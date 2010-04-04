Crosshair for MT5 es una herramienta de precisión diseñada para los operadores que exigen exactitud. A diferencia de la retícula estándar de MT5, esta herramienta inteligente detecta automáticamente los precios de Apertura, Máximo, Mínimo y Cierre de sus velas. Cuando el ratón pasa cerca de una vela, la retícula "se ajusta" a la mecha más cercana o al precio del cuerpo, asegurando que usted está viendo el nivel de precio exacto en todo momento.