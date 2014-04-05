Delta Flow Display
- Indikatoren
- Walter Takeo Eposhi Ito
- Version: 3.1
- Aktivierungen: 5
Delta Flow ULTRA Sensitivity ist ein professioneller, ultraschneller Delta-Indikator, der speziell für Scalping entwickelt wurde. Er kann auf jedem Zeitrahmen verwendet werden.
Dieser Indikator zeigt visuell den Kauf- und Verkaufsdruck in Echtzeit an und ermöglicht es Händlern, sofort auf den Marktfluss zu reagieren, ohne auf die Bestätigung der Kerzen zu warten.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
SCHLÜSSEL-FEATURE: ECHTZEIT-DELTA-ANZEIGE
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Delta Flow ULTRA enthält eine schwebende Echtzeit-Delta-Anzeige direkt auf dem Chart.
- Zeigt den genauen Delta-Wert live an
- Farbkodierung für sofortige Interpretation
- Passt sich automatisch an, wenn die Größe des Diagramms geändert wird
- Sauber, professionell und ablenkungsfrei
Sie können den Marktdruck ablesen, ohne den Blick vom Kursgeschehen abzuwenden.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ULTRA-EMPFINDLICHE LEISTUNG
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Im Gegensatz zu langsamen oder nachlaufenden Indikatoren reagiert Delta Flow ULTRA sofort auf kurzfristige Momentumverschiebungen, was ihn ideal macht für:
- Hochgeschwindigkeits-Scalping
- Intraday-Momentum-Handel
- Volatile Marktbedingungen
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
PROFESSIONELLE VISUELLE GESTALTUNG
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- Separates Fenster mit fester Skala
- Farbkodiertes Delta-Histogramm
- Delta-Linie mit gleitendem Durchschnitt
- Strategische Referenzwerte
Entwickelt für eine schnelle und intuitive Entscheidungsfindung.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
INTELLIGENTES WARNSYSTEM
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Erhalten Sie Warnungen, wenn Delta signifikante Werte erreicht:
- Alarm bei Kaufdruck
- Alarm bei Verkaufsdruck
- Alarm bei extremem Delta
- Optionale akustische Benachrichtigungen
Alarme werden intelligent gefiltert, um Wiederholungen zu vermeiden.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
MÄRKTE & NUTZUNG
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Delta Flow ULTRA schneidet außergewöhnlich gut ab bei:
- Gold (XAUUSD)
- Indizes (US30, NASDAQ, DAX)
- Devisenpaare
- Kryptowährungen
Funktioniert als leistungsstarkes Bestätigungswerkzeug für jede Strategie:
Ausbrüche, Pullbacks, Liquiditätsabgriffe oder Preisaktions-Setups.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
WARUM DELTA FLOW ULTRA WÄHLEN?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
✔ Ultra-empfindlich und schnell
✔ Delta-Anzeige in Echtzeit
✔ Professionelle visuelle Klarheit
✔ Bestätigungswerkzeug ohne Verzögerung
✔ Perfekt für M1 Scalping
✔ Einfach zu lesen und zu benutzen
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Delta Flow ULTRA
Sehen Sie den Druck. Mit Vertrauen einsteigen.
----------------------------------------
TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Delta Flow ULTRA Sensitivity ist ein benutzerdefinierter Delta-basierter technischer Indikator, der für MetaTrader 5 entwickelt wurde und für ultraschnelles Scalping auf dem M1-Zeitrahmen optimiert ist.
Der Indikator berechnet einen synthetischen Delta-Wert auf der Grundlage des Preisverhaltens und der Tick-Volumen-Dynamik und bietet eine Echtzeit-Visualisierung des Kauf- und Verkaufsdrucks.
────────────────────────
BERECHNUNGSLOGIK
────────────────────────
Der Delta-Wert wird anhand der folgenden Komponenten berechnet:
- Position des Kerzenschlusses innerhalb des Balkenbereichs
- Stärke des Kerzenkörpers im Verhältnis zum gesamten Bereich
- Normalisiertes Tick-Volumen (aktuelles Volumen vs. kurzfristiger Durchschnitt)
- Kurzfristige Momentum-Beschleunigung
- Dynamische Sensitivitätsanpassung
Diese Kombination ermöglicht es dem Indikator, schnell auf kurzfristige Veränderungen des Marktdrucks zu reagieren.
────────────────────────
INDIKATOR-AUSGABE
────────────────────────
Delta Flow ULTRA zeigt an:
- Delta-Linie - Haupt-Delta-Wert
- Delta Moving Average - kurzfristige Glättung
- Farbhistogramm - visuelle Darstellung des Drucks
- Grün: Kaufdruck
- Rot: Verkaufsdruck
- Grau: neutraler Zustand
Der Indikator wird in einem separaten Fenster mit einer festen Skala dargestellt, um eine einheitliche Interpretation zu ermöglichen.
────────────────────────
ECHTZEIT-DELTA-ANZEIGE
────────────────────────
Der Indikator enthält eine optionale Echtzeit-Delta-Anzeige auf dem Diagramm:
- Zeigt den aktuellen Delta-Wert numerisch an
- Wird automatisch in Echtzeit aktualisiert
- Farbcodierung für schnelle Interpretation
- Position und Schriftart einstellbar
- Passt sich automatisch an die Größenänderung des Charts an
Mit dieser Funktion können Händler den Marktdruck überwachen, ohne das Kursdiagramm zu verlassen.
────────────────────────
ALARMSYSTEM
────────────────────────
Delta Flow ULTRA enthält integrierte Warnmeldungen:
- Delta-Schwellenwert-Warnungen
- Extreme Delta-Warnungen
- Optionale akustische Benachrichtigungen
Alarme werden nur einmal pro Ereignis ausgelöst, um Wiederholungen zu vermeiden.
────────────────────────
EINGABEPARAMETER
────────────────────────
- DeltaPeriod - für die Delta-Mittelwertbildung verwendeter Zeitraum
- Alert Levels - benutzerdefinierte Delta-Schwellenwerte
- Anzeigeeinstellungen - Position, Schriftart und Farbe können angepasst werden
- Optionen zum Aktivieren/Deaktivieren von Alarmen und Tönen
────────────────────────
EMPFOHLENE VERWENDUNG
────────────────────────
- Zeitrahmen: M1
- Märkte: Forex, Gold (XAUUSD), Indizes, Kryptowährungen
- Handelsstil: Scalping und kurzfristiger Handel
Der Indikator soll als Bestätigungsinstrument in Kombination mit Preisaktionen oder bestehenden Handelsstrategien verwendet werden.
────────────────────────
WICHTIGER HINWEIS
────────────────────────
Delta Flow ULTRA ist ein technisches Analyseinstrument. Es führt keine Trades aus und garantiert keine Gewinne. Ein angemessenes Risikomanagement und Marktverständnis sind erforderlich.