ZigZag On HeikinAshi
- Indikatoren
- Omar Mohamad El Marstani
- Version: 1.0
Die Datei ZigZagOnHeikinAshi.mq5 ist ein benutzerdefinierter MQL5-Indikator, der basierend auf Heikin-Ashi-Kerzendaten eine Zickzacklinie direkt im Hauptkursdiagramm darstellt. Er bietet eine geglättete Ansicht von Kurstrends, indem er Marktrauschen mithilfe von Heikin-Ashi-Berechnungen herausfiltert.
Kernfunktionalität:
Der Indikator berechnet zunächst die Heikin-Ashi-Werte und identifiziert anschließend lokale Hochs und Tiefs, um den Zickzack zu zeichnen.
Doppelte Visualisierung:
Der Indikator kann sowohl die Zickzacklinie als auch die zugrunde liegenden Heikin-Ashi-Kerzen anzeigen.
Heikin-Ashi-Glättung: Die Kerzen werden mit einer bestimmten Periode (Standard: 1) berechnet, die die Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse mittelt, um den Trend deutlicher als herkömmliche Kerzen darzustellen.
Trendidentifizierung: Die Zickzack-Komponente verbindet signifikante Kurshochs und -tiefs und hilft Händlern so, Trendumkehrungen und strukturelle Marktveränderungen zu erkennen.
Wichtige Eingabeparameter:
Heikin-Ashi-Periode (InpHaPeriod): Bestimmt den Glättungsgrad für die Heikin-Ashi-Berechnung (Standardwert: 1).
Heikin Ashi anzeigen (InpShowHekinAshi): Ein boolescher Schalter, mit dem der Benutzer die Heikin-Ashi-Kerzen im Chart ein- oder ausblenden kann (Standardwert: false).
Visuelle und technische Details
Indikatorfenster: Dieser Indikator ist für die Anzeige im Hauptchartfenster (indicator_chart_window) vorgesehen.
Farbcodierung:
Zickzacklinie: Verwendet Dunkelrosa und Schieferblau zur Unterscheidung der einzelnen Schenkel des Zickzacks.
Heikin-Ashi-Kerzen: Wenn aktiviert, sind diese in Tomatenrot und Dunkelblau dargestellt.
Datenpuffer: Der Indikator verwendet 8 interne Puffer zur Datenverwaltung sowohl für die Zickzackpunkte als auch für die Heikin-Ashi-Kerzenkomponenten.