Edgevia Smart Session Volatility MT5

Smart Session Volatilitätsindikator

Professionelles sitzungsbasiertes Volatilitätsmapping für MT5

Smart Session Volatility ist ein professioneller MT5-Indikator, der auf der Grundlage von Marktsitzungen und Echtzeit-Volatilitätsverhalten hochwahrscheinliche Handelsfenster identifiziert.

Anstatt den ganzen Tag blind zu handeln, hilft dieses Tool den Händlern, sich darauf zu konzentrieren, wann sich der Markt tatsächlich bewegt - Tokio, London, New York und ihre wichtigsten Überschneidungszeiträume - mit ATR-basierten Volatilitätsanalysen und visuellem Session Mapping.

🔍 Wichtigstes Leistungsversprechen

Lokalisiert Handelssitzungen mit hoher Volatilität

Filtert qualitativ schlechte, schwankende Marktbedingungen heraus

Verbessert Timing, Risikokontrolle und Ausführungsqualität

Funktioniert als Entscheidungshilfe, nicht als Signal-Spam-Tool

Entwickelt für Scalper, Intraday-Händler und Swing-Trader, die sich Gedanken darüber machen, wann sie handeln, und nicht nur , was sie handeln.

🚀 Hauptmerkmale

✅ Session-Erkennung (GMT-anpassbar)

Tokio

London

New York

Überschneidungen Tokio-London & London-New York

✅ ATR-basierte Volatilitätsmaschine

Misst die Volatilität in Echtzeit im Vergleich zum historischen Durchschnitt

Klassifiziert automatisch den Marktzustand: NIEDRIG NORMAL HOCH



✅ Dynamische Sitzungsboxen

Direkt auf dem Chart gezeichnete Session-Zonen

Farbintensität passt sich der Volatilitätsstärke an

Sofortiger visueller Kontext ohne überladenen Indikator

✅ Professionelles Dashboard

Aktuelle Sitzung

Verbleibende Zeit in der Sitzung

Prozentsatz der Volatilität

Status der Handelsbedingungen

ATR-Wert in Pips

✅ Intelligente Warnungen

Warnungen bei hoher Volatilität

Optionale Benachrichtigungen über Sitzungswechsel

Antispam-Logik (zeitlich gefiltert)

✅ Optionale Bollinger-Bänder

Zur Bestätigung von Volatilitätskompression und -expansion

📈 Beste Anwendungsfälle

Session-basiertes Scalping

Londoner/New Yorker Ausbruchsstrategien

Volatilitätsfilterung vor dem Einstieg in Trades

Vermeiden von asiatischen Handelsspannen mit geringem Volumen

Optimierung des Trade-Timings für manuelle Trader

⚙️ Anpassungen & Steuerungen

GMT-Offset-Anpassung (Broker-unabhängig)

Umschalten von Sitzungen, Dashboard, Bollinger Bands

Benutzerdefinierte Sitzungsfarben

Konfiguration von Alarmen

Leichtgewichtig & CPU-effizient

🧠 Handels-Philosophie

Dieser Indikator generiert keine Kauf-/Verkaufssignale.

Er beantwortet die wichtigere Frage:

"Ist dies ein guter Zeitpunkt zum Handeln?"

Verwenden Sie ihn neben Ihrer bestehenden Strategie, um:

Overtrading zu reduzieren

die Konsistenz der Gewinnrate zu verbessern

den Handel mit der institutionellen Marktaktivität abzustimmen

📌 Empfohlene Märkte

Forex (Haupt- und Nebenpaare)

Gold (XAUUSD)

Indizes

Krypto (Bewusstsein für Sitzungsvolatilität)

⚠️ Haftungsausschluss

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Dieser Indikator ist eine Entscheidungshilfe, kein garantiertes Gewinnsystem. Wenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement an.