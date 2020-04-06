Katana Gold
- Asesores Expertos
- Hisanobu Kawabata
- Versión: 2.5
- Actualizado: 23 diciembre 2025
- Activaciones: 5
KATANA Oro
Seguidor de tendencia conservador probado con tick real para XAUUSD
Concepto
KATANA Gold es un EA de seguimiento de tendencia de baja frecuencia y entrada selectiva
desarrollado exclusivamente para XAUUSD (Oro).
En lugar de centrarse en llamativos números de backtest,
este EA está diseñado con prioridad en la estabilidad y reproducibilidad en entornos de trading de tick real.
Características basadas en datos reales
-
Frecuencia de negociación: Baja (media de 0,5-1 operaciones al día)
-
Se centra en el Riesgo / Recompensa, no en la tasa de ganancias
-
Beneficio medio > pérdida media
-
Sin Cuadrícula, Sin Martingala, Sin Promedio (Nanpin)
-
Stop Loss en cada operación
■ Acerca de la Verificación de Tick Real
Este EA ha sido probado en un entorno de tick real,
teniendo en cuenta las diferencias de spread y ejecución.
La curva de equidad no es perfectamente recta,
lo cual es intencional y no refleja sobre-optimización o ajuste de curvas.
■ Mejores condiciones de mercado
-
Movimientos direccionales claros en el oro
-
Breakouts con pocas señales falsas
-
Condiciones de mercado en las que debe evitarse una negociación de alta frecuencia excesiva
■ Notas importantes
Los resultados de las operaciones pueden variar dependiendo de las condiciones del mercado y la configuración del broker.
Este EA no está diseñado para duplicar el capital en un corto período,
sino para traders que aspiran a un funcionamiento estable a largo plazo.
■ Para quién es / NO es este EA
Este EA es adecuado para:
-
Traders que prefieren una operativa disciplinada y de baja frecuencia.
-
Traders que valoran la estabilidad y el control del riesgo por encima del crecimiento agresivo
-
Traders que entienden que un rendimiento realista incluye drawdowns
-
Traders que quieren un EA probado en condiciones reales de tick
Este EA NO es adecuado para:
-
Traders que buscan scalping de alta frecuencia
-
Traders que esperan curvas de equidad en línea recta
-
Traders que buscan duplicar su capital rápidamente
-
Traders que confían únicamente en resultados demo o basados en OHLC
Entorno recomendado
-
Símbolo: XAUUSD
-
Marco temporal: H1
-
Tipo de cuenta: ECN / Cuenta de bajo spread recomendada
-
Se recomienda el uso de VPS
Comentario del desarrollador
Mientras que muchos EAs persiguen "backtests ideales",
mi prioridad era la supervivencia en condiciones reales del mercado de Oro.
KATANA Gold es un EA
diseñado para operadores que valoran lo práctico por encima de lo llamativo.