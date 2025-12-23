ZigZag On HeikinAshi

Le fichier ZigZagOnHeikinAshi.mq5 est un indicateur technique MQL5 personnalisé qui trace une ligne en zigzag directement sur le graphique principal des prix, basée sur les données des chandeliers Heikin Ashi. Il offre une représentation lissée des tendances de prix en filtrant le bruit du marché grâce aux calculs Heikin Ashi.





Fonctionnalités principales :





L'indicateur calcule d'abord les valeurs Heikin Ashi, puis identifie les points hauts et bas locaux pour tracer le zigzag.





Double visualisation :





Il peut afficher simultanément la ligne en zigzag et les chandeliers Heikin Ashi sous-jacents.





Lissage Heikin Ashi : Les chandeliers sont calculés sur une période spécifique (par défaut : 1), ce qui correspond à la moyenne des prix d'ouverture, du plus haut, du plus bas et de clôture, afin de représenter la tendance plus clairement que les chandeliers classiques.





Identification de la tendance : Le composant zigzag relie les sommets et les creux de prix significatifs, aidant ainsi les traders à identifier les retournements de tendance et les changements structurels du marché.





Paramètres d'entrée principaux :





Période Heikin Ashi (InpHaPeriod) : Détermine le niveau de lissage pour le calcul du Heikin Ashi (par défaut : 1).





Afficher le Heikin Ashi (InpShowHekinAshi) : Active ou désactive l'affichage des chandeliers Heikin Ashi sur le graphique (par défaut : désactivé).





Détails visuels et techniques





Fenêtre de l'indicateur : Cet indicateur est conçu pour s'exécuter dans la fenêtre principale du graphique (indicator_chart_window).





Code couleur :





Ligne ZigZag : Utilise les couleurs Rose foncé et Bleu ardoise pour distinguer les différentes branches du ZigZag.





Bougies Heikin Ashi : Lorsqu'elles sont activées, elles sont colorées en Rouge tomate et Bleu clair.





Tampons de données : L'indicateur utilise 8 tampons internes pour gérer les données des points du ZigZag et des composants des chandeliers Heikin Ashi.