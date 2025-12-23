KATANA Gold

Real Tick getesteter konservativer Trendfolger für XAUUSD

■ Konzept

KATANA Gold ist ein Low-Frequency, Selective-Entry Trend-Following EA

, der exklusiv für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde.

Anstatt sich auf auffällige Backtest-Zahlen zu konzentrieren,

wurde dieser EA mit Priorität auf Stabilität und Reproduzierbarkeit in realen Tick-Handelsumgebungen entwickelt.

■ Merkmale auf Basis realer Daten

Handelshäufigkeit: Niedrig (durchschnittlich 0,5-1 Trades pro Tag)

Konzentriert sich auf Risiko / Rendite, nicht auf Gewinnrate

Durchschnittlicher Gewinn > durchschnittlicher Verlust

Kein Grid, kein Martingale, keine Mittelwertbildung (Nanpin)

Stop Loss wird bei jedem Handel gesetzt

■ Über Real Tick Verification

Dieser EA wurde in einer echten Tick-Umgebung getestet,

unter Berücksichtigung von Spread- und Ausführungsunterschieden.

Die Equity-Kurve ist nicht perfekt gerade,

was beabsichtigt ist und keine Überoptimierung oder Kurvenanpassung widerspiegelt.

■ Beste Marktbedingungen

Klare direktionale Bewegungen bei Gold

Ausbrüche mit weniger Fehlsignalen

Marktbedingungen, bei denen übermäßiger Hochfrequenzhandel vermieden werden sollte

■ Wichtige Hinweise

Die Handelsergebnisse können je nach Marktbedingungen und Brokereinstellungen variieren.

Dieser EA ist nicht darauf ausgelegt, das Kapital in kurzer Zeit zu verdoppeln,

sondern für Händler, die einen langfristigen, stabilen Betrieb anstreben.

■ Für wen ist dieser EA geeignet / nicht geeignet

Dieser EA ist geeignet für:

Trader, die einen disziplinierten Handel mit niedriger Frequenz bevorzugen

Trader, die Stabilität und Risikokontrolle einem aggressiven Wachstum vorziehen

Trader, die verstehen, dass eine realistische Performance auch Drawdowns beinhaltet

Trader, die einen EA unter realen Tick-Bedingungen getestet haben möchten

Dieser EA ist NICHT geeignet für:

Händler, die nach hochfrequentem Scalping suchen

Trader, die geradlinige Equity-Kurven erwarten

Trader, die eine schnelle Kapitalverdopplung anstreben

Trader, die sich ausschließlich auf Demo- oder OHLC-basierte Ergebnisse verlassen

■ Empfohlene Umgebung

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: H1

Kontotyp: ECN / Low-Spread-Konto empfohlen

VPS-Nutzung wird empfohlen

■ Kommentar des Entwicklers

Während viele EAs "ideale Backtests" anstreben,

war meine Priorität die Überlebensfähigkeit unter realen Goldmarktbedingungen.

KATANA Gold ist ein EA

, der für Händler entwickelt wurde, die das Praktische dem Auffälligen vorziehen.