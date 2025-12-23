Katana Gold
- Experten
- Hisanobu Kawabata
- Version: 2.5
- Aktualisiert: 23 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
KATANA Gold
Real Tick getesteter konservativer Trendfolger für XAUUSD
■ Konzept
KATANA Gold ist ein Low-Frequency, Selective-Entry Trend-Following EA
, der exklusiv für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde.
Anstatt sich auf auffällige Backtest-Zahlen zu konzentrieren,
wurde dieser EA mit Priorität auf Stabilität und Reproduzierbarkeit in realen Tick-Handelsumgebungen entwickelt.
■ Merkmale auf Basis realer Daten
-
Handelshäufigkeit: Niedrig (durchschnittlich 0,5-1 Trades pro Tag)
-
Konzentriert sich auf Risiko / Rendite, nicht auf Gewinnrate
-
Durchschnittlicher Gewinn > durchschnittlicher Verlust
-
Kein Grid, kein Martingale, keine Mittelwertbildung (Nanpin)
-
Stop Loss wird bei jedem Handel gesetzt
■ Über Real Tick Verification
Dieser EA wurde in einer echten Tick-Umgebung getestet,
unter Berücksichtigung von Spread- und Ausführungsunterschieden.
Die Equity-Kurve ist nicht perfekt gerade,
was beabsichtigt ist und keine Überoptimierung oder Kurvenanpassung widerspiegelt.
■ Beste Marktbedingungen
-
Klare direktionale Bewegungen bei Gold
-
Ausbrüche mit weniger Fehlsignalen
-
Marktbedingungen, bei denen übermäßiger Hochfrequenzhandel vermieden werden sollte
■ Wichtige Hinweise
Die Handelsergebnisse können je nach Marktbedingungen und Brokereinstellungen variieren.
Dieser EA ist nicht darauf ausgelegt, das Kapital in kurzer Zeit zu verdoppeln,
sondern für Händler, die einen langfristigen, stabilen Betrieb anstreben.
■ Für wen ist dieser EA geeignet / nicht geeignet
Dieser EA ist geeignet für:
-
Trader, die einen disziplinierten Handel mit niedriger Frequenz bevorzugen
-
Trader, die Stabilität und Risikokontrolle einem aggressiven Wachstum vorziehen
-
Trader, die verstehen, dass eine realistische Performance auch Drawdowns beinhaltet
-
Trader, die einen EA unter realen Tick-Bedingungen getestet haben möchten
Dieser EA ist NICHT geeignet für:
-
Händler, die nach hochfrequentem Scalping suchen
-
Trader, die geradlinige Equity-Kurven erwarten
-
Trader, die eine schnelle Kapitalverdopplung anstreben
-
Trader, die sich ausschließlich auf Demo- oder OHLC-basierte Ergebnisse verlassen
■ Empfohlene Umgebung
-
Symbol: XAUUSD
-
Zeitrahmen: H1
-
Kontotyp: ECN / Low-Spread-Konto empfohlen
-
VPS-Nutzung wird empfohlen
■ Kommentar des Entwicklers
Während viele EAs "ideale Backtests" anstreben,
war meine Priorität die Überlebensfähigkeit unter realen Goldmarktbedingungen.
KATANA Gold ist ein EA
, der für Händler entwickelt wurde, die das Praktische dem Auffälligen vorziehen.