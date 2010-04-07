Edgevia Smart Session Volatility MT5

Smart Session Volatilitätsindikator

Professionelles sitzungsbasiertes Volatilitätsmapping für MT5

Smart Session Volatility ist ein professioneller MT5-Indikator, der auf der Grundlage von Marktsitzungen und Echtzeit-Volatilitätsverhalten hochwahrscheinliche Handelsfenster identifiziert.

Anstatt den ganzen Tag blind zu handeln, hilft dieses Tool den Händlern, sich darauf zu konzentrieren, wann sich der Markt tatsächlich bewegt - Tokio, London, New York und ihre wichtigsten Überschneidungszeiträume - mit ATR-basierten Volatilitätsanalysen und visuellem Session Mapping.

🔍 Wichtigstes Leistungsversprechen

  • Lokalisiert Handelssitzungen mit hoher Volatilität

  • Filtert qualitativ schlechte, schwankende Marktbedingungen heraus

  • Verbessert Timing, Risikokontrolle und Ausführungsqualität

  • Funktioniert als Entscheidungshilfe, nicht als Signal-Spam-Tool

Entwickelt für Scalper, Intraday-Händler und Swing-Trader, die sich Gedanken darüber machen, wann sie handeln, und nicht nur , was sie handeln.

🚀 Hauptmerkmale

Session-Erkennung (GMT-anpassbar)

  • Tokio

  • London

  • New York

  • Überschneidungen Tokio-London & London-New York

ATR-basierte Volatilitätsmaschine

  • Misst die Volatilität in Echtzeit im Vergleich zum historischen Durchschnitt

  • Klassifiziert automatisch den Marktzustand:

    • NIEDRIG

    • NORMAL

    • HOCH

Dynamische Sitzungsboxen

  • Direkt auf dem Chart gezeichnete Session-Zonen

  • Farbintensität passt sich der Volatilitätsstärke an

  • Sofortiger visueller Kontext ohne überladenen Indikator

Professionelles Dashboard

  • Aktuelle Sitzung

  • Verbleibende Zeit in der Sitzung

  • Prozentsatz der Volatilität

  • Status der Handelsbedingungen

  • ATR-Wert in Pips

✅ Intelligente Warnungen

  • Warnungen bei hoher Volatilität

  • Optionale Benachrichtigungen über Sitzungswechsel

  • Antispam-Logik (zeitlich gefiltert)

Optionale Bollinger-Bänder

  • Zur Bestätigung von Volatilitätskompression und -expansion

📈 Beste Anwendungsfälle

  • Session-basiertes Scalping

  • Londoner/New Yorker Ausbruchsstrategien

  • Volatilitätsfilterung vor dem Einstieg in Trades

  • Vermeiden von asiatischen Handelsspannen mit geringem Volumen

  • Optimierung des Trade-Timings für manuelle Trader

⚙️ Anpassungen & Steuerungen

  • GMT-Offset-Anpassung (Broker-unabhängig)

  • Umschalten von Sitzungen, Dashboard, Bollinger Bands

  • Benutzerdefinierte Sitzungsfarben

  • Konfiguration von Alarmen

  • Leichtgewichtig & CPU-effizient

🧠 Handels-Philosophie

Dieser Indikator generiert keine Kauf-/Verkaufssignale.

Er beantwortet die wichtigere Frage:

"Ist dies ein guter Zeitpunkt zum Handeln?"

Verwenden Sie ihn neben Ihrer bestehenden Strategie, um:

  • Overtrading zu reduzieren

  • die Konsistenz der Gewinnrate zu verbessern

  • den Handel mit der institutionellen Marktaktivität abzustimmen

📌 Empfohlene Märkte

  • Forex (Haupt- und Nebenpaare)

  • Gold (XAUUSD)

  • Indizes

  • Krypto (Bewusstsein für Sitzungsvolatilität)

⚠️ Haftungsausschluss

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Dieser Indikator ist eine Entscheidungshilfe, kein garantiertes Gewinnsystem. Wenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement an.


