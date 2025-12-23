ZigZag On HeikinAshi

ZigZagOnHeikinAshi.mq5 dosyası, Heikin Ashi mum verilerine dayanarak ana fiyat grafiğine doğrudan bir ZigZag çizgisi çizen özel bir MQL5 teknik göstergesidir. Heikin Ashi hesaplamalarını kullanarak piyasa gürültüsünü filtreleyerek fiyat trendlerinin daha düzgün bir görünümünü sağlar.





Temel İşlevsellik:

Gösterge, önce Heikin Ashi değerlerini hesaplayarak ve ardından ZigZag'ı çizmek için yerel en yüksek ve en düşük noktaları belirleyerek çalışır.





Çift Görselleştirme:

Hem ZigZag çizgisini hem de altta yatan Heikin Ashi mumlarını görüntüleyebilir.





Heikin Ashi Düzeltme: Mumlar, standart mum çubuklarından daha net bir trendi temsil etmek için açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatlarının ortalamasını alan belirli bir periyot (varsayılan: 1) kullanılarak hesaplanır.





Trend Tanımlama: ZigZag bileşeni, önemli fiyat zirvelerini ve diplerini birleştirerek, yatırımcıların trend dönüşlerini ve yapısal piyasa değişimlerini belirlemelerine yardımcı olur.





Temel Giriş Parametreleri:

Heikin Ashi Periyodu (InpHaPeriod): Heikin Ashi hesaplaması için yumuşatma seviyesini belirler (varsayılan değer 1'dir).

Heikin Ashi Göster (InpShowHekinAshi): Kullanıcının grafikte Heikin Ashi mumlarını göstermesine veya gizlemesine olanak tanıyan bir boolean anahtarıdır (varsayılan değer false'tur).





Görsel ve Teknik Detaylar

Gösterge Penceresi: Bu gösterge, ana grafik penceresinde (indicator_chart_window) çalışacak şekilde tasarlanmıştır.





Renk Kodlaması:

ZigZag Çizgisi: ZigZag'ın farklı bacaklarını ayırt etmek için Koyu Pembe ve Açık Mavi renklerini kullanır.

Heikin Ashi Mumları: Etkinleştirildiğinde, bunlar Domates ve Açık Mavi renklerindedir.

Veri Tamponları: Gösterge, hem ZigZag noktaları hem de Heikin Ashi mum bileşenleri için verileri yönetmek üzere 8 dahili tampon kullanır.