ZigZag On HeikinAshi

O ficheiro ZigZagOnHeikinAshi.mq5 é um indicador técnico MQL5 personalizado que traça uma linha ZigZag diretamente no gráfico de preços principal, com base nos dados dos candles Heikin Ashi. Fornece uma visão suavizada das tendências de preços, filtrando o ruído do mercado através dos cálculos do Heikin Ashi.





Funcionalidade principal:

O indicador opera calculando primeiro os valores do Heikin Ashi e, em seguida, identificando as máximas e mínimas locais para desenhar o ZigZag.





Visualização dupla:

Pode exibir tanto a linha ZigZag como os candles Heikin Ashi subjacentes.





Suavização do Heikin Ashi: Os candles são calculados utilizando um período específico (padrão: 1), que calcula a média dos preços de abertura, máximo, mínimo e fecho para representar a tendência de forma mais clara do que os candles padrão.





Identificação de tendências: O componente ZigZag liga picos e vales de preços significativos, ajudando os traders a identificar reversões de tendências e mudanças estruturais no mercado.





Principais Parâmetros de Entrada:

Período Heikin Ashi (InpHaPeriod): Determina o nível de suavização para o cálculo do Heikin Ashi (o predefinido é 1).

Exibir Heikin Ashi (InpShowHekinAshi): Uma opção booleana que permite ao utilizador exibir ou ocultar os candles Heikin Ashi no gráfico (o padrão é falso).





Detalhes Visuais e Técnicos

Janela do Indicador: Este indicador foi concebido para ser executado na janela principal do gráfico (indicator_chart_window).





Codificação de Cores:

Linha ZigZag: Utiliza o Rosa Escuro e o Azul Ardósia para distinguir entre as diferentes pernas do ZigZag.

Candles Heikin Ashi: Quando ativados, são coloridos em Vermelho Tomate e Azul Dodger.

Buffers de Dados: O indicador utiliza 8 buffers internos para gerir os dados dos pontos do ZigZag e dos componentes dos candles Heikin Ashi.