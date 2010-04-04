Crosshair for MT5
- Indicadores
- Omkar Dilip Pathak
- Versión: 1.0
Lleve la popular funcionalidad "Crosshair with Magnet Mode" de las modernas plataformas de gráficos directamente a su terminal MetaTrader 5.
Crosshair for MT5 es una herramienta de precisión diseñada para los operadores que exigen exactitud. A diferencia de la retícula estándar de MT5, esta herramienta inteligente detecta automáticamente los precios de Apertura, Máximo, Mínimo y Cierre de sus velas. Cuando el ratón pasa cerca de una vela, la retícula "se ajusta" a la mecha más cercana o al precio del cuerpo, asegurando que usted está viendo el nivel de precio exacto en todo momento.
Características principales:
- Fijación magnética inteligente: Se fija automáticamente en los precios OHLC (apertura, máximo, mínimo, cierre) cuando pasa el ratón cerca de las velas.
- Capacidad Free-Roam: Funciona como una retícula estándar cuando se mueve por un espacio vacío, pero activa el imán al instante cuando se acerca a la acción del precio.
- Resaltado de Ejes: Resalta claramente el Precio (Eje Y) y el Tiempo (Eje X) específicos con marcadores de estilo nativo.
- Sensibilidad ajustable: Usted decide la intensidad del "campo magnético". Ajuste el radio de sensibilidad para adaptarlo a la resolución de su pantalla y a su estilo de negociación.
- Estética personalizable: Cambie el color, el estilo y la anchura de las líneas para que se adapten perfectamente a su plantilla de gráfico.
- Interfaz limpia: No hay molestos tooltips o nombres de objetos bloqueando su vista.
Ajustes:
- Sensibilidad del imán: Distancia (en píxeles) que el ratón debe estar de una vela para activar el snap. (Por defecto: 40).
- Color/Estilo/Ancho de línea: Personaliza el aspecto de la retícula.