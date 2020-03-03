Aurus Ultimate
- Эксперты
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Версия: 3.26
- Активации: 5
Aurus Ultimate XAUUSD PRO
Интеллектуальный торговый робот для XAUUSD, созданный для работы в сложных рыночных условиях и ориентированный на стабильность, контроль риска и прозрачность принятия решений.
Aurus Ultimate PRO использует многоуровневый анализ рынка, объединяя поведенческую оценку цены, ключевые уровни спроса и предложения, а также фильтрацию по направлению старшего контекста. Робот не увеличивает риск после убыточных серий и строго контролирует торговую активность в течение дня.
Особое внимание уделено визуализации: трейдер всегда видит, где рынок допускает вход, в каком направлении разрешена торговля и когда сделки блокируются системой защиты.
Робот адаптируется к рыночной динамике, автоматически управляет объемом позиции и сопровождает сделки с акцентом на сохранение капитала.
Ключевые особенности
-
Работа по XAUUSD (Gold)
-
Контроль риска в процентах или валюте
-
Дневная защита капитала
-
Адаптивное сопровождение позиций
-
Интеллектуальная фильтрация входов
-
Наглядная визуализация торговых зон и направлений
-
Подходит для реальных счетов и проп-компаний
Для кого
Aurus Ultimate PRO предназначен для трейдеров, которые ценят:
-
дисциплину вместо агрессии
-
понятную логику вместо «чёрного ящика»
-
контроль рисков выше частоты сделок
Aurus Ultimate: Ваш интеллектуальный помощник для торговли золотом
Описание продукта
- Сетка без усиления лота: Опционально - по умолчанию 1 ордер - Aurus Ultimate формирует сеть ордеров, не увеличивая размер позиции после проигрышных сделок, что уменьшает общий риск.
- Восстановление баланса: Механизм возврата к исходному капиталу после серии убыточных операций.
- Процент лота: Автоматизированный расчет объема позиции на основе заданного уровня риска.
- Процент TP корзины: Настройка целевой прибыли для всего набора ордеров с целью минимизации убытков и максимизации прибыли.
- Сопровождение позиции: Динамичный стоп-лосс для защиты уже полученной прибыли.
- TP первой сделки: Индивидуальная настройка профита для первой открытой позиции.
- Анализ первого входа: Развернутая статистика по первым сделкам помогает понимать рыночную ситуацию.
- Фильтр PA (Пин-бар): Отсев сигналов на основе паттернов Price Action, например, пин-бара.
- Фильтр тренда : Применение экспоненциальных скользящих средних для подавления рыночного шума.
- Фильтр флэта : Идентификация зон консолидации и оптимизация моментов для входа.
- Лимит дневных потерь: Установление максимального убытка за день для управления финансами.
- Защита от избыточного количества сделок: Предотвращение перегрузки счета чрезмерным числом открытых позиций.
- Точный выбор ордера: Корректная идентификация нужной позиции для закрытия или изменения.
- Гарантированная фиксация прибыли: Надежная фиксация заработанных средств.
Ключевые преимущества
- Интуитивное управление: советник автоматически конфигурирует необходимые параметры ежедневно, повышая точность торговли.
- Адаптивное управление рисками: самостоятельное изменение уровней SL и TP в зависимости от рыночных условий.
- Риск в долларах: определение желаемой суммы риска, советник автоматически рассчитывает объем сделки.
- Скользящий стоп: позволяет зафиксировать прибыль и уменьшить потенциальные убытки.
- Фильтры сессий: исключение неблагоприятных торговых периодов.
- Мониторинг в режиме реального времени: доступ ко всем необходимым данным непосредственно на графике.
- Легкость в установке: простая установка советника и задание уровня риска.
Отличия Aurus Ultimate
- Большинство торговых роботов делают ставку на большое количество сделок, надеясь на удачу. Aurus Ultimate работает иначе: выбирая наиболее точные точки входа, минимизируя количество операций и делая упор на высокое качество каждой сделки.
Требования для использования
- Платформа: MetaTrader 5
- Инструмент: XAUUSD
- Тип счета: Хеджирование
- Кредитное плечо: 1:100 и выше (рекомендуется 1:500)
- Минимальный депозит: $500 USD и более
- Необходимость VPS: да, для круглосуточной работы
Установка
- Скачать .expert файл.
- Добавить на график XAUUSD.
- Указать подходящий уровень риска.
- Наблюдать за торговлей.
Важные советы
- Протестируйте стратегию на учебном счете перед началом реальной торговли.
- Используйте VPS для постоянной работы советника.
- Следите за экономическими новостями, которые могут влиять на цену золота.
Вывод
Торговля на рынке Forex несет в себе риски. Однако с Aurus Ultimate вы получаете надежный инструмент, позволяющий снизить их влияние и увеличить шансы на успешную торговлю золотом. Помните, дисциплина, понимание рынка и правильные инструменты – ключ к успеху в финансах.