ZigZag On HeikinAshi

El archivo ZigZagOnHeikinAshi.mq5 es un indicador técnico MQL5 personalizado que traza una línea ZigZag directamente en el gráfico de precios principal, basándose en los datos de las velas Heikin Ashi. Proporciona una visión suavizada de las tendencias de precios al filtrar el ruido del mercado mediante cálculos de Heikin Ashi.

Funcionalidad principal:

El indicador funciona calculando primero los valores de Heikin Ashi y luego identificando los máximos y mínimos locales para dibujar el ZigZag.





Visualización dual:

Puede mostrar tanto la línea ZigZag como las velas Heikin Ashi subyacentes.

Suavizado de Heikin Ashi: Las velas se calculan utilizando un período específico (predeterminado: 1), que promedia los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre para representar la tendencia con mayor claridad que las velas estándar.





Identificación de tendencias: El componente ZigZag conecta picos y mínimos significativos de precios, lo que ayuda a los operadores a identificar cambios de tendencia y cambios estructurales del mercado.





Parámetros de entrada clave:

Periodo Heikin Ashi (InpHaPeriod): Determina el nivel de suavizado para el cálculo del Heikin Ashi (el valor predeterminado es 1).

Mostrar Heikin Ashi (InpShowHekinAshi): Un botón booleano que permite al usuario mostrar u ocultar las velas Heikin Ashi en el gráfico (el valor predeterminado es falso).

Detalles visuales y técnicos

Ventana del indicador: Este indicador está diseñado para ejecutarse en la ventana principal del gráfico (indicator_chart_window).





Código de color:

Línea de zigzag: Utiliza los colores rosa intenso y azul pizarra para distinguir las diferentes patas del zigzag.

Velas Heikin Ashi: Cuando están habilitadas, se colorean en tomate y azul dodger.

Búferes de datos: El indicador utiliza 8 búferes internos para gestionar los datos de los puntos del zigzag y de los componentes de la vela Heikin Ashi.