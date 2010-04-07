Edgevia Smart Session Volatility MT5
- Indikatoren
- Le Huy Tuong
- Version: 1.0
Smart Session Volatilitätsindikator
Professionelles sitzungsbasiertes Volatilitätsmapping für MT5
Smart Session Volatility ist ein professioneller MT5-Indikator, der auf der Grundlage von Marktsitzungen und Echtzeit-Volatilitätsverhalten hochwahrscheinliche Handelsfenster identifiziert.
Anstatt den ganzen Tag blind zu handeln, hilft dieses Tool den Händlern, sich darauf zu konzentrieren, wann sich der Markt tatsächlich bewegt - Tokio, London, New York und ihre wichtigsten Überschneidungszeiträume - mit ATR-basierten Volatilitätsanalysen und visuellem Session Mapping.
🔍 Wichtigstes Leistungsversprechen
-
Lokalisiert Handelssitzungen mit hoher Volatilität
-
Filtert qualitativ schlechte, schwankende Marktbedingungen heraus
-
Verbessert Timing, Risikokontrolle und Ausführungsqualität
-
Funktioniert als Entscheidungshilfe, nicht als Signal-Spam-Tool
Entwickelt für Scalper, Intraday-Händler und Swing-Trader, die sich Gedanken darüber machen, wann sie handeln, und nicht nur , was sie handeln.
🚀 Hauptmerkmale
✅ Session-Erkennung (GMT-anpassbar)
-
Tokio
-
London
-
New York
-
Überschneidungen Tokio-London & London-New York
✅ ATR-basierte Volatilitätsmaschine
-
Misst die Volatilität in Echtzeit im Vergleich zum historischen Durchschnitt
-
Klassifiziert automatisch den Marktzustand:
-
NIEDRIG
-
NORMAL
-
HOCH
-
✅ Dynamische Sitzungsboxen
-
Direkt auf dem Chart gezeichnete Session-Zonen
-
Farbintensität passt sich der Volatilitätsstärke an
-
Sofortiger visueller Kontext ohne überladenen Indikator
✅ Professionelles Dashboard
-
Aktuelle Sitzung
-
Verbleibende Zeit in der Sitzung
-
Prozentsatz der Volatilität
-
Status der Handelsbedingungen
-
ATR-Wert in Pips
✅ Intelligente Warnungen
-
Warnungen bei hoher Volatilität
-
Optionale Benachrichtigungen über Sitzungswechsel
-
Antispam-Logik (zeitlich gefiltert)
✅ Optionale Bollinger-Bänder
-
Zur Bestätigung von Volatilitätskompression und -expansion
📈 Beste Anwendungsfälle
-
Session-basiertes Scalping
-
Londoner/New Yorker Ausbruchsstrategien
-
Volatilitätsfilterung vor dem Einstieg in Trades
-
Vermeiden von asiatischen Handelsspannen mit geringem Volumen
-
Optimierung des Trade-Timings für manuelle Trader
⚙️ Anpassungen & Steuerungen
-
GMT-Offset-Anpassung (Broker-unabhängig)
-
Umschalten von Sitzungen, Dashboard, Bollinger Bands
-
Benutzerdefinierte Sitzungsfarben
-
Konfiguration von Alarmen
-
Leichtgewichtig & CPU-effizient
🧠 Handels-Philosophie
Dieser Indikator generiert keine Kauf-/Verkaufssignale.
Er beantwortet die wichtigere Frage:
"Ist dies ein guter Zeitpunkt zum Handeln?"
Verwenden Sie ihn neben Ihrer bestehenden Strategie, um:
-
Overtrading zu reduzieren
-
die Konsistenz der Gewinnrate zu verbessern
-
den Handel mit der institutionellen Marktaktivität abzustimmen
📌 Empfohlene Märkte
-
Forex (Haupt- und Nebenpaare)
-
Gold (XAUUSD)
-
Indizes
-
Krypto (Bewusstsein für Sitzungsvolatilität)
⚠️ Haftungsausschluss
Der Handel ist mit Risiken verbunden. Dieser Indikator ist eine Entscheidungshilfe, kein garantiertes Gewinnsystem. Wenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement an.