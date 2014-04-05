Delta Flow Display
🚀 Delta Flow ULTRA Sensível – Scalping Profissional M1
Veja o fluxo do mercado ANTES do preço reagir
O Delta Flow ULTRA Sensível é um indicador avançado de leitura de pressão compradora e vendedora, desenvolvido exclusivamente para scalping e pode ser usado em qualquer tempo grafico.
Ele entrega informação clara, rápida e visual, permitindo que o trader tome decisões em segundos, exatamente como o scalping profissional exige.
🔥 PRINCIPAL DIFERENCIAL: DISPLAY DE DELTA EM TEMPO REAL
Você não precisa desviar os olhos do preço.
O Delta Flow ULTRA possui um DISPLAY NUMÉRICO FLUTUANTE NO GRÁFICO, que mostra o valor exato do Delta em tempo real, com cores dinâmicas:
🟢 Delta positivo → pressão compradora
🔴 Delta negativo → pressão vendedora
🟡 Delta neutro → equilíbrio
✔ Atualiza automaticamente
✔ Ajusta posição ao redimensionar o gráfico
✔ Visual limpo, profissional e altamente funcional
Ideal para entradas rápidas, confirmação de breakouts e timing preciso.
⚡ ULTRA SENSÍVEL – FEITO PARA
Diferente de indicadores lentos, o Delta Flow ULTRA foi projetado para:
• Reagir imediatamente ao fluxo do mercado
• Detectar impulsos curtos e explosivos
• Antecipar movimentos antes do candle fechar
Perfeito para:
• Scalping agressivo
• Day trade rápido
• Mercados altamente voláteis
📊 VISUAL PROFISSIONAL E INTUITIVO
✔ Janela separada com escala clara
✔ Histograma colorido (positivo / negativo / neutro)
✔ Linha de Delta + Média do Delta
✔ Níveis estratégicos bem definidos
Tudo pensado para leitura rápida em momentos de alta volatilidade.
🚨 ALERTAS INTELIGENTES (SEM SPAM)
Alertas automáticos quando o Delta atinge níveis importantes:
🔔 Pressão compradora ou vendedora
⚡ Delta extremo
🔊 Som configurável
✔ Dispara apenas uma vez por evento
✔ Ideal para quem opera múltiplos ativos
🏆 DESENVOLVIDO PARA MERCADOS VOLÁTEIS
Excelente desempenho em:
• XAUUSD (Ouro)
• Índices (US30, NASDAQ, DAX)
• Forex majors e minors
• Criptomoedas
Especialmente eficiente em sessões de alta liquidez.
🧩 FUNCIONA COM QUALQUER ESTRATÉGIA
Use o Delta Flow ULTRA como confirmação poderosa para:
• Breakouts
• Pullbacks
• Liquidity sweep
• Reversões rápidas
• Price Action e scalping técnico
Ele não substitui sua estratégia — ele potencializa sua precisão.
✅ PRINCIPAIS VANTAGENS
✔ Ultra sensível e rápido
✔ Display de Delta exclusivo no gráfico
✔ Visual limpo e profissional
✔ Alertas inteligentes
✔ Ideal para M1
✔ Fácil de interpretar
✔ Desenvolvido para traders exigentes
🎯 PARA QUEM É ESTE INDICADOR?
✔ Traders de scalping sério
✔ Quem precisa de decisão rápida
✔ Quem busca vantagem visual clara
✔ Traders de Ouro, Índices e Forex
🚀 Delta Flow ULTRA Sensível
Veja a pressão do mercado.
Entre com confiança.
Saia com precisão.