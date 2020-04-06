LEX 3 - Una Nueva Generación de Robots de Trading FOREX

LEX 3 representa un enfoque completamente nuevo del trading automatizado.

Si antes temía los comunicados de prensa, las caídas del mercado o los picos bruscos de precios, con LEX 3 ya no tendrá que preocuparse por estos factores.

Es más: cuanto más agresivo y volátil es el mercado, mejor funciona LEX 3.

Este robot fue diseñado específicamente para las condiciones críticas del mercado, donde la mayoría de las estrategias de trading fallan.

Las tendencias fuertes, la alta volatilidad y los movimientos impulsivos de los precios son exactamente donde LEX 3 muestra su verdadera fuerza.

Cuanto más "aterrador" sea el movimiento del mercado, mayor será el potencial de ganancias.

LEX 3 es un robot que no teme al mercado - utiliza su poder para generar beneficios.

Imagine un asistente de trading capaz de operar con confianza donde otros se rinden.

Su papel consiste simplemente en supervisar su rendimiento y, cuando sea necesario, controlar su apetito de beneficios.

Flexibilidad y capacidad de negociación

LEX 3 puede operar

Cualquier par de divisas

Metales preciosos

Plazos recomendados:

M15

M30

H1

Usted es libre de elegir el marco temporal - LEX 3 se adapta eficazmente a las diferentes condiciones del mercado.

Parámetros clave de configuración

Para un funcionamiento estable y seguro, es esencial una correcta configuración de los parámetros:

Tamaño inicial del lote

Las operaciones deben comenzar siempre con un lote de 0,01.

Este es un factor crítico para el control del riesgo. A medida que aumente la experiencia y el saldo de la cuenta, podrá incrementarse el tamaño del lote.

Dos Parámetros de Distancia entre Órdenes

Estos parámetros definen el comportamiento de la red y controlan la carga de la cuenta.

Cantidad de Beneficio Objetivo

Usted decide cuánto beneficio debe bloquear el robot.

LEX 3 es más que un robot de trading.

Es una herramienta para los operadores que quieren beneficiarse del movimiento del mercado en lugar de temerlo.

Dé un paso hacia una nueva filosofía de trading.

Deje que LEX 3 opere y gane por usted, mientras usted mantiene el control.