ZigZag On HeikinAshi
- 指标
- Omar Mohamad El Marstani
- 版本: 1.0
ZigZagOnHeikinAshi.mq5 文件是一个自定义的 MQL5 技术指标，它基于 Heikin Ashi 蜡烛图数据，直接在主价格图表上绘制一条 ZigZag 线。该指标通过 Heikin Ashi 计算过滤掉市场噪音，从而提供平滑的价格趋势视图。
核心功能：
该指标首先计算 Heikin Ashi 值，然后识别局部高点和低点来绘制 ZigZag 线。
双重可视化：该指标可以同时显示 ZigZag 线和对应的 Heikin Ashi 蜡烛图。
Heikin Ashi 平滑：蜡烛图的计算使用特定的周期（默认值：1），该周期对开盘价、最高价、最低价和收盘价进行平均，从而比标准蜡烛图更清晰地呈现趋势。
趋势识别：ZigZag 组件连接重要的价格峰值和谷值，帮助交易者识别趋势反转和市场结构性转变。
关键输入参数：
Heikin Ashi 周期 (InpHaPeriod)：决定 Heikin Ashi 计算的平滑级别（默认值为 1）。
显示 Heikin Ashi (InpShowHekinAshi)：一个布尔开关，允许用户在图表上显示或隐藏 Heikin Ashi 蜡烛图（默认值为 false）。
视觉和技术细节
指标窗口：此指标设计在主图表窗口 (indicator_chart_window) 中运行。
颜色编码：
之字形线：使用深粉色和石板蓝色来区分之字形线的不同腿。
Heikin Ashi 蜡烛图：启用后，这些蜡烛图的颜色为番茄红和道奇蓝。
数据缓冲区：该指标使用 8 个内部缓冲区来管理之字形点和 Heikin Ashi 蜡烛图组成部分的数据。