ZigZag On HeikinAshi

Файл ZigZagOnHeikinAshi.mq5 — это пользовательский технический индикатор MQL5, который строит линию зигзага непосредственно на основном ценовом графике на основе данных свечей Хейкин Аши. Он обеспечивает сглаженное отображение ценовых трендов, отфильтровывая рыночный шум с помощью расчетов Хейкин Аши.

Основная функциональность:
Индикатор сначала вычисляет значения Хейкин Аши, а затем определяет локальные максимумы и минимумы для построения зигзага.

Двойная визуализация:
Он может отображать как линию зигзага, так и базовые свечи Хейкин Аши.
Сглаживание Хейкин Аши: Свечи рассчитываются с использованием определенного периода (по умолчанию: 1), который усредняет цены открытия, максимума, минимума и закрытия, чтобы более четко отобразить тренд, чем стандартные свечи.

Идентификация тренда: Компонент зигзага соединяет значимые пики и впадины цен, помогая трейдерам выявлять развороты тренда и структурные сдвиги рынка.

Основные входные параметры:
Период Хейкин Аши (InpHaPeriod): Определяет уровень сглаживания для расчета Хейкин Аши (по умолчанию — 1).
Показать Хейкин Аши (InpShowHekinAshi): Логический переключатель, позволяющий пользователю отображать или скрывать свечи Хейкин Аши на графике (по умолчанию — false).
Визуальные и технические характеристики
Окно индикатора: Этот индикатор предназначен для работы в главном окне графика (indicator_chart_window).

Цветовая кодировка:
Линия зигзага: Использует DeepPink и SlateBlue для различения разных участков зигзага.
Свечи Хейкин Аши: При включении окрашиваются в цвета Tomato и DodgerBlue.
Буферы данных: Индикатор использует 8 внутренних буферов для управления данными как для точек зигзага, так и для компонентов свечей Хейкин Аши.
Рекомендуем также
Heiken Ashi Smoothed New
Hoang Ngoc Thach
Индикаторы
Данный индикатор аналогичен популярному Heiken Ashi Smoothed. Для MetaTrader 5 уже есть индикатор Heikin Ashi, но он обладает двумя недостатками: Он не точно рисует свечи. Невозможно изменить ширину свечей. Посмотрите также Heikin Ashi в MQL5 Code Base . В данной версии отсутствуют вышеописанный недостатки.
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Индикаторы
Версия MT4   |   FAQ Индикатор Owl Smart Levels – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит правильную волновую структуру рынка, а также  уровни Фибоначчи, которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник в торговле Owl Helper При
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT5
Ku Chuan Lien
5 (1)
Индикаторы
Простая, но эффектиная система для определения форекс-тренда. Представляет собой два индикатора в одном: Heiken Ashi и Heiken Ashi Smoothed Moving Average (сглаженная скользящая средняя). Heiken Ashi (HA) и Heiken Ashi Smoothed (HAS) рассчитываются в рамках одного события с необходимыми буферами и циклом, повышая скорость их работы, улучшая оптимизацию и эффективность . По вашему выбору на графике могут отображаться одновременно оба индикатра или только один. Входные параметры Display Heiken As
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Индикаторы
Одна из числовых последовательностей носит название - "Последовательность лесного пожара". Она была признана одной из самых красивых новых последовательностей. Её главная особенность заключается в том, что эта последовательность избегает линейных трендов, даже самых кратковременных. Именно это свойство легло в основу этого индикатора. При анализе финансового временного ряда этот индикатор старается отбросить все возможные варианты тренда. И только если это ему не удается, то он признает наличие
ATR HeikenAshi by Gerega
Illia Hereha
Индикаторы
ATR Индикатор на основе Heiken Ashi   – это уникальный инструмент анализа волатильности, который сочетает   Средний Истинный Диапазон (ATR)   с   расчетами свечей Heiken Ashi , обеспечивая более плавное и надежное измерение рыночной волатильности. В отличие от традиционного ATR, который использует стандартные свечи, этот индикатор применяет формулу Heiken Ashi, чтобы исключить рыночный шум и предоставить более точные сигналы. Основные особенности: •   ATR на основе свечей Heiken Ashi   – более
FREE
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Эксперты
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
Cobra Arrow
Pieter Gerhardus Van Zyl
Индикаторы
The Cobra Arrow indicator is a precision-engineered signal tool designed for MT5 that identifies potential market turning points using a unique hybrid of volatility, momentum, and exhaustion dynamics. It visualizes trade opportunities directly on the chart through clear orange and magenta arrows positioned with adaptive ATR-based offsets for enhanced readability and context awareness. Internally, it blends short-term oscillator sensitivity with price strength evaluation to detect when momentum
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Индикаторы
SimSim Arrow Momentum стандартный "Momentum" индикатор, но стрелочной версии. Версия для MetaTrader 4 Параметры индикатора аналогичны стандартным, плюс один дополнительный параметр   Delta . Delta    = 0 - 100  Deviations as of the 100 value. Изменение уровня 100 индикатора, Возможны плюс и минус. Индикатор формирует сигнал когда цена пересекает линию уровня = 100 +- Delta. Включите для работы "CONTROL DEAL" и сделки по сигналу индикатора, будут открыты автоматически. Вы можете использовать
Heiken Ashi Candle Color Change Alerts Serie MT5
Boris Armenteros
5 (1)
Индикаторы
Получайте уведомления о каждом изменении цвета свечей Heiken Ashi (HA). Индикатор будет показывать прошедшие и новые сигналы каждый раз при изменении цвета свечей HA. ( Примечание : этот инструмент основан на коде индикатора Heiken Ashi, разработанного MetaQuotes Software Corp.) Особенности Сигналы срабатывают при закрытии последнего бара/открытии нового бара; Можно включить любые виды предупреждений: диалоговое окно, сообщение по электронной почте, SMS-уведомления для смартфонов и планшетов, з
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Индикаторы
Усовершенствованная версия бесплатного индикатора HMA Trend (для MetaTrader 4), с возможностью статистического анализа HMA Trend - трендовый индикатор, базирующийся на скользящей средней Хала (Hull Moving Average - HMA) с двумя периодами. HMA с медленным периодом определяет тренд, HMA с быстрым периодом - краткосрочные движения и сигналы в сторону тренда Главные отличия от бесплатного варианта: Возможность предсказать вероятность разворота тренда с помощью анализа исторических данных Построение
Precision Arrows
Nervada Emeule Adams
Индикаторы
Precision Arrows – Умные сигналы входа с встроенными TP и SL Precision Arrows — это мощный торговый индикатор, созданный для трейдеров, ценящих точность, прозрачность и надежность. Он определяет сигналы на покупку и продажу с высокой вероятностью успеха и автоматически устанавливает уровни Take Profit и Stop Loss , помогая торговать дисциплинированно и стабильно на Forex, индексах, криптовалютах и синтетических инструментах . Индикатор сочетает в себе точное определение сигналов, интеллектуальну
Protected highs lows and trend detected
Minh Truong Pham
Индикаторы
This indicator presents an alternative approach to identify Market Structure. The logic used is derived from learning material created by   DaveTeaches (on X) Upgrade v1.10: + add option to put protected high/low value to buffer (figure 11, 12) + add  Retracements  value to buffer when Show Retracements When quantifying Market Structure, it is common to use fractal highs and lows to identify "significant" swing pivots. When price closes through these pivots, we may identify a Market Structure S
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Индикаторы
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Индикаторы
Индикатор объемного профиля рынка + умный осциллятор. Работает практически на всех инструментах-валютные пары, акции, фьючерсы, криптовалюта, на реальных объемах и на тиковых. Можно задавать как автоматическое определение диапазона построения профиля, например, за неделю или месяц и т.д. так и устанавливать диапазон вручную передвигая границы (две вертикальные линии красная и синяя). Показывается в виде гистограммы. Ширина гистограммы на данном уровне означает, условно, количество сделок, пр
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Индикаторы
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Time & Sales Tick Indicator — это индикатор для MetaTrader 5, который отображает информацию о тиках в режиме реального времени. Он показывает цену, объем тиков и время на графике, помогая анализировать активность рынка. Функциональные возможности Отображает данные тиков, включая цену, объем и время, в панели на графике. Группирует тики по заданным пользователем интервалам, используя цветовое кодирование (зеленый — рост, красный — падение). Панель можно разместить в любом углу графика, регулируя
Robotizz Indicator
Renato Takahashi
Индикаторы
Robotizz Indicator is a powerful trading indicator using price action and moving averages. Robotizz indicares with arrows on long trades ir short trades, showing some TP and SL points too. It works with any symbol, even on forex markets or B3 Brazilian markets. You can configure moving averages periods, besides simple or exponential moving averages. Also it is possible to configure arrow position. Try Robotizz for one month and take a boost on your manual trades.
TurnPoint indicator MT5
Mariusz Piotr Rodacki
Индикаторы
TurnPoint Indicator – Market Reversal & Trend Signal Tool The TurnPoint Indicator is designed to help traders identify potential turning points and key levels in the market. By analyzing price action, it highlights areas where reversals or continuations are likely to occur, allowing traders to anticipate trend changes more effectively. This tool incorporates advanced logic to filter signals, reducing noise and false alerts. Users can choose between breakout and pullback modes, depending on their
FREE
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
Индикаторы
О индикаторе Этот индикатор основан на моделировании Монте-Карло закрывающих цен финансового инструмента. По определению, Монте-Карло — это статистический метод, используемый для моделирования вероятности различных исходов в процессе, включающем случайные числа, основанные на ранее наблюдаемых результатах. Как это работает? Этот индикатор генерирует несколько сценариев цен для ценной бумаги, моделируя случайные изменения цен с течением времени на основе исторических данных. Каждый пробный запус
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Индикаторы
Volality Index scalper indicator  Meant for Volality pairs such as Volality 10, 25, 50, 75 and 100 The indicator works on all timeframes from the 1 minute to the monthly timeframe the indicator is non repaint the indicator has 3 entry settings 1 color change on zero cross 2 color change on slope change 3 color change on signal line cross Orange line is your sell signal Blue line is your buy signal.
Day Direction Scanner
Efren Hernandez Partida
5 (3)
Индикаторы
Сканер направления движения дня (Day Direction Scanner) — это индикатор, который использует направление текущей свечи на дневном, 4-часовом, 1-часовом, 15-минутном и 5-минутном графиках для определения направления рынка. Когда все свечи сходятся в одном направлении, индикатор показывает, является ли день бычьим или медвежьим, или же если четкого направления нет. Он полезен для быстрого определения направления движения рынка в течение дня. Особенности: - Работает со всеми валютными парами, инд
FREE
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Индикаторы
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Accumulation distribution plus m flow
Minh Truong Pham
Индикаторы
The Accumulation / Distribution is an indicator which was essentially designed to measure underlying supply and demand. It accomplishes this by trying to determine whether traders are actually accumulating (buying) or distributing (selling). This indicator should be more accurate than other default MT5 AD indicator for measuring buy/sell pressure by volume, identifying trend change through divergence and calculating Accumulation/Distribution (A/D) level. Application: - Buy/sell pressure: above
Hull Heikin Ashi Smoothed
Flavio Javier Jarabeck
Индикаторы
Heikin Ashi candlesticks are a powerful tool for traders, offering a clear and smooth visualization of market trends. Unlike traditional candlesticks, they filter out market noise, providing a cleaner view of the market's direction and strength, which helps traders make more informed decisions. The Hull Heikin Ashi Smoothed indicator from Minions Labs takes this a step further by integrating the Hull Moving Average for enhanced smoothing and precision. This indicator not only simplifies trend id
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Индикаторы
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Volume Footprint Analysis MT5
Suvashish Halder
1 (1)
Индикаторы
Volume Footprint Analysis is a precision-engineered, volume-based indicator that transforms raw market volume into an intuitive, color-coded signal system. Built on concepts from Volume Spread Analysis (VSA) and Smart Money principles, this tool removes the guesswork from volume interpretation and gives traders clear, actionable insights on when to buy or sell — on any timeframe and across any trading instrument. MT4 Version -  https://www.mql5.com/en/market/product/138564/ Join To Learn Mark
Candle Display AG MT5
Alan Gasperi
Индикаторы
Candle Display AG MT5 – Multi-Timeframe Candle Overlay Candle Display AG MT5 is a professional multi-timeframe visual indicator that displays higher-timeframe candles directly on your current chart. It allows you to analyze market structure and candle patterns from higher timeframes without switching charts — giving you clearer, faster and more precise trade confirmations.  -  Main Features  Multi-Timeframe Visualization – display candles from any timeframe (e.g. show H4 candles while trading on
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Индикаторы
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
ROMAN5 Time Breakout Indicator Free
Anton Nel
4.7 (10)
Индикаторы
Индикатор ROMAN5 Time Breakout автоматически рисует блоки прорыва дневной поддержки или сопротивления. Он помогает пользователю определиться с направлением сделки. В утилиту также встроена функция звукового уведомления при появлении нового сигнала. Дополнительно доступна функция уведомления по email. Ваш e-mail адрес, а также параметры SMTP сервера должны быть указаны в настройках терминала MetaTrader 5 (вкладка "Почта"). Синяя стрелка вверх = Покупка. Красная стрелка вниз = Продажа. Вы можете и
FREE
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (1)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Индикаторы
Раскройте силу торговли трендами с помощью индикатора Trend Screener: вашего идеального решения для торговли трендами, основанного на нечеткой логике и мультивалютной системе! Повысьте уровень своей торговли по тренду с помощью Trend Screener, революционного индикатора тренда, основанного на нечеткой логике. Это мощный индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе более 13 инструментов и функций премиум-класса и 3 торговые стратегии, что делает его универсальным выбором для превращения
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Индикаторы
Game Changer — это революционный трендовый индикатор, разработанный для использования с любым финансовым инструментом, который превратит ваш MetaTrader в мощный анализатор трендов. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Он работает на любом таймфрейме и помогает определять тренд, сигнализирует о потенциальных разворотах, служит механизмом трейлинг-стопа и выдает оповещения в режиме реального времени для оперативной реакции рынка. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером, пр
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Индикаторы
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (12)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Индикаторы
Gold Entry Sniper – Профессиональная Мульти-Таймфрейм ATR Панель для Скальпинга и Свинг-Трейдинга на Золоте Gold Entry Sniper — это передовой индикатор для MetaTrader 5, разработанный для точных сигналов на покупку/продажу по XAUUSD и другим инструментам. Основан на логике ATR Trailing Stop и мульти-таймфрейм анализе , этот инструмент идеально подходит как для скальперов, так и для среднесрочных трейдеров, обеспечивая чёткие точки входа с высокой вероятностью . Основные возможности и преимуществ
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Индикаторы
Скринер поддержки и сопротивления находится в одном индикаторе уровня для MetaTrader, который предоставляет несколько инструментов внутри одного индикатора. Доступные инструменты: 1. Скринер структуры рынка. 2. Зона бычьего отката. 3. Зона медвежьего отката. 4. Ежедневные опорные точки 5. еженедельные опорные точки 6. ежемесячные опорные точки 7. Сильные поддержка и сопротивление, основанные на гармоническом паттерне и объеме. 8. Зоны уровня берега. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ: Индикатор подд
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Советники использующие   Trend Line PRO   и реальные Сигналы  вы можете найти з
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Индикаторы
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Индикаторы
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 — это индикатор для MetaTrader 5, который автоматизирует анализ рыночной структуры и концепций ICT / Smart Money . Он не открывает и не управляет сделками : это инструмент визуального анализа , а не торговый робот. Что показывает индикатор Индикатор сканирует график и выделяет следующие элементы: Рыночная структура: значимые свинги, HH, HL, LH, LL Пробой структуры: Break of Structure (BOS) и Change of Characte
Другие продукты этого автора
Stochastic MACD
Omar Mohamad El Marstani
Индикаторы
Файл Stochastic MACD.mq5 — это пользовательский технический индикатор MQL5, который сочетает в себе логику стохастического осциллятора с индикатором схождения-расхождения скользящих средних (MACD). Он предназначен для работы в отдельном окне графика и обеспечивает сглаженное представление ценового импульса относительно определенного торгового диапазона. Основная функциональность: В отличие от стандартного MACD, который использует необработанные данные о цене, этот индикатор применяет стохастиче
FREE
Paistrade Light V2
Omar Mohamad El Marstani
Индикаторы
Файл PairsTrade_Light_v2.mq5 — это пользовательский технический индикатор MQL5, разработанный для парной торговли, в основном на рынке Форекс. Он представляет собой упрощенную версию индикатора Ind_2_Linep1.mq5 и обеспечивает визуальное отображение взаимосвязи между двумя финансовыми инструментами. Основные функции Индикатор отображает движение цены двух выбранных символов в отдельном окне графика, чтобы помочь трейдерам определить конвергенцию или дивергенцию. Сравнение символов: В качестве в
FREE
StochasticDMACD
Omar Mohamad El Marstani
Индикаторы
Файл StochasticDMACD.mq5 — это пользовательский технический индикатор MQL5, разработанный mladen в 2020 году. Это осциллятор, основанный на импульсе, который сочетает сглаживание индикатора схождения-расхождения скользящих средних (MACD) с нормализацией диапазона, характерной для стохастического осциллятора. Основные функции Индикатор работает путем преобразования ценовых данных в нормализованный диапазон перед расчетом трендового импульса. Стохастическая нормализация: Вместо использования исхо
FREE
Trix 4
Omar Mohamad El Marstani
Индикаторы
TRIX_4.mq5 (внутреннее имя FEMA.mq5) — это пользовательский технический индикатор MQL5, реализующий расчет четырех экспоненциальных скользящих средних (FEMA). Он предназначен для отображения в отдельном окне и обеспечивает высокосглаженный сигнал следования за трендом за счет наложения нескольких этапов экспоненциального сглаживания. Основная функциональность: Индикатор рассчитывает четыре последовательных слоя экспоненциальных скользящих средних (EMA) для получения своих окончательных значений
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв