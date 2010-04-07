ZigZagOnHeikinAshi.mq5 ファイルは、平均足ローソク足データに基づいて、メインの価格チャートにジグザグラインを直接プロットするカスタム MQL5 テクニカルインジケーターです。平均足計算を用いて市場ノイズを除去することで、価格トレンドを平滑化して表示します。

コア機能：

このインジケーターは、まず平均足の値を計算し、次にローカルの高値と安値を特定してジグザグを描画します。





デュアルビジュアライゼーション：

ジグザグラインと、その下線となる平均足ローソク足の両方を表示できます。

平均足スムージング：ローソク足は特定の期間（デフォルト：1）に基づいて計算され、始値、高値、安値、終値の平均が算出されるため、標準的なローソク足よりもトレンドを明確に表すことができます。





トレンド識別：ジグザグコンポーネントは、重要な価格のピークと谷を結び付け、トレーダーがトレンドの反転や市場の構造的な変化を識別するのに役立ちます。





主な入力パラメータ：

平均足期間（InpHaPeriod）：平均足計算の平滑化レベルを決定します（デフォルトは1）。

平均足表示（InpShowHekinAshi）：チャート上の平均足ローソク足の表示/非表示を切り替えるブール値（デフォルトはFalse）。

表示および技術的詳細

インジケーターウィンドウ：このインジケーターは、メインチャートウィンドウ（indicator_chart_window）で実行されるように設計されています。





カラーコーディング：

ジグザグライン：ジグザグの異なるレッグを区別するために、ディープピンクとスレートブルーを使用します。

平均足ローソク足：有効にすると、トマトとドジャーブルーの色で表示されます。

データバッファ：このインジケーターは、ジグザグポイントと平均足ローソク足コンポーネントの両方のデータを管理するために、8つの内部バッファを使用します。