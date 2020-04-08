Detector de Topos e Fundos
- Indicadores
- Pedro Paulo Do Nascimento Moreira
- Versão: 1.1
O Identificador de Topos e Fundos Pro é a ferramenta essencial para o trader que utiliza a análise técnica e o Price Action como base de suas decisões. No MetaTrader 5, entender a estrutura de mercado — se o preço está fazendo topos e fundos ascendentes ou descendentes — é o primeiro passo para o sucesso. Este indicador automatiza esse processo, eliminando a subjetividade e permitindo que você visualize os pontos de inflexão do preço com clareza imediata.