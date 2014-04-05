Delta Flow Display

━━━━━━━━━━━━━━━━━

🚀 Delta Flow ULTRA Sensível – Scalping Profissional M1





Veja o fluxo do mercado ANTES do preço reagir





O Delta Flow ULTRA Sensível é um indicador avançado de leitura de pressão compradora e vendedora, desenvolvido exclusivamente para scalping e pode ser usado em qualquer tempo grafico.

Ele entrega informação clara, rápida e visual, permitindo que o trader tome decisões em segundos, exatamente como o scalping profissional exige.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🔥 PRINCIPAL DIFERENCIAL: DISPLAY DE DELTA EM TEMPO REAL

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





Você não precisa desviar os olhos do preço.





O Delta Flow ULTRA possui um DISPLAY NUMÉRICO FLUTUANTE NO GRÁFICO, que mostra o valor exato do Delta em tempo real, com cores dinâmicas:





🟢 Delta positivo → pressão compradora

🔴 Delta negativo → pressão vendedora

🟡 Delta neutro → equilíbrio





✔ Atualiza automaticamente

✔ Ajusta posição ao redimensionar o gráfico

✔ Visual limpo, profissional e altamente funcional





Ideal para entradas rápidas, confirmação de breakouts e timing preciso.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⚡ ULTRA SENSÍVEL – FEITO PARA

Diferente de indicadores lentos, o Delta Flow ULTRA foi projetado para:





• Reagir imediatamente ao fluxo do mercado

• Detectar impulsos curtos e explosivos

• Antecipar movimentos antes do candle fechar





Perfeito para:

• Scalping agressivo

• Day trade rápido

• Mercados altamente voláteis





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📊 VISUAL PROFISSIONAL E INTUITIVO

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





✔ Janela separada com escala clara

✔ Histograma colorido (positivo / negativo / neutro)

✔ Linha de Delta + Média do Delta

✔ Níveis estratégicos bem definidos





Tudo pensado para leitura rápida em momentos de alta volatilidade.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🚨 ALERTAS INTELIGENTES (SEM SPAM)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





Alertas automáticos quando o Delta atinge níveis importantes:





🔔 Pressão compradora ou vendedora

⚡ Delta extremo

🔊 Som configurável





✔ Dispara apenas uma vez por evento

✔ Ideal para quem opera múltiplos ativos





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🏆 DESENVOLVIDO PARA MERCADOS VOLÁTEIS

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





Excelente desempenho em:





• XAUUSD (Ouro)

• Índices (US30, NASDAQ, DAX)

• Forex majors e minors

• Criptomoedas





Especialmente eficiente em sessões de alta liquidez.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🧩 FUNCIONA COM QUALQUER ESTRATÉGIA

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





Use o Delta Flow ULTRA como confirmação poderosa para:





• Breakouts

• Pullbacks

• Liquidity sweep

• Reversões rápidas

• Price Action e scalping técnico





Ele não substitui sua estratégia — ele potencializa sua precisão.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

✅ PRINCIPAIS VANTAGENS

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





✔ Ultra sensível e rápido

✔ Display de Delta exclusivo no gráfico

✔ Visual limpo e profissional

✔ Alertas inteligentes

✔ Ideal para M1

✔ Fácil de interpretar

✔ Desenvolvido para traders exigentes





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🎯 PARA QUEM É ESTE INDICADOR?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





✔ Traders de scalping sério

✔ Quem precisa de decisão rápida

✔ Quem busca vantagem visual clara

✔ Traders de Ouro, Índices e Forex





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🚀 Delta Flow ULTRA Sensível

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





Veja a pressão do mercado.

Entre com confiança.

Saia com precisão.