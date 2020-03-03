Aurus Ultimate XAUUSD PRO

Интеллектуальный торговый робот для XAUUSD, созданный для работы в сложных рыночных условиях и ориентированный на стабильность, контроль риска и прозрачность принятия решений.

Aurus Ultimate PRO использует многоуровневый анализ рынка, объединяя поведенческую оценку цены, ключевые уровни спроса и предложения, а также фильтрацию по направлению старшего контекста. Робот не увеличивает риск после убыточных серий и строго контролирует торговую активность в течение дня.

Особое внимание уделено визуализации: трейдер всегда видит, где рынок допускает вход, в каком направлении разрешена торговля и когда сделки блокируются системой защиты.

Робот адаптируется к рыночной динамике, автоматически управляет объемом позиции и сопровождает сделки с акцентом на сохранение капитала.

Ключевые особенности

Работа по XAUUSD (Gold)

Контроль риска в процентах или валюте

Дневная защита капитала

Адаптивное сопровождение позиций

Интеллектуальная фильтрация входов

Наглядная визуализация торговых зон и направлений

Подходит для реальных счетов и проп-компаний

Для кого

Aurus Ultimate PRO предназначен для трейдеров, которые ценят:

дисциплину вместо агрессии

понятную логику вместо «чёрного ящика»

контроль рисков выше частоты сделок

Aurus Ultimate: Ваш интеллектуальный помощник для торговли золотом

Описание продукта

Сетка без усиления лота : Опционально - по умолчанию 1 ордер - Aurus Ultimate формирует сеть ордеров, не увеличивая размер позиции после проигрышных сделок, что уменьшает общий риск.

: - Aurus Ultimate формирует сеть ордеров, не увеличивая размер позиции после проигрышных сделок, что уменьшает общий риск. Восстановление баланса : Механизм возврата к исходному капиталу после серии убыточных операций.

: Механизм возврата к исходному капиталу после серии убыточных операций. Процент лота : Автоматизированный расчет объема позиции на основе заданного уровня риска.

: Автоматизированный расчет объема позиции на основе заданного уровня риска. Процент TP корзины : Настройка целевой прибыли для всего набора ордеров с целью минимизации убытков и максимизации прибыли.

: Настройка целевой прибыли для всего набора ордеров с целью минимизации убытков и максимизации прибыли. Сопровождение позиции : Динамичный стоп-лосс для защиты уже полученной прибыли.

: Динамичный стоп-лосс для защиты уже полученной прибыли. TP первой сделки : Индивидуальная настройка профита для первой открытой позиции.

: Индивидуальная настройка профита для первой открытой позиции. Анализ первого входа : Развернутая статистика по первым сделкам помогает понимать рыночную ситуацию.

: Развернутая статистика по первым сделкам помогает понимать рыночную ситуацию. Фильтр PA (Пин-бар) : Отсев сигналов на основе паттернов Price Action, например, пин-бара.

: Отсев сигналов на основе паттернов Price Action, например, пин-бара. Фильтр тренда : Применение экспоненциальных скользящих средних для подавления рыночного шума.

: Применение экспоненциальных скользящих средних для подавления рыночного шума. Фильтр флэта : Идентификация зон консолидации и оптимизация моментов для входа.

: Идентификация зон консолидации и оптимизация моментов для входа. Лимит дневных потерь : Установление максимального убытка за день для управления финансами.

: Установление максимального убытка за день для управления финансами. Защита от избыточного количества сделок : Предотвращение перегрузки счета чрезмерным числом открытых позиций.

: Предотвращение перегрузки счета чрезмерным числом открытых позиций. Точный выбор ордера : Корректная идентификация нужной позиции для закрытия или изменения.

: Корректная идентификация нужной позиции для закрытия или изменения. Гарантированная фиксация прибыли: Надежная фиксация заработанных средств.

Ключевые преимущества

Интуитивное управление : советник автоматически конфигурирует необходимые параметры ежедневно, повышая точность торговли.

: советник автоматически конфигурирует необходимые параметры ежедневно, повышая точность торговли. Адаптивное управление рисками : самостоятельное изменение уровней SL и TP в зависимости от рыночных условий.

: самостоятельное изменение уровней SL и TP в зависимости от рыночных условий. Риск в долларах : определение желаемой суммы риска, советник автоматически рассчитывает объем сделки.

: определение желаемой суммы риска, советник автоматически рассчитывает объем сделки. Скользящий стоп : позволяет зафиксировать прибыль и уменьшить потенциальные убытки.

: позволяет зафиксировать прибыль и уменьшить потенциальные убытки. Фильтры сессий : исключение неблагоприятных торговых периодов.

: исключение неблагоприятных торговых периодов. Мониторинг в режиме реального времени : доступ ко всем необходимым данным непосредственно на графике.

: доступ ко всем необходимым данным непосредственно на графике. Легкость в установке: простая установка советника и задание уровня риска.

Отличия Aurus Ultimate

Большинство торговых роботов делают ставку на большое количество сделок, надеясь на удачу. Aurus Ultimate работает иначе: выбирая наиболее точные точки входа, минимизируя количество операций и делая упор на высокое качество каждой сделки.

Требования для использования

Платформа: MetaTrader 5

Инструмент: XAUUSD

Тип счета: Хеджирование

Кредитное плечо: 1:100 и выше (рекомендуется 1:500)

Минимальный депозит: $500 USD и более

Необходимость VPS: да, для круглосуточной работы

Установка

Скачать .expert файл. Добавить на график XAUUSD. Указать подходящий уровень риска. Наблюдать за торговлей.

Важные советы

Протестируйте стратегию на учебном счете перед началом реальной торговли.

Используйте VPS для постоянной работы советника.

Следите за экономическими новостями, которые могут влиять на цену золота.

Вывод

Торговля на рынке Forex несет в себе риски. Однако с Aurus Ultimate вы получаете надежный инструмент, позволяющий снизить их влияние и увеличить шансы на успешную торговлю золотом. Помните, дисциплина, понимание рынка и правильные инструменты – ключ к успеху в финансах.