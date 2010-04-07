ZigZag On HeikinAshi

ZigZagOnHeikinAshi.mq5 파일은 Heikin Ashi 캔들 데이터를 기반으로 메인 가격 차트에 지그재그 선을 직접 그리는 맞춤형 MQL5 기술 지표입니다. Heikin Ashi 계산을 사용하여 시장 노이즈를 걸러내고 가격 추세를 부드럽게 보여줍니다.

핵심 기능:

이 지표는 먼저 Heikin Ashi 값을 계산한 다음, 지역 고점과 저점을 식별하여 지그재그 선을 그립니다.





이중 시각화:

지그재그 선과 기본 Heikin Ashi 캔들을 동시에 표시할 수 있습니다.





Heikin Ashi 평활화: 캔들은 특정 기간(기본값: 1)을 사용하여 계산되며, 시가, 고가, 저가, 종가를 평균화하여 일반 캔들스틱보다 추세를 더 명확하게 나타냅니다.





추세 식별: 지그재그 구성 요소는 중요한 가격 고점과 저점을 연결하여 트레이더가 추세 반전 및 구조적 시장 변화를 식별하는 데 도움을 줍니다.





주요 입력 매개변수:

헤이킨 아시 기간(InpHaPeriod): 헤이킨 아시 계산의 평활화 수준을 결정합니다(기본값은 1).

헤이킨 아시 표시(InpShowHekinAshi): 차트에 헤이킨 아시 캔들을 표시하거나 숨길 수 있는 부울 토글입니다(기본값은 false).

시각적 및 기술적 세부 정보

지표 창: 이 지표는 메인 차트 창(indicator_chart_window)에서 실행되도록 설계되었습니다.





색상 코드:

지그재그 선: 딥핑크와 슬레이트블루 색상을 사용하여 지그재그의 각 구간을 구분합니다.

헤이킨 아시 캔들: 활성화된 경우 토마토색과 도저블루색으로 표시됩니다.

데이터 버퍼: 이 지표는 지그재그 포인트와 헤이킨 아시 캔들 구성 요소 모두에 대한 데이터를 관리하기 위해 8개의 내부 버퍼를 사용합니다.