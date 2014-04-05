TrendFuze Pro

Cuadro de mandos de trading manual de precisión para tomar decisiones claras y con confianza

❌ Deje de adivinar la tendencia

❌ Deje de reaccionar a indicadores contradictorios



✅ Opere con claridad, estructura y confirmación

💡 ¿Aún no está seguro? Utilice la opción de alquiler de 1 mes para probar TrendFuze Pro antes de comprar la licencia ilimitada.

🧠 ¿Qué es TrendFuze Pro?

TrendFuze Pro es un tablero de operaciones manual premium diseñado para traders que exigen precisión, confirmación y claridad en tiempo real.

La mayoría de los traders pierden dinero porque:

Entran demasiado tarde

Operan contra tendencia

Reaccionan a señales incompletas o contradictorias

TrendFuze Pro elimina esta confusión al fusionar la dirección de la tendencia en un marco de tiempo más alto con el impulso de entrada preciso, mientras bloquea activamente las señales falsas que atrapan a los operadores minoristas.

Cómo funciona - La lógica de fusión

TrendFuze Pro utiliza un estricto Sistema de Confirmación de 3 Pasos:

1️⃣ Trend Bias (Big Picture)

El análisis dinámico EMA asegura que usted opere sólo en la dirección dominante del mercado .

2️⃣ Momentum Filter (Entry Timing)

La lógica estocástica identifica las zonas óptimas de entrada: - Sobreventa → Oportunidades de compra - Sobrecompra → Oportunidades de venta

3️⃣ Bloqueador de Señales Falsas (Filtro de Acción del Precio)

Incluso cuando la tendencia y el momento se alinean, el tablero mostrará ESPERAR si la vela actual contradice la configuración. Esto evita perseguir movimientos y atrapar cuchillos que caen.

🚦 Cómo leer el Dashboard

TrendFuze Pro utiliza un sencillo sistema de semáforo:

🟢 VERDE - COMPRAR AHORA

Tendencia alcista + Momentum sobrevendido + Vela alcista

🔴 ROJO - VENDER AHORA

Tendencia bajista + Momentum sobrecomprado + Vela bajista

⚫ O SCURO - ESPERAR

Indecisión del mercado o condiciones de baja probabilidad

🟤 ADVERTENCIA - PREPARAR

Formación de posición, esperando confirmación de vela

Características principales

Premium Dark Glass UI

Interfaz moderna y no intrusiva adecuada para cualquier fondo de gráfico.

Detección automática del marco temporal

Se adapta automáticamente al marco temporal de su gráfico, desde M1 hasta mensual.

Notificaciones Push en directo

Alertas instantáneas enviadas directamente a su dispositivo móvil.

Alertas de PC

Notificaciones sonoras y emergentes para operaciones de escritorio.

Pulso de estado

El indicador de latido en vivo confirma que el escáner está activo y procesando ticks.

⚙️ Ajustes personalizables

Marco temporal de tendencia (fijo o actual)

Marco temporal de la señal (fijo o actual)

Controles de alerta (Push / Sonido / Pop-ups)

Confirmación de vela ON / OFF

Control total sobre los parámetros de EMA y estocástico

👤 ¿Para quién es esta herramienta?

✔ Operadores manuales

✔ Comerciantes de precio-acción

✔ Scalpers, comerciantes del día, y los comerciantes de swing

✔ Los comerciantes que quieren confirmación, no la automatización

No es adecuado para:

- Trading totalmente automatizado

- Sistemas "Set & forget"

- Traders que esperan beneficios garantizados

💰 Compra vs Alquiler - Elige lo que más te convenga

🔓 Licencia Ilimitada - $69

Mejor para traders que quieren usar TrendFuze Pro como una herramienta de decisión a largo plazo.

🧪Alquiler por 1 mes - $30

Ideal para probar la lógica del tablero, las alertas y el sistema de confirmación en cuentas demo o reales.

Muy recomendado: Los nuevos usuarios deben comenzar con la opción de Alquiler para entender completamente cómo se comportan las señales en condiciones reales de mercado.

⚠️ Aviso Importante

TrendFuze Pro es una herramienta manual de ayuda a la toma de decisiones, no un sistema de trading automatizado.

No abre ni cierra operaciones automáticamente. La ejecución de las operaciones y la gestión del riesgo son responsabilidad del operador.

Para una mejor experiencia y comprensión, utilice la opción de Alquiler antes de comprar la licencia ilimitada.

💡 Nota del Autor

TrendFuze Pro fue construido para eliminar la toma de decisiones emocionales y la sobrecarga de análisis. Hace el análisis - usted controla la ejecución.

Mohd Feroze (Ferozemd)

Trader Profesional y Desarrollador

💡 Consejo profesional: Funciona perfectamente junto con Ghost Trader Pro para la ejecución manual profesional con SL/TP ocultos.