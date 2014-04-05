画像 / スクリーンショット 技術説明





画像1 – インジケーター全体表示（サブウィンドウ）

この画像は、Delta Flow ULTRA がサブウィンドウに表示されている状態を示しています。

デルタライン、デルタ移動平均、色分けされたヒストグラムが表示され、

買い圧力と売り圧力を視覚的に確認できます。

固定スケールにより、一貫した分析が可能です。





画像2 – リアルタイム・デルタ表示（チャート上）

この画像では、価格チャート上に表示されるリアルタイム・デルタディスプレイを示しています。

現在のデルタ値が数値で表示され、色によって状態が判別できます。

緑：買い圧力、赤：売り圧力、黄色：中立状態。

表示位置やフォントはカスタマイズ可能で、チャートサイズ変更にも自動対応します。





画像3 – 正のデルタ（買い圧力）

このスクリーンショットは、デルタが正の値を示している状態です。

ヒストグラムが緑色になり、短期的な買い圧力の増加を示しています。





画像4 – 負のデルタ（売り圧力）

この画像は、デルタが負の値を示している場面です。

赤色のヒストグラムと負のデルタ値により、

短期的な売り圧力の増加が視覚的に確認できます。





画像5 – デルタの極端値とレベル表示

このスクリーンショットでは、デルタが高いレベルに到達した状態を示しています。

基準ラインにより、強い市場圧力が発生しているゾーンを視覚的に把握できます。

オプションでアラート通知を有効にすることが可能です。





画像6 – 高ボラティリティ時の視認性

この画像は、ボラティリティが高い状況でも、

Delta Flow ULTRA が明確で見やすい表示を維持していることを示しています。

M1スキャルピング環境に適した設計です。





画像7 – カスタマイズ設定画面

このスクリーンショットは、インジケーターの入力設定画面です。

デルタの感度、アラートレベル、色設定、リアルタイムデルタ表示の外観などを

トレーダーの好みに合わせて調整できます。



