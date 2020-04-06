KATANA Oro

Seguidor de tendencia conservador probado con tick real para XAUUSD

Concepto

KATANA Gold es un EA de seguimiento de tendencia de baja frecuencia y entrada selectiva

desarrollado exclusivamente para XAUUSD (Oro).

En lugar de centrarse en llamativos números de backtest,

este EA está diseñado con prioridad en la estabilidad y reproducibilidad en entornos de trading de tick real.

Características basadas en datos reales

Frecuencia de negociación: Baja (media de 0,5-1 operaciones al día)

Se centra en el Riesgo / Recompensa, no en la tasa de ganancias

Beneficio medio > pérdida media

Sin Cuadrícula, Sin Martingala, Sin Promedio (Nanpin)

Stop Loss en cada operación

■ Acerca de la Verificación de Tick Real

Este EA ha sido probado en un entorno de tick real,

teniendo en cuenta las diferencias de spread y ejecución.

La curva de equidad no es perfectamente recta,

lo cual es intencional y no refleja sobre-optimización o ajuste de curvas.

■ Mejores condiciones de mercado

Movimientos direccionales claros en el oro

Breakouts con pocas señales falsas

Condiciones de mercado en las que debe evitarse una negociación de alta frecuencia excesiva

■ Notas importantes

Los resultados de las operaciones pueden variar dependiendo de las condiciones del mercado y la configuración del broker.

Este EA no está diseñado para duplicar el capital en un corto período,

sino para traders que aspiran a un funcionamiento estable a largo plazo.

■ Para quién es / NO es este EA

Este EA es adecuado para:

Traders que prefieren una operativa disciplinada y de baja frecuencia.

Traders que valoran la estabilidad y el control del riesgo por encima del crecimiento agresivo

Traders que entienden que un rendimiento realista incluye drawdowns

Traders que quieren un EA probado en condiciones reales de tick

Este EA NO es adecuado para:

Traders que buscan scalping de alta frecuencia

Traders que esperan curvas de equidad en línea recta

Traders que buscan duplicar su capital rápidamente

Traders que confían únicamente en resultados demo o basados en OHLC

Entorno recomendado

Símbolo: XAUUSD

Marco temporal: H1

Tipo de cuenta: ECN / Cuenta de bajo spread recomendada

Se recomienda el uso de VPS

Comentario del desarrollador

Mientras que muchos EAs persiguen "backtests ideales",

mi prioridad era la supervivencia en condiciones reales del mercado de Oro.

KATANA Gold es un EA

diseñado para operadores que valoran lo práctico por encima de lo llamativo.