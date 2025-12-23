ZigZag On HeikinAshi
- Indicatori
- Omar Mohamad El Marstani
- Versione: 1.0
Il file ZigZagOnHeikinAshi.mq5 è un indicatore tecnico MQL5 personalizzato che traccia una linea a ZigZag direttamente sul grafico principale dei prezzi, basandosi sui dati delle candele Heikin Ashi. Fornisce una visualizzazione fluida dei trend dei prezzi filtrando il rumore di mercato tramite i calcoli Heikin Ashi.
Funzionalità principali:
L'indicatore funziona calcolando prima i valori Heikin Ashi e poi identificando massimi e minimi locali per disegnare la linea a ZigZag.
Doppio Display:
Può visualizzare sia la linea a ZigZag che le candele Heikin Ashi sottostanti.
Livellamento Heikin Ashi: Le candele vengono calcolate utilizzando un periodo specifico (predefinito: 1), che calcola la media dei prezzi di apertura, massimo, minimo e chiusura per rappresentare il trend in modo più chiaro rispetto alle candele standard.
Identificazione del Trend: Il componente ZigZag collega i massimi e minimi significativi dei prezzi, aiutando i trader a identificare inversioni di tendenza e cambiamenti strutturali del mercato.
Parametri di input chiave:
Periodo Heikin Ashi (InpHaPeriod): determina il livello di smoothing per il calcolo Heikin Ashi (il valore predefinito è 1).
Mostra Heikin Ashi (InpShowHekinAshi): un toggle booleano che consente all'utente di mostrare o nascondere le candele Heikin Ashi sul grafico (il valore predefinito è false).
Dettagli visivi e tecnici
Finestra indicatore: questo indicatore è progettato per essere eseguito nella finestra principale del grafico (indicator_chart_window).
Codifica colori:
Linea ZigZag: utilizza DeepPink e SlateBlue per distinguere le diverse linee dello ZigZag.
Candele Heikin Ashi: quando abilitate, queste sono colorate Tomato e DodgerBlue.
Buffer dati: l'indicatore utilizza 8 buffer interni per gestire i dati sia per i punti ZigZag che per i componenti delle candele Heikin Ashi.