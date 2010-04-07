ZigZag On HeikinAshi

Файл ZigZagOnHeikinAshi.mq5 — это пользовательский технический индикатор MQL5, который строит линию зигзага непосредственно на основном ценовом графике на основе данных свечей Хейкин Аши. Он обеспечивает сглаженное отображение ценовых трендов, отфильтровывая рыночный шум с помощью расчетов Хейкин Аши.





Основная функциональность:

Индикатор сначала вычисляет значения Хейкин Аши, а затем определяет локальные максимумы и минимумы для построения зигзага.





Двойная визуализация:

Он может отображать как линию зигзага, так и базовые свечи Хейкин Аши.

Сглаживание Хейкин Аши: Свечи рассчитываются с использованием определенного периода (по умолчанию: 1), который усредняет цены открытия, максимума, минимума и закрытия, чтобы более четко отобразить тренд, чем стандартные свечи.





Идентификация тренда: Компонент зигзага соединяет значимые пики и впадины цен, помогая трейдерам выявлять развороты тренда и структурные сдвиги рынка.





Основные входные параметры:

Период Хейкин Аши (InpHaPeriod): Определяет уровень сглаживания для расчета Хейкин Аши (по умолчанию — 1).

Показать Хейкин Аши (InpShowHekinAshi): Логический переключатель, позволяющий пользователю отображать или скрывать свечи Хейкин Аши на графике (по умолчанию — false).

Визуальные и технические характеристики

Окно индикатора: Этот индикатор предназначен для работы в главном окне графика (indicator_chart_window).





Цветовая кодировка:

Линия зигзага: Использует DeepPink и SlateBlue для различения разных участков зигзага.

Свечи Хейкин Аши: При включении окрашиваются в цвета Tomato и DodgerBlue.

Буферы данных: Индикатор использует 8 внутренних буферов для управления данными как для точек зигзага, так и для компонентов свечей Хейкин Аши.