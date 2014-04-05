Delta Flow Display

Delta Flow ULTRA Sensitivity ist ein professioneller, ultraschneller Delta-Indikator, der speziell für Scalping entwickelt wurde. Er kann auf jedem Zeitrahmen verwendet werden.





Dieser Indikator zeigt visuell den Kauf- und Verkaufsdruck in Echtzeit an und ermöglicht es Händlern, sofort auf den Marktfluss zu reagieren, ohne auf die Bestätigung der Kerzen zu warten.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

SCHLÜSSEL-FEATURE: ECHTZEIT-DELTA-ANZEIGE

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





Delta Flow ULTRA enthält eine schwebende Echtzeit-Delta-Anzeige direkt auf dem Chart.





- Zeigt den genauen Delta-Wert live an

- Farbkodierung für sofortige Interpretation

- Passt sich automatisch an, wenn die Größe des Diagramms geändert wird

- Sauber, professionell und ablenkungsfrei





Sie können den Marktdruck ablesen, ohne den Blick vom Kursgeschehen abzuwenden.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ULTRA-EMPFINDLICHE LEISTUNG

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





Im Gegensatz zu langsamen oder nachlaufenden Indikatoren reagiert Delta Flow ULTRA sofort auf kurzfristige Momentumverschiebungen, was ihn ideal macht für:





- Hochgeschwindigkeits-Scalping

- Intraday-Momentum-Handel

- Volatile Marktbedingungen





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

PROFESSIONELLE VISUELLE GESTALTUNG

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





- Separates Fenster mit fester Skala

- Farbkodiertes Delta-Histogramm

- Delta-Linie mit gleitendem Durchschnitt

- Strategische Referenzwerte





Entwickelt für eine schnelle und intuitive Entscheidungsfindung.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

INTELLIGENTES WARNSYSTEM

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





Erhalten Sie Warnungen, wenn Delta signifikante Werte erreicht:





- Alarm bei Kaufdruck

- Alarm bei Verkaufsdruck

- Alarm bei extremem Delta

- Optionale akustische Benachrichtigungen





Alarme werden intelligent gefiltert, um Wiederholungen zu vermeiden.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

MÄRKTE & NUTZUNG

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





Delta Flow ULTRA schneidet außergewöhnlich gut ab bei:





- Gold (XAUUSD)

- Indizes (US30, NASDAQ, DAX)

- Devisenpaare

- Kryptowährungen





Funktioniert als leistungsstarkes Bestätigungswerkzeug für jede Strategie:

Ausbrüche, Pullbacks, Liquiditätsabgriffe oder Preisaktions-Setups.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

WARUM DELTA FLOW ULTRA WÄHLEN?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





✔ Ultra-empfindlich und schnell

✔ Delta-Anzeige in Echtzeit

✔ Professionelle visuelle Klarheit

✔ Bestätigungswerkzeug ohne Verzögerung

✔ Perfekt für M1 Scalping

✔ Einfach zu lesen und zu benutzen





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Delta Flow ULTRA

Sehen Sie den Druck. Mit Vertrauen einsteigen.





----------------------------------------

TECHNISCHE BESCHREIBUNG





Delta Flow ULTRA Sensitivity ist ein benutzerdefinierter Delta-basierter technischer Indikator, der für MetaTrader 5 entwickelt wurde und für ultraschnelles Scalping auf dem M1-Zeitrahmen optimiert ist.





Der Indikator berechnet einen synthetischen Delta-Wert auf der Grundlage des Preisverhaltens und der Tick-Volumen-Dynamik und bietet eine Echtzeit-Visualisierung des Kauf- und Verkaufsdrucks.





────────────────────────

BERECHNUNGSLOGIK

────────────────────────





Der Delta-Wert wird anhand der folgenden Komponenten berechnet:





- Position des Kerzenschlusses innerhalb des Balkenbereichs

- Stärke des Kerzenkörpers im Verhältnis zum gesamten Bereich

- Normalisiertes Tick-Volumen (aktuelles Volumen vs. kurzfristiger Durchschnitt)

- Kurzfristige Momentum-Beschleunigung

- Dynamische Sensitivitätsanpassung





Diese Kombination ermöglicht es dem Indikator, schnell auf kurzfristige Veränderungen des Marktdrucks zu reagieren.





────────────────────────

INDIKATOR-AUSGABE

────────────────────────





Delta Flow ULTRA zeigt an:





- Delta-Linie - Haupt-Delta-Wert

- Delta Moving Average - kurzfristige Glättung

- Farbhistogramm - visuelle Darstellung des Drucks

- Grün: Kaufdruck

- Rot: Verkaufsdruck

- Grau: neutraler Zustand





Der Indikator wird in einem separaten Fenster mit einer festen Skala dargestellt, um eine einheitliche Interpretation zu ermöglichen.





────────────────────────

ECHTZEIT-DELTA-ANZEIGE

────────────────────────





Der Indikator enthält eine optionale Echtzeit-Delta-Anzeige auf dem Diagramm:





- Zeigt den aktuellen Delta-Wert numerisch an

- Wird automatisch in Echtzeit aktualisiert

- Farbcodierung für schnelle Interpretation

- Position und Schriftart einstellbar

- Passt sich automatisch an die Größenänderung des Charts an





Mit dieser Funktion können Händler den Marktdruck überwachen, ohne das Kursdiagramm zu verlassen.





────────────────────────

ALARMSYSTEM

────────────────────────





Delta Flow ULTRA enthält integrierte Warnmeldungen:





- Delta-Schwellenwert-Warnungen

- Extreme Delta-Warnungen

- Optionale akustische Benachrichtigungen





Alarme werden nur einmal pro Ereignis ausgelöst, um Wiederholungen zu vermeiden.





────────────────────────

EINGABEPARAMETER

────────────────────────





- DeltaPeriod - für die Delta-Mittelwertbildung verwendeter Zeitraum

- Alert Levels - benutzerdefinierte Delta-Schwellenwerte

- Anzeigeeinstellungen - Position, Schriftart und Farbe können angepasst werden

- Optionen zum Aktivieren/Deaktivieren von Alarmen und Tönen





────────────────────────

EMPFOHLENE VERWENDUNG

────────────────────────





- Zeitrahmen: M1

- Märkte: Forex, Gold (XAUUSD), Indizes, Kryptowährungen

- Handelsstil: Scalping und kurzfristiger Handel





Der Indikator soll als Bestätigungsinstrument in Kombination mit Preisaktionen oder bestehenden Handelsstrategien verwendet werden.





────────────────────────

WICHTIGER HINWEIS

────────────────────────





Delta Flow ULTRA ist ein technisches Analyseinstrument. Es führt keine Trades aus und garantiert keine Gewinne. Ein angemessenes Risikomanagement und Marktverständnis sind erforderlich.