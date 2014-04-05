Delta Flow Display

Delta Flow ULTRA Sensitivity es un indicador Delta profesional ultrarrápido diseñado específicamente para scalping Puede utilizarse en cualquier marco temporal.





Este indicador revela visualmente la presión de compra y venta en tiempo real, permitiendo a los operadores reaccionar instantáneamente al flujo del mercado sin esperar a la confirmación de la vela.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

CARACTERÍSTICA PRINCIPAL: VISUALIZACIÓN DELTA EN TIEMPO REAL

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





Delta Flow ULTRA incluye un indicador Delta flotante en tiempo real directamente en el gráfico.





- Muestra el valor Delta exacto en directo

- Codificado por colores para una interpretación instantánea

- Se ajusta automáticamente al cambiar el tamaño del gráfico

- Limpio, profesional y sin distracciones





Puede leer la presión del mercado sin apartar la vista de la acción del precio.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

RENDIMIENTO ULTRASENSIBLE

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





A diferencia de los indicadores lentos o retardados, Delta Flow ULTRA reacciona inmediatamente a los cambios de impulso a corto plazo, por lo que es ideal para:





- scalping de alta velocidad

- Operaciones de impulso intradía

- Condiciones de mercado volátiles





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

DISEÑO VISUAL PROFESIONAL

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





- Ventana independiente con escala fija

- Histograma Delta codificado por colores

- Línea delta con media móvil

- Niveles de referencia estratégicos





Diseñado para una toma de decisiones rápida e intuitiva.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

SISTEMA DE ALERTA INTELIGENTE

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





Reciba alertas cuando Delta alcance niveles significativos:





- Alerta de presión de compra

- Alerta de presión vendedora

- Alerta de Delta extremo

- Notificaciones sonoras opcionales





Las alertas se filtran de forma inteligente para evitar repeticiones.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

MERCADOS Y USO

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





Delta Flow ULTRA funciona excepcionalmente bien en:





- Oro (XAUUSD)

- Índices (US30, NASDAQ, DAX)

- Pares de divisas

- Criptodivisas





Funciona como una poderosa herramienta de confirmación para cualquier estrategia:

breakouts, pullbacks, liquidity grabs o price action setups.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

¿POR QUÉ ELEGIR DELTA FLOW ULTRA?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





✔ Ultra-sensible y rápido

✔ Visualización de Delta en tiempo real

✔ Claridad visual profesional

✔ Herramienta de confirmación sin retardo

Perfecto para scalping M1

✔ Fácil de leer y utilizar





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Flujo Delta ULTRA

Vea la presión. Entre con confianza.





----------------------------------------

DESCRIPCIÓN TÉCNICA





Delta Flow ULTRA Sensitivity es un indicador técnico personalizado basado en Delta desarrollado para MetaTrader 5, optimizado para scalping ultrarrápido en el marco temporal M1.





El indicador calcula un valor Delta sintético basado en el comportamiento del precio y la dinámica del volumen de ticks, proporcionando una visualización en tiempo real de la presión de compra y venta.





────────────────────────

LÓGICA DE CÁLCULO

────────────────────────





El valor Delta se calcula utilizando los siguientes componentes:





- Posición de cierre de la vela dentro del rango de la barra

- Fuerza del cuerpo de la vela en relación con el rango total

- Volumen normalizado (volumen actual frente a la media a corto plazo)

- Aceleración del impulso a corto plazo

- Ajuste dinámico de la sensibilidad





Esta combinación permite al indicador reaccionar rápidamente a los cambios de presión del mercado a corto plazo.





────────────────────────

RESULTADOS DEL INDICADOR

────────────────────────





Delta Flow ULTRA muestra:





- Línea Delta - valor Delta principal

- Media móvil Delta - suavizado a corto plazo

- Histograma de colores - representación visual de la presión

- Verde: presión de compra

- Rojo: presión vendedora

- Gris: estado neutral





El indicador se representa en una ventana independiente con una escala fija para una interpretación coherente.





────────────────────────

VISUALIZACIÓN DELTA EN TIEMPO REAL

────────────────────────





El indicador incluye una visualización Delta en tiempo real opcional en el gráfico:





- Muestra numéricamente el valor Delta actual

- Se actualiza automáticamente en tiempo real

- Código de colores para una rápida interpretación

- Posición y tipo de letra ajustables

- Se adapta automáticamente al cambio de tamaño del gráfico





Esta función permite a los operadores controlar la presión del mercado sin abandonar el gráfico de precios.





────────────────────────

SISTEMA DE ALERTA

────────────────────────





Delta Flow ULTRA incluye alertas integradas:





- Alertas de umbral Delta

- Alertas de Delta extremo

- Notificaciones sonoras opcionales





Las alertas sólo se activan una vez por evento para evitar repeticiones.





────────────────────────

PARÁMETROS DE ENTRADA

────────────────────────





- DeltaPeriod - periodo utilizado para el promedio Delta

- Niveles de alerta - umbrales Delta definidos por el usuario

- Configuración de la pantalla: personalización de la posición, la fuente y el color

- Opciones de activación/desactivación de alertas y sonidos





────────────────────────

USO RECOMENDADO

────────────────────────





- Marco temporal: M1

- Mercados: Divisas, Oro (XAUUSD), Índices, Criptodivisas

- Estilo de negociación: Scalping y trading a corto plazo





El indicador está diseñado para ser utilizado como una herramienta de confirmación en combinación con la acción del precio o estrategias de negociación existentes.





────────────────────────

AVISO IMPORTANTE

────────────────────────





Delta Flow ULTRA es una herramienta de análisis técnico. No ejecuta operaciones ni garantiza beneficios. Se requiere una adecuada gestión del riesgo y comprensión del mercado.