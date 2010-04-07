ZigZag On HeikinAshi

ZigZagOnHeikinAshi.mq5 파일은 Heikin Ashi 캔들 데이터를 기반으로 메인 가격 차트에 지그재그 선을 직접 그리는 맞춤형 MQL5 기술 지표입니다. Heikin Ashi 계산을 사용하여 시장 노이즈를 걸러내고 가격 추세를 부드럽게 보여줍니다.
핵심 기능:
이 지표는 먼저 Heikin Ashi 값을 계산한 다음, 지역 고점과 저점을 식별하여 지그재그 선을 그립니다.

이중 시각화:
지그재그 선과 기본 Heikin Ashi 캔들을 동시에 표시할 수 있습니다.

Heikin Ashi 평활화: 캔들은 특정 기간(기본값: 1)을 사용하여 계산되며, 시가, 고가, 저가, 종가를 평균화하여 일반 캔들스틱보다 추세를 더 명확하게 나타냅니다.

추세 식별: 지그재그 구성 요소는 중요한 가격 고점과 저점을 연결하여 트레이더가 추세 반전 및 구조적 시장 변화를 식별하는 데 도움을 줍니다.

주요 입력 매개변수:
헤이킨 아시 기간(InpHaPeriod): 헤이킨 아시 계산의 평활화 수준을 결정합니다(기본값은 1).
헤이킨 아시 표시(InpShowHekinAshi): 차트에 헤이킨 아시 캔들을 표시하거나 숨길 수 있는 부울 토글입니다(기본값은 false).
시각적 및 기술적 세부 정보
지표 창: 이 지표는 메인 차트 창(indicator_chart_window)에서 실행되도록 설계되었습니다.

색상 코드:
지그재그 선: 딥핑크와 슬레이트블루 색상을 사용하여 지그재그의 각 구간을 구분합니다.
헤이킨 아시 캔들: 활성화된 경우 토마토색과 도저블루색으로 표시됩니다.
데이터 버퍼: 이 지표는 지그재그 포인트와 헤이킨 아시 캔들 구성 요소 모두에 대한 데이터를 관리하기 위해 8개의 내부 버퍼를 사용합니다.
추천 제품
Heiken Ashi Smoothed New
Hoang Ngoc Thach
지표
This indicator is the same as the popular Heiken Ashi Smoothed. The Heikin Ashi indicator for MetaTrader 5 already exists, but it has two disadvantages: It paints the candles not accurate. It's not possible to change the candle width. See also Heikin Ashi in MQL5 Code Base . In this version there are no such disadvantages.
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
지표
MT4 버전  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator 는 Bill Williams 의 고급 프랙탈, 시장의 올바른 파동 구조를 구축하는 Valable ZigZag, 정확한 진입 수준을 표시하는 피보나치 수준과 같은 인기 있는 시장 분석 도구를 포함하는 하나의 지표 내에서 완전한 거래 시스템입니다. 시장과 이익을 취하는 장소로. 전략에 대한 자세한 설명 표시기 작업에 대한 지침 고문-거래 올빼미 도우미의 조수 개인 사용자 채팅 ->구입 후 나에게 쓰기,나는 개인 채팅에 당신을 추가하고 거기에 모든 보너스를 다운로드 할 수 있습니다 힘은 단순함에 있습니다! Owl Smart Levels 거래 시스템은 사용하기 매우 쉽기 때문에 전문가와 이제 막 시장을 연구하고 스스로 거래 전략을 선택하기 시작한 사람들 모두에게 적합합니다. 전략 및 지표에는 눈에 보이지 않는 비밀 공식 및 계산 방법이 없으며 모든 전략 지표는 공개되어 있습니다. Owl Smart Levels를 사
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT5
Ku Chuan Lien
5 (1)
지표
Heiken Ashi Smoothed Strategy is a very simple but powerful system to get forex market trend direction. This indicator is actually 2 indicators in 1 pack, Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed Moving Average both included. Because HA (Heiken Ashi) and HAS (Heiken Ashi Smoothed) are calculated in the same one system event with necessary buffers and loop only, so it is the FAST, OPTIMIZED and EFFICIENT HA having the combined indicator of MetaTrader 5. You can choose to display HA and HAS in the sam
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
지표
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
지표
숫자 시퀀스 중 하나를 "산불 시퀀스"라고 합니다. 가장 아름다운 새로운 시퀀스 중 하나로 인식되었습니다. 주요 특징은 이 시퀀스가 ​​가장 짧은 경우에도 선형 추세를 피한다는 것입니다. 이 지표의 기초를 형성한 것은 이 속성입니다. 금융 시계열을 분석할 때 이 지표는 가능한 모든 추세 옵션을 거부하려고 합니다. 그리고 그가 실패하는 경우에만 그는 추세의 존재를 인식하고 적절한 신호를 제공합니다. 이 접근 방식을 통해 새로운 트렌드가 시작되는 순간을 정확하게 결정할 수 있습니다. 그러나 거짓 긍정도 가능합니다. 숫자를 줄이기 위해 이 표시기에 추가 필터가 추가되었습니다. 새 막대가 열리면 신호가 생성됩니다. 어떤 경우에도 다시 그리기가 발생하지 않습니다. 표시 매개변수: Applied Price   - 적용된 가격 상수. Period Main   - 표시기의 기본 기간, 유효한 값은 5 - 60 이내입니다. Period Additional   - 추가 기간, 이 매개변수의 유효한
ATR HeikenAshi by Gerega
Illia Hereha
지표
The ATR Indicator Based on Heiken Ashi is a unique volatility analysis tool that combines the Average True Range (ATR) with Heiken Ashi candlestick calculations to provide a smoother and more reliable measure of market volatility. Unlike the traditional ATR, which uses standard candlesticks, this indicator applies the Heiken Ashi formula to filter out market noise and deliver a clearer volatility signal. Key Features: • ATR Calculation Based on Heiken Ashi Candlesticks – Offers a more stable v
FREE
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experts
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
Cobra Arrow
Pieter Gerhardus Van Zyl
지표
The Cobra Arrow indicator is a precision-engineered signal tool designed for MT5 that identifies potential market turning points using a unique hybrid of volatility, momentum, and exhaustion dynamics. It visualizes trade opportunities directly on the chart through clear orange and magenta arrows positioned with adaptive ATR-based offsets for enhanced readability and context awareness. Internally, it blends short-term oscillator sensitivity with price strength evaluation to detect when momentum
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
지표
SimSim Arrow Momentum은 표준 "Momentum" 지표이지만 화살표 버전이 있습니다. MetaTrader 4 버전 지표 매개변수는 표준 매개변수와 비슷하지만, 델타라는 매개변수가 하나 더 추가되었습니다. 델타 = 0 - 100 100 값을 기준으로 한 편차입니다. 100 지표의 수준을 변경하면 플러스 마이너스가 가능합니다. 이 지표는 가격이 레벨 라인인 100 +- 델타를 교차할 때 신호를 생성합니다. "CONTROL DEAL"을 활성화하면 지표 신호에 따라 거래가 자동으로 시작됩니다. 이 표시기는 신뢰할 수 있는 신호 장치로서 본래 목적대로 사용할 수 있습니다. 그러나 이의 2차 목적은 " CONTROL DEAL " 유틸리티에 대한 신호 제공자 역할을 하는 것입니다. 지표와 유틸리티의 공생을 통해 신호를 볼 수 있을 뿐만 아니라 신호에 따라 거래를 할 수도 있습니다. 이러한 신호를 효과적으로 활용하려면 무료 유틸리티인 SimSim Control Deal MT5
Heiken Ashi Candle Color Change Alerts Serie MT5
Boris Armenteros
5 (1)
지표
Be notified of every color change of Heiken Ashi (HA) candles. The indicator will trigger past and new signals every time that HA candles change their colors. ( Note : this tool is based on the code of Heiken Ashi indicator developed by MetaQuotes Software Corp.) Features The signals are triggered at closing of last bar/opening of a new bar; Any kind of alerts can be enabled: Dialog Box, Email message, SMS notifications for smartphones and tablets, and Sound alerts; By default, up arrows are pl
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
지표
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Precision Arrows
Nervada Emeule Adams
지표
Precision Arrows – 내장 TP 및 SL 기능을 갖춘 스마트 진입 신호 Precision Arrows 는 정확성, 명확성, 신뢰성 을 중시하는 트레이더를 위해 설계된 고급 트레이딩 인디케이터입니다. 고확률 매수 및 매도 신호를 자동으로 탐지하며, **Take Profit(TP)**과 Stop Loss(SL) 수준을 자동 설정하여, 외환(Forex), 지수, 암호화폐 및 합성 지수(Synthetic Indices) 시장에서 규율 있고 일관된 거래를 지원합니다. 이 인디케이터는 정밀한 신호 감지, 지능형 필터링, 다중 시간대 트렌드 대시보드를 결합하여, 모든 시장 환경에서 완벽한 거래 솔루션을 제공합니다. 한정 할인 혜택 Precision Arrows 를 평생 라이선스 기준 75달러 에 제공하고 있습니다. (정가: 199.99달러 , 할인 기간 연장) 중요: 구매 후 즉시 연락하여 설치 안내와 보너스 혜택 을 받아보세요. 주요 기능 3가지 거래 모드 선호하는 거래 스타일에
Protected highs lows and trend detected
Minh Truong Pham
지표
This indicator presents an alternative approach to identify Market Structure. The logic used is derived from learning material created by   DaveTeaches (on X) Upgrade v1.10: + add option to put protected high/low value to buffer (figure 11, 12) + add  Retracements  value to buffer when Show Retracements When quantifying Market Structure, it is common to use fractal highs and lows to identify "significant" swing pivots. When price closes through these pivots, we may identify a Market Structure S
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
지표
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
지표
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
지표
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Robotizz Indicator
Renato Takahashi
지표
Robotizz Indicator is a powerful trading indicator using price action and moving averages. Robotizz indicares with arrows on long trades ir short trades, showing some TP and SL points too. It works with any symbol, even on forex markets or B3 Brazilian markets. You can configure moving averages periods, besides simple or exponential moving averages. Also it is possible to configure arrow position. Try Robotizz for one month and take a boost on your manual trades.
TurnPoint indicator MT5
Mariusz Piotr Rodacki
지표
TurnPoint Indicator – Market Reversal & Trend Signal Tool The TurnPoint Indicator is designed to help traders identify potential turning points and key levels in the market. By analyzing price action, it highlights areas where reversals or continuations are likely to occur, allowing traders to anticipate trend changes more effectively. This tool incorporates advanced logic to filter signals, reducing noise and false alerts. Users can choose between breakout and pullback modes, depending on their
FREE
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
지표
지표에 대하여 이 지표는 금융 상품의 종가에 대한 몬테카를로 시뮬레이션을 기반으로 합니다. 몬테카를로는 통계적 기법으로, 이전에 관찰된 결과에 기반한 랜덤 숫자를 사용하여 다양한 결과가 나올 확률을 모델링하는 데 사용됩니다. 어떻게 작동하나요? 이 지표는 과거 데이터를 바탕으로 시간에 따른 랜덤 가격 변화를 모델링하여 특정 종목에 대한 여러 가격 시나리오를 생성합니다. 각 시뮬레이션은 종가 변동을 반영하기 위해 랜덤 변수를 사용하여, 주어진 기간 동안 미래 시장 움직임을 효과적으로 모방합니다. 몬테카를로 시뮬레이션의 장점 - 몬테카를로 시뮬레이션은 다양한 미래 시나리오에 대한 테스트를 통해 여러 거래 전략의 리스크를 분석하는 데 도움을 줍니다. - 희귀한 극단적 사건(꼬리 위험)을 포함하여 다양한 시장 상황에서 전략의 성과를 확인할 수 있습니다. - 단일 예측에 의존하지 않고, 몬테카를로는 관련 확률과 함께 잠재적 결과의 범위를 제공합니다. 이는 수익 또는 손실 가능성을 이해하는
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
지표
Volality Index scalper indicator  Meant for Volality pairs such as Volality 10, 25, 50, 75 and 100 The indicator works on all timeframes from the 1 minute to the monthly timeframe the indicator is non repaint the indicator has 3 entry settings 1 color change on zero cross 2 color change on slope change 3 color change on signal line cross Orange line is your sell signal Blue line is your buy signal.
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
지표
Time & Sales Tick Indicator 는 MetaTrader 5 차트에서 실시간 거래 틱 정보를 표시하는 지표입니다. 가격, 틱 거래량 및 시간을 시각적으로 보여주며, 사용자가 시장 미세 구조를 분석할 수 있도록 도와줍니다. 기능 설명 가격, 거래량 및 시간을 포함한 틱 데이터를 차트 내 패널에 실시간으로 표시합니다. 틱 데이터를 사용자가 지정한 시간 또는 수량 간격으로 그룹화하고, 상승 틱은 녹색, 하락 틱은 빨간색으로 구분하여 표시합니다. 패널은 차트의 네 모서리 중 원하는 위치로 자유롭게 이동할 수 있으며, 표시 크기와 글꼴도 사용자 설정이 가능합니다. 모든 통화쌍 및 상품에 대응하며 MetaTrader 5 플랫폼 내에서 안정적으로 작동합니다. 이 인디케이터는 스캘핑 및 틱 기반 전략을 사용하는 트레이더에게 유용합니다.
Day Direction Scanner
Efren Hernandez Partida
5 (3)
지표
FREE
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
지표
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Accumulation distribution plus m flow
Minh Truong Pham
지표
The Accumulation / Distribution is an indicator which was essentially designed to measure underlying supply and demand. It accomplishes this by trying to determine whether traders are actually accumulating (buying) or distributing (selling). This indicator should be more accurate than other default MT5 AD indicator for measuring buy/sell pressure by volume, identifying trend change through divergence and calculating Accumulation/Distribution (A/D) level. Application: - Buy/sell pressure: above
Hull Heikin Ashi Smoothed
Flavio Javier Jarabeck
지표
Heikin Ashi candlesticks are a powerful tool for traders, offering a clear and smooth visualization of market trends. Unlike traditional candlesticks, they filter out market noise, providing a cleaner view of the market's direction and strength, which helps traders make more informed decisions. The Hull Heikin Ashi Smoothed indicator from Minions Labs takes this a step further by integrating the Hull Moving Average for enhanced smoothing and precision. This indicator not only simplifies trend id
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
지표
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Volume Footprint Analysis MT5
Suvashish Halder
1 (1)
지표
Volume Footprint Analysis is a precision-engineered, volume-based indicator that transforms raw market volume into an intuitive, color-coded signal system. Built on concepts from Volume Spread Analysis (VSA) and Smart Money principles, this tool removes the guesswork from volume interpretation and gives traders clear, actionable insights on when to buy or sell — on any timeframe and across any trading instrument. MT4 Version -  https://www.mql5.com/en/market/product/138564/ Join To Learn Mark
Candle Display AG MT5
Alan Gasperi
지표
Candle Display AG MT5 – Multi-Timeframe Candle Overlay Candle Display AG MT5 is a professional multi-timeframe visual indicator that displays higher-timeframe candles directly on your current chart. It allows you to analyze market structure and candle patterns from higher timeframes without switching charts — giving you clearer, faster and more precise trade confirmations.  -  Main Features  Multi-Timeframe Visualization – display candles from any timeframe (e.g. show H4 candles while trading on
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
지표
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
ROMAN5 Time Breakout Indicator Free
Anton Nel
4.7 (10)
지표
ROMAN5 Time Breakout Indicator automatically draws the boxes for daily support and resistance breakouts. It helps the user identifying whether to buy or sell. It comes with an alert that will sound whenever a new signal appears. It also features an email facility. Your email address and SMTP Server settings should be specified in the settings window of the "Mailbox" tab in your MetaTrader 5. Blue arrow up = Buy. Red arrow down = Sell. You can use one of my Trailing Stop products that automatical
FREE
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (58)
지표
이 지표를 구매하면 제 프로페셔널 트레이드 매니저를 무료로 드립니다. 우선 이 거래 시스템이 리페인팅, 리드로잉 및 레이그 인디케이터가 아니라는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 이는 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적인 것으로 만듭니다. 온라인 강좌, 설명서 및 프리셋 다운로드. "스마트 트렌드 트레이딩 시스템 MT5"은 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를 위해 맞춤형으로 제작된 종합적인 거래 솔루션입니다. 10개 이상의 프리미엄 인디케이터를 결합하고 7개 이상의 견고한 거래 전략을 특징으로 하여 다양한 시장 조건에 대한 다목적 선택이 가능합니다. 트렌드 추종 전략: 효과적인 트렌드 추이를 타기 위한 정확한 진입 및 손절 관리를 제공합니다. 반전 전략: 잠재적인 트렌드 반전을 식별하여 트레이더가 범위 시장을 활용할 수 있게 합니다. 스캘핑 전략: 빠르고 정확한 데이 트레이딩 및 단기 거래를 위해 설계되었습니다. 안정성: 모든 인디케이터가 리페인팅, 리드로잉 및 레이그가 아니므로 신뢰
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
지표
Power Candles – 모든 시장을 위한 강도 기반 진입 신호 Power Candles 는 Stein Investments의 검증된 강도 분석을 가격 차트에 직접 제공합니다. 가격 움직임에만 반응하는 대신, 각 캔들은 실제 시장 강도를 기준으로 색상화되어 모멘텀 형성, 강도 가속, 명확한 추세 전환을 즉시 파악할 수 있습니다. 모든 시장을 위한 단일 로직 Power Candles는 모든 거래 심볼 에서 자동으로 작동합니다. 현재 심볼이 Forex인지 비-Forex 시장인지 자동으로 감지하여 내부적으로 적절한 강도 모델을 적용합니다. Forex 및 Gold 는 FX Power Delta 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 100) 지수, 크립토 및 CFD 는 IX Power Strength 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 50) 필요한 강도 계산은 Power Candles에 완전히 내장되어 있습니다. 캔들 색상이나 신호 로직을 위해 추가 인디케이터는 필요하지 않습니다. 가격
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
지표
이 지표를 구매하신 분께는 다음과 같은 혜택이 무료로 제공됩니다: 각 거래를 자동으로 관리하고, 손절/익절 수준을 설정하며, 전략 규칙에 따라 거래를 종료하는 전용 도우미 툴 "Bomber Utility" 다양한 자산에 맞게 지표를 설정할 수 있는 셋업 파일(Set Files) "최소 위험", "균형 잡힌 위험", "관망 전략" 모드로 설정 가능한 Bomber Utility의 셋업 파일 이 전략을 빠르게 설치, 설정, 시작할 수 있도록 돕는 단계별 영상 매뉴얼 주의: 위의 모든 보너스를 받기 위해서는 MQL5 개인 메시지 시스템을 통해 판매자에게 연락해 주세요. 독창적인 커스텀 지표인 “Divergence Bomber(다이버전스 봄버)”를 소개합니다. 이 지표는 MACD 다이버전스(괴리) 전략을 기반으로 한 올인원(All-in-One) 거래 시스템입니다. 이 기술 지표의 주요 목적은 가격과 MACD 지표 간의 다이버전스를 감지하고, **향후 가격이 어느 방향으로 움직일지를 알려주는
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
지표
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 은 Smart Money Concepts(SMC)를 기반으로 개발된 실시간 시장 분석 도구입니다. 이 시스템은 트레이더가 시장 구조를 체계적으로 분석하고 전체적인 시장 방향을 더욱 명확하게 파악할 수 있도록 설계되었습니다. 시스템은 여러 시간대에서 반전 포인트(Reversal Points), 핵심 구역(Key Zones), 그리고 시장 구조(Market Structure)를 자동으로 분석하며, POI(Point of Interest), 노 리페인트(No Repaint) 신호, 자동 피보나치 레벨(Auto Fibonacci Levels)을 표시하여 되돌림(Pullback)과 반전 포인트를 정확하게 탐지할 수 있도록 돕습니다. 또한 실시간 신호와 알림을 통해 가격이 핵심 구역에 진입하거나 해당 구역에서 반전 신호가 발생하는 순간을 놓치지 않도록 보조합니다. 더불어 이 시스템은 인디케이터와 신호 시스템을 하나로
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
지표
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
지표
우선적으로 언급할 점은이 거래 지표가 다시 그리지 않고 지연되지 않으며 이를 통해 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적이라는 점입니다. 사용자 매뉴얼: 설정, 입력 및 전략. Atomic Analyst는 가격의 강도와 모멘텀을 활용하여 시장에서 더 나은 이점을 찾는 PA Price Action Indicator입니다. 고급 필터를 장착하여 잡음과 거짓 신호를 제거하고 거래 잠재력을 높이는 데 도움이 됩니다. 복잡한 지표의 다중 레이어를 사용하여 Atomic Analyst는 차트를 스캔하고 복잡한 수학적 계산을 간단한 신호와 색상으로 변환하여 초보 트레이더가 이해하고 일관된 거래 결정을 내릴 수 있도록합니다. "Atomic Analyst"는 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를위한 종합적인 거래 솔루션입니다. 프리미엄 지표와 최고 수준의 기능을 하나의 거래 전략에 결합하여 모든 종류의 트레이더에 대한 다재다능한 선택지가되었습니다. 인트라데이 거래 및 스캘핑 전략 : 빠르고 정확한 일일
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
지표
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
지표
FX Power: 통화 강세 분석으로 더 스마트한 거래 결정을 개요 FX Power 는 어떤 시장 상황에서도 주요 통화와 금의 실제 강세를 이해하기 위한 필수 도구입니다. 강한 통화를 매수하고 약한 통화를 매도함으로써 FX Power 는 거래 결정을 단순화하고 높은 확률의 기회를 발견합니다. 트렌드를 따르거나 극단적인 델타 값을 사용해 반전을 예측하고자 한다면, 이 도구는 귀하의 거래 스타일에 완벽히 적응합니다. 단순히 거래하지 말고, FX Power 로 더 스마트하게 거래하세요. 1. FX Power가 거래자에게 매우 유용한 이유 통화와 금의 실시간 강세 분석 • FX Power 는 주요 통화와 금의 상대적 강세를 계산하고 표시하여 시장 역학에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. • 어떤 자산이 앞서고 있고 어떤 자산이 뒤처지는지 모니터링하여 보다 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 포괄적인 멀티 타임프레임 뷰 • 단기, 중기 및 장기 타임프레임에서 통화와 금의 강세를
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
지표
Game Changer는 모든 금융 상품에 사용하도록 설계된 혁신적인 추세 지표로, 메타트레이더를 강력한 추세 분석기로 탈바꿈시켜 줍니다. 이 지표는 재작성이나 지연 현상이 발생하지 않습니다. 모든 시간대에서 작동하며 추세 파악을 지원하고, 잠재적 반전 신호를 제공하며, 트레일링 스톱 메커니즘으로 활용되고, 신속한 시장 반응을 위한 실시간 알림을 제공합니다. 숙련된 투자자, 전문가, 또는 우위를 점하려는 초보자 등 누구나 이 도구를 통해 자신감과 원칙을 바탕으로, 그리고 근본적인 추세 역학에 대한 명확한 이해를 바탕으로 거래할 수 있습니다. 구매 후 바로 연락 주시면 개인 보너스를 드립니다! 강력한 지지선과 추세 스캐너 지표를 무료로 받으실 수 있습니다. 개인 메시지로 알려주세요 저는 텔레그램에서 EA나 특별 세트를 판매하지 않습니다. Mql5에서만 사용 가능하며, 세트 파일은 제 블로그에서만 볼 수 있습니다 . 사기꾼을 조심하시고 다른 사람에게서 세트를 구매하지 마세요 설정 추세
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
지표
Gold Sniper Scalper Pro는 MetaTrader 5용 전문 지표로, 트레이더가 진입 지점을 식별하고 리스크를 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하기 위해 설계되었습니다. 이 지표는 시그널 감지 시스템, 자동 Entry/SL/TP 관리, 거래량 분석 및 실시간 성과 통계를 포함하는 포괄적인 분석 도구 세트를 제공합니다. 시스템 이해를 위한 사용자 가이드   |   기타 언어 사용자 가이드 주요 기능 시그널 감지 시스템 지표는 Price Action 분석 및 시장 구조를 기반으로 잠재적 진입 지점을 자동으로 감지합니다. 거래 기회 감지 시: - BUY 화살표(녹색) 또는 SELL 화살표(빨간색)가 차트에 표시됩니다 - 캔들이 색상으로 표시되어 시그널 영역을 식별합니다 - Entry/SL/TP 레벨이 자동으로 계산됩니다 시그널은 가격이 Entry 레벨에 도달할 때만 활성화되어, 시장에서 확인되지 않은 시그널을 필터링합니다. 지능형 Entry/SL/TP 관리 - Ent
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
지표
Smart Stop Indicator – 차트 위에서 직접 작동하는 지능형 스톱로스 시스템 개요 Smart Stop Indicator는 감이나 추측이 아닌 명확하고 체계적인 방식으로 스톱로스를 설정하고 싶은 트레이더를 위한 맞춤형 솔루션입니다. 이 도구는 클래식 프라이스 액션 논리(고점, 저점 구조)와 현대적인 브레이크아웃 인식을 결합하여 실제로 가장 논리적인 다음 스톱 레벨을 정확히 식별합니다. 추세, 박스권, 빠른 브레이크아웃 상황 등 어떤 시장에서도 인디케이터는 최적의 SL 구역과 상태(“new”, “broken”, “valid”)를 차트에 직접 표시합니다. 새로운 기능으로 SL 거리의 %ADR 표시가 추가되었습니다. 핵심 기능 자동 시장구조 기반 스톱 설정 • 시장 구조와 실시간 가격 움직임을 기반으로 의미 있는 스톱로스 레벨을 자동으로 탐지합니다. 스마트 브레이크아웃 감지 • 빠른 방향 변화나 돌파 상황에서도 불필요한 조기 스톱 조정을 강요하지 않으며 유연하게 반응합
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
지표
트렌드 표시기, 트렌드 트레이딩 및 필터링을 위한 획기적인 고유 솔루션, 하나의 도구 안에 내장된 모든 중요한 트렌드 기능! Forex, 상품, 암호 화폐, 지수 및 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 시간 프레임 및 다중 통화 표시기입니다. Trend Screener는 차트에 점이 있는 화살표 추세 신호를 제공하는 효율적인 지표 추세 추종 지표입니다. 추세 분석기 표시기에서 사용할 수 있는 기능: 1. 트렌드 스캐너. 2. 최대 이익 분석이 있는 추세선. 3. 추세 통화 강도 측정기. 4. 경고가 있는 추세 반전 점. 5. 경고가 있는 강력한 추세 점. 6. 추세 화살표 Trend Screener Indicator가 있는 일일 분석 예, 일일 신호 성능...등은 여기에서 찾을 수 있습니다. 여기를 클릭하십시오. LIMITED TIME OFFER : Trend Screener Indicator는 50$ 및 평생 동안만 사용할 수 있습니다.
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
지표
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
지표
FX Levels: 모든 시장을 위한 뛰어난 정확도의 지지와 저항 간단 요약 통화쌍, 지수, 주식, 원자재 등 어떤 시장이든 믿을 만한 지지·저항 레벨을 찾고 싶나요? FX Levels 는 전통적인 “Lighthouse” 기법과 첨단 동적 접근을 결합해, 거의 보편적인 정확성을 제공합니다. 실제 브로커 경험을 반영하고, 자동화된 일별 업데이트와 실시간 업데이트를 결합함으로써 FX Levels 는 가격 반전 포인트를 파악하고, 수익 목표를 설정하며, 자신 있게 트레이드를 관리할 수 있게 돕습니다. 지금 바로 시도해 보세요—정교한 지지/저항 분석이 어떻게 여러분의 트레이딩을 한 단계 끌어올릴 수 있는지 직접 확인하세요! 1. FX Levels가 트레이더에게 매우 유용한 이유 뛰어난 정확도의 지지·저항 존 • FX Levels 는 다양한 브로커 환경에서도 거의 동일한 존을 생성하도록 설계되어, 데이터 피드나 시간 설정 차이로 인한 불일치를 해소합니다. • 즉, 어떤 브로커를 사용하
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
지표
우선적으로, 이 거래 도구는 전문적인 거래에 이상적인 비-다시 그리기 및 지연되지 않는 지표입니다.  온라인 강좌, 사용자 매뉴얼 및 데모. 스마트 가격 액션 컨셉트 인디케이터는 신규 및 경험 많은 트레이더 모두에게 매우 강력한 도구입니다. Inner Circle Trader Analysis 및 Smart Money Concepts Trading Strategies와 같은 고급 거래 아이디어를 결합하여 20가지 이상의 유용한 지표를 하나로 결합합니다. 이 인디케이터는 스마트 머니 컨셉트에 중점을 두어 대형 기관의 거래 방식을 제공하고 이동을 예측하는 데 도움을 줍니다.  특히 유동성 분석에 뛰어나 기관이 어떻게 거래하는지 이해하는 데 도움을 줍니다. 시장 트렌드를 예측하고 가격 변동을 신중하게 분석하는 데 탁월합니다. 귀하의 거래를 기관 전략에 맞추어 시장의 동향에 대해 더 정확한 예측을 할 수 있습니다. 이 인디케이터는 시장 구조를 분석하고 중요한 주문 블록을 식별하고 다양
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
지표
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
지표
IX Power: 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장 통찰력을 발견하세요 개요 IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장의 강도를 분석할 수 있는 다목적 도구입니다. FX Power 는 모든 가용 통화 쌍 데이터를 사용하여 외환 쌍에 대해 가장 높은 정확도를 제공하는 반면, IX Power 는 기초 자산 시장 데이터에만 초점을 맞춥니다. 이로 인해 IX Power 는 비외환 시장에 이상적이며, 다중 쌍 분석이 필요하지 않은 간단한 외환 분석에도 신뢰할 수 있는 도구입니다. 모든 차트에서 매끄럽게 작동하며, 거래 결정을 향상시키기 위한 명확하고 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. 1. IX Power가 트레이더에게 유용한 이유 다양한 시장 강도 분석 • IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 심볼의 강도를 계산하여 각 시장에 맞는 통찰력을 제공합니다. • US30, WTI, 금, 비트코인 또는 통화 쌍과 같은 자산을 모니터링하여 거래 기회를 발견
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
지표
Berma Bands(BBs) 지표는 시장 동향을 파악하고 이를 활용하려는 트레이더에게 귀중한 도구입니다. 가격과 BBs 간의 관계를 분석함으로써 트레이더는 시장이 추세 단계인지 범위 단계인지를 분별할 수 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 [ Berma Home Blog ]를 방문하세요. 버마 밴드는 세 개의 뚜렷한 선으로 구성되어 있습니다. 어퍼 버마 밴드, 미들 버마 밴드, 로어 버마 밴드입니다. 이 선들은 가격 주위에 그려져 전체 추세에 대한 가격 움직임을 시각적으로 표현합니다. 이 밴드들 사이의 거리는 변동성과 잠재적인 추세 반전에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 각각에서 분리될 때, 그것은 종종 시장이 횡보 또는 범위 이동 기간에 접어들고 있음을 시사합니다. 이는 명확한 방향 편향이 없음을 나타냅니다. 트레이더는 이러한 기간 동안 추세를 파악하기 어려울 수 있으며 더 명확한 추세가 나타날 때까지 기다릴 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 단일 라인으로
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
지표
탁월한 기술적 지표인 Grabber를 소개합니다. 이 도구는 즉시 사용 가능한 “올인원(All-Inclusive)” 트레이딩 전략으로 작동합니다. 하나의 코드 안에 강력한 시장 기술 분석 도구, 매매 신호(화살표), 알림 기능, 푸시 알림이 통합되어 있습니다. 이 인디케이터를 구매하신 모든 분들께는 다음의 항목이 무료로 제공됩니다: Grabber 유틸리티: 오픈 포지션을 자동으로 관리하는 도구 단계별 영상 매뉴얼: 설치, 설정, 그리고 실제 거래 방법을 안내 맞춤형 세트 파일: 인디케이터를 빠르게 자동 설정하여 최고의 성과를 낼 수 있도록 도와줍니다 다른 전략은 이제 잊어버리세요! Grabber만이 여러분을 새로운 트레이딩의 정점으로 이끌어 줄 수 있습니다. Grabber 전략의 주요 특징: 거래 시간 프레임: M5부터 H4까지 거래 가능한 자산: 어떤 자산이든 사용 가능하지만, 제가 직접 테스트한 종목들을 추천드립니다 (GBPUSD, GBPCAD, GBPCHF, AUDCAD, AU
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
지표
MetaForecast는 가격 데이터의 조화를 기반으로 모든 시장의 미래를 예측하고 시각화합니다. 시장이 항상 예측 가능한 것은 아니지만 가격에 패턴이 있다면 MetaForecast는 가능한 정확하게 미래를 예측할 수 있습니다. 다른 유사한 제품과 비교했을 때, MetaForecast는 시장 동향을 분석하여 더 정확한 결과를 생성할 수 있습니다. 입력 매개변수 Past size (과거 크기) MetaForecast가 미래 예측을 생성하기 위한 모델을 만드는 데 사용하는 막대의 수를 지정합니다. 모델은 선택한 막대 위에 그려진 노란색 선으로 표시됩니다. Future size (미래 크기) 예측해야 할 미래 막대의 수를 지정합니다. 예측된 미래는 핑크색 선으로 표시되며 그 위에 파란색 회귀선이 그려집니다. Degree (차수) 이 입력은 MetaForecast가 시장에서 수행할 분석 수준을 결정합니다. Degree 설명  0 차수 0의 경우, "Past size" 입력에 모든 봉우리와
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
지표
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
지표
The Trend Line PRO indicator is an independent trading strategy. It shows the trend change, the entry point to the transaction, as well as automatically calculates three levels of Take Profit and Stop Loss protection. Trend Line PRO is perfect for all Meta Trader symbols: currencies, metals, cryptocurrencies, stocks and indices. The indicator is used in trading on real accounts, which confirms the reliability of the strategy. Robots using   Trend Line PRO   and real Signals can be found here: 
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
지표
SuperTrend   ,   RSI   ,   Stochastic   의 힘을 하나의 포괄적인 지표로 결합하여 트레이딩 잠재력을 극대화하는 궁극의 트레이딩 도구   인 Quantum TrendPulse를   소개합니다. 정밀성과 효율성을 추구하는 트레이더를 위해 설계된 이 지표는 시장 추세, 모멘텀 변화, 최적의 진입 및 종료 지점을 자신 있게 식별하는 데 도움이 됩니다. 주요 특징: SuperTrend 통합:   주요 시장 추세를 쉽게 따라가고 수익성의 물결을 타세요. RSI 정밀도:   매수 과다 및 매도 과다 수준을 감지하여 시장 반전 시점을 파악하는 데 적합하며 SuperTrend 필터로 사용 가능 확률적 정확도:   변동성이 큰 시장에서 숨겨진 기회를 찾기 위해 확률적 진동   을 활용하고 SuperTrend의 필터로 사용 다중 시간대 분석:   M5부터 H1 또는 H4까지 다양한 시간대에 걸쳐 시장을 최신 상태로 유지하세요. 맞춤형 알림:   맞춤형 거래 조건이 충족되면
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
지표
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
지표
훌륭한 백테스트, 환상적인 숫자로 입증된 실제 계정 성능, 그리고 모든 곳에 퍼져 있는 통계를 자랑하는 트레이딩 지표를 얼마나 자주 구매하셨습니까? 하지만 사용 후에는 결국 계좌를 날려버리셨나요? 신호 자체만으로는 신뢰할 수 없습니다. 신호가 왜 처음 나타났는지 알아야 하며, 그것이 바로 RelicusRoad Pro가 가장 잘하는 일입니다! 사용자 매뉴얼 + 전략 + 교육 비디오 + VIP 액세스 전용 그룹 + 모바일 버전 사용 가능 시장을 보는 새로운 방법 RelicusRoad는 외환, 선물, 암호화폐, 주식 및 지수를 위한 세계에서 가장 강력하고 최고의 트레이딩 지표 로서, 트레이더가 계좌를 성장시키는 데 필요한 모든 정보와 도구를 제공합니다. 우리는 기술 분석 및 트레이딩 계획 을 제공하여 초보자 부터 고급 트레이더 까지 모든 트레이더가 성공할 수 있도록 돕습니다. 이것은 미래 시장을 예측 하는 데 충분한 정보를 제공하는 핵심 트레이딩 지표 입니다. 우리는 차트에서 의미 없
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
지표
트렌드 인공 지능 지표는 실행 가능한 진입 점 및 반전 경고와 추세 식별을 결합하여 상인의 시장 분석을 향상시킬 훌륭한 도구입니다. 이 표시기는 사용자가 자신감과 정밀도로 외환 시장의 복잡성을 탐색 할 수 있도록 지원합니다 기본 신호 외에도 트렌드 인공 지능 지표는 풀백 또는 되돌림 중에 발생하는 2 차 진입 점을 식별하여 거래자가 기존 트렌드 내에서 가격 수정을 활용할 수 있도록합니다. 중요한 장점: ·작동 4 및 5 *명확한 구매 또는 판매 신호 *다시 칠하지 않습니다 *모든 자산에서 작동 나는 전보 사기에 개 또는 세트를 판매하지 않도록주의. 모든 설정은 블로그에 여기에 무료.  중요! 지침 및 보너스를 얻기 위해 구입 후 즉시 저에게 연락! 진짜 가동 감시는 뿐 아니라 나의 다른 제품 여기에서 찾아낼 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 설정 및 입력: 모든 자산에 대해 기본 설정을 권
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
지표
WARNING: This indicator is distributed EXCLUSIVELY on MQL5.com MT4 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 The indicator that shows you the TREND clearly and unambiguously! ============================================================================================= DESCRIPTION MAX RIBBON is an advanced tre
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
지표
자동화된 수요 및 공급 구역의 차세대. 모든 차트에서 작동하는 새롭고 혁신적인 알고리즘. 모든 구역은 시장의 가격 움직임에 따라 동적으로 생성됩니다. 두 가지 유형의 경고 --> 1)가격이 영역에 도달할 때 2)새로운 영역이 형성될 때 당신은 더 이상 쓸모없는 지표를 얻을 수 없습니다. 입증된 결과로 완벽한 거래 전략을 얻을 수 있습니다.     새로운 기능:     가격이 공급/수요 영역에 도달하면 경고     새로운 공급/수요 구역이 생성되면 알림     푸시 알림 알림     핍의 영역 너비 레이블     기동특무부대에 한 번 더 시간이 주어집니다. 따라서 현재보다 위의 2개의 시간 프레임 대신 현재보다 높은 3개의 시간 프레임을 볼 수 있습니다.     Alerts/Zones/MTF 기능을 활성화/비활성화하는 버튼 당신이 얻는 이점:     거래에서 감정을 제거하십시오.     거래 항목을 객관화하십시오.     높은 확률 설정을 사용하여 수익
제작자의 제품 더 보기
StochasticDMACD
Omar Mohamad El Marstani
지표
StochasticDMACD.mq5 파일은 mladen이 2020년에 개발한 맞춤형 MQL5 기술 지표입니다. 이 지표는 이동평균 수렴 발산(MACD)의 평활화와 스토캐스틱 오실레이터의 범위 제한 정규화를 결합한 모멘텀 기반 오실레이터입니다. 핵심 기능 이 지표는 가격 데이터를 정규화된 범위로 변환한 후 추세 모멘텀을 계산합니다. 스토캐스틱 정규화: 원시 가격 대신, 이 지표는 빠른 EMA와 느린 EMA를 사용하여 지정된 스토캐스틱 기간의 고가-저가 범위 내에서의 상대적 위치를 계산함으로써 "빠른 스토캐스틱"과 "느린 스토캐스틱"을 생성합니다. MACD 로직: 주요 지표선(MACD)은 정규화된 슬로우 스토캐스틱 값에서 패스트 스토캐스틱 값을 빼고 그 결과를 100으로 스케일링하여 계산합니다. 시그널 라인 평활화: MACD 값에 지수 이동 평균(EMA)을 추가로 적용하여 보조 시그널 라인을 생성합니다. 시각적 및 기술적 설정 표시: 이 지표는 메인 가격 차트 아래의 별도 창에서 실
FREE
Stochastic MACD
Omar Mohamad El Marstani
지표
Stochastic MACD.mq5 파일은 스토캐스틱 오실레이터와 이동평균 수렴 발산(MACD)의 로직을 결합한 맞춤형 MQL5 기술 지표입니다. 이 지표는 별도의 차트 창에서 실행되도록 설계되었으며, 특정 거래 범위 대비 가격 모멘텀을 부드럽게 표현합니다. 핵심 기능: 원시 가격 데이터를 사용하는 표준 MACD와 달리, 이 지표는 지수 이동 평균(EMA)에 스토캐스틱 스케일링을 적용합니다. 스토캐스틱 정규화: 사용자가 정의한 스토캐스틱 기간 동안 최고가와 최저가를 계산합니다. 그런 다음 해당 가격 범위 내에서의 위치를 ​​기준으로 빠른 EMA와 느린 EMA를 정규화합니다. MACD 계산: 주요 지표선은 정규화된 "패스트 스토캐스틱"과 "슬로우 스토캐스틱" 값의 차이에 100을 곱한 값입니다. 시그널 라인: 세 번째 EMA(시그널 기간)가 결과 MACD 값에 적용되어 잠재적인 추세 반전 또는 교차를 식별하는 데 사용되는 시그널 라인을 생성합니다. 주요 입력 매개변수: 스토캐스틱
FREE
Paistrade Light V2
Omar Mohamad El Marstani
지표
PairsTrade_Light_v2.mq5 파일은 주로 외환 시장에서 페어 트레이딩을 위해 설계된 맞춤형 MQL5 기술 지표입니다. Ind_2_Linep1.mq5 지표의 간소화된 버전으로, 두 금융 상품 간의 관계를 시각적으로 보여줍니다. 주요 기능 이 지표는 선택한 두 상품의 가격 변동을 별도의 차트 창에 표시하여 트레이더가 수렴 또는 발산을 파악하는 데 도움을 줍니다. 상품 비교: 주요 상품(기본값 "EURJPY")과 보조 상품(기본값 "USDJPY")을 입력으로 받습니다. 상관관계 조정: 사용자는 두 상품의 움직임을 차트에서 적절하게 정렬하기 위해 "역상관관계" 옵션을 활성화할 수 있습니다. 변동성 스케일링(ATR): 이 지표에는 두 상품의 상대적 변동성에 따라 선 그리기를 조정하는 ATR(평균 실제 범위) 모드가 포함되어 있습니다. 거래량 계산: 주로 페어 트레이딩에 사용되지만, 외환 페어에 특화된 거래량 계산 로직을 포함합니다. 시각적 지표 이 도구는 지표 하위 창에
FREE
Trix 4 Reverse MQV3
Omar Mohamad El Marstani
Experts
MetaTrader 5(MT5) 플랫폼 전용으로 설계된 TRIX_4_REVERSE_MQV3 자동 거래 프로그램은 다단계 기술 분석 방법론을 사용하여 시장 반전을 감지하는 고급 시스템입니다. 모멘텀, 추세 및 거래량 지표를 결합하여 여러 시장 조건이 충족될 때만 거래가 실행되도록 합니다. 광범위한 테스트를 거쳐 이 프로그램은 30분봉 차트에서 USD/JPY 통화쌍에 대해 10%의 위험 관리 한도 내에서 최대 효율을 보이는 것으로 입증되었습니다. 설정에서 실행할 주문 수를 지정할 수 있습니다. 또한 모든 통화 및 금속(및 기타) 거래에도 사용할 수 있지만, 설정 및 입력값을 조정해야 하며 사용에 따른 위험은 항상 사용자 본인이 부담해야 합니다. 기본 거래 전략 이 시스템은 "수렴" 모델을 기반으로 하며, 거래를 시작하기 전에 여러 지표가 일치해야 합니다. 모멘텀 및 추세 필터링: 이 시스템은 TRIX_4, MACD 및 StochasticDMACD 지표를 사용하여 주요 추세 방향과 모멘
Trix 4
Omar Mohamad El Marstani
지표
TRIX_4.mq5(내부 명칭 FEMA.mq5)는 4단계 지수 이동 평균(FEMA) 계산을 구현하는 맞춤형 MQL5 기술 지표입니다. 이 지표는 별도의 창에 표시되도록 설계되었으며, 여러 단계의 지수 평활법을 적용하여 매우 부드러운 추세 추종 신호를 제공합니다. 핵심 기능: 이 지표는 4단계의 지수 이동 평균(EMA)을 순차적으로 계산하여 최종 값을 도출합니다. 1단계: 종가를 기준으로 초기 EMA를 계산합니다. 2단계: "EMA의 EMA"를 계산합니다. 3단계: "EMA의 EMA의 EMA"를 계산합니다. 4단계: 최종 "EMA의 EMA의 EMA의 EMA"를 계산합니다. 시각적 지표: 이 도구는 별도의 하위 창에 두 개의 서로 다른 선을 표시합니다. FEMA(노란색 선): 4 × EMA - 4 × EMA_of\_EMA + EMA_of\_EMA\_of\_EMA + EMA_of\_EMA\_of\_EMA 공식을 사용하여 계산됩니다. FEMA_S(청록색 선): 약간 다른 승수 가중
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변