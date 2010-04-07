ZigZag On HeikinAshi

Die Datei ZigZagOnHeikinAshi.mq5 ist ein benutzerdefinierter MQL5-Indikator, der basierend auf Heikin-Ashi-Kerzendaten eine Zickzacklinie direkt im Hauptkursdiagramm darstellt. Er bietet eine geglättete Ansicht von Kurstrends, indem er Marktrauschen mithilfe von Heikin-Ashi-Berechnungen herausfiltert.





Kernfunktionalität:

Der Indikator berechnet zunächst die Heikin-Ashi-Werte und identifiziert anschließend lokale Hochs und Tiefs, um den Zickzack zu zeichnen.





Doppelte Visualisierung:

Der Indikator kann sowohl die Zickzacklinie als auch die zugrunde liegenden Heikin-Ashi-Kerzen anzeigen.





Heikin-Ashi-Glättung: Die Kerzen werden mit einer bestimmten Periode (Standard: 1) berechnet, die die Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse mittelt, um den Trend deutlicher als herkömmliche Kerzen darzustellen.





Trendidentifizierung: Die Zickzack-Komponente verbindet signifikante Kurshochs und -tiefs und hilft Händlern so, Trendumkehrungen und strukturelle Marktveränderungen zu erkennen.





Wichtige Eingabeparameter:

Heikin-Ashi-Periode (InpHaPeriod): Bestimmt den Glättungsgrad für die Heikin-Ashi-Berechnung (Standardwert: 1).

Heikin Ashi anzeigen (InpShowHekinAshi): Ein boolescher Schalter, mit dem der Benutzer die Heikin-Ashi-Kerzen im Chart ein- oder ausblenden kann (Standardwert: false).

Visuelle und technische Details

Indikatorfenster: Dieser Indikator ist für die Anzeige im Hauptchartfenster (indicator_chart_window) vorgesehen.





Farbcodierung:

Zickzacklinie: Verwendet Dunkelrosa und Schieferblau zur Unterscheidung der einzelnen Schenkel des Zickzacks.





Heikin-Ashi-Kerzen: Wenn aktiviert, sind diese in Tomatenrot und Dunkelblau dargestellt.

Datenpuffer: Der Indikator verwendet 8 interne Puffer zur Datenverwaltung sowohl für die Zickzackpunkte als auch für die Heikin-Ashi-Kerzenkomponenten.