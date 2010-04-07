Edgevia Smart Session Volatility MT5

Indicador Inteligente de Volatilidad de Sesión

Mapa profesional de volatilidad basado en sesiones para MT5

Smart Session V olatility es un indicador profesional para MT5 diseñado para identificar ventanas de negociación de alta probabilidad basadas en las sesiones de mercado y el comportamiento de la volatilidad en tiempo real.

En lugar de operar a ciegas todo el día, esta herramienta ayuda a los operadores a centrarse en cuándo se mueve realmente el mercado -Tokio, Londres, Nueva York y sus periodos clave de solapamiento- utilizando análisis de volatilidad basados en ATR y mapeo visual de sesiones.

Propuesta de valor principal

  • Localiza las sesiones de alta volatilidad

  • Filtra las condiciones de mercado oscilantes y de baja calidad

  • Mejora la sincronización, el control del riesgo y la calidad de la ejecución.

  • Funciona como una capa de apoyo a la toma de decisiones, no como una herramienta de spam de señales

Construido para scalpers, traders intradía y swing traders que se preocupan por cuándo operar, no sólo qué operar.

Características principales

Detección de sesión (ajustable a GMT)

  • Tokio

  • Londres

  • Nueva York

  • Superposiciones Tokio-Londres y Londres-Nueva York

Motor de volatilidad basado en ATR

  • Mide la volatilidad en tiempo real frente a la media histórica

  • Clasifica automáticamente el estado del mercado:

    • BAJO

    • NORMAL

    • ALTO

Cajas dinámicas de sesión

  • Zonas de sesión dibujadas directamente en el gráfico

  • La intensidad del color se adapta a la intensidad de la volatilidad

  • Contexto visual instantáneo sin desorden en los indicadores

Cuadro de mandos profesional

  • Sesión actual

  • Tiempo restante de la sesión

  • Porcentaje de volatilidad

  • Estado de las condiciones de negociación

  • Valor de ATR en pips

✅ Alertas inteligentes

  • Alertas de alta volatilidad

  • Notificaciones opcionales de cambio de sesión

  • Lógica antispam (con filtro de tiempo)

Bandas de Bollinger opcionales

  • Para confirmación de compresión y expansión de volatilidad

Los mejores casos de uso

  • Scalping basado en la sesión

  • Estrategias de ruptura de Londres / Nueva York

  • Filtrado de volatilidad antes de entrar en operaciones

  • Evitar rangos asiáticos de bajo volumen

  • Optimización de la sincronización de operaciones para operadores manuales

⚙️ Personalización y controles

  • Ajuste del desfase GMT (independiente del corredor)

  • Alternar sesiones, tablero, bandas de Bollinger

  • Colores de sesión personalizados

  • Configuración de alertas

  • Ligero y eficiente con la CPU

🧠 Filosofía de negociación

Este indicador no genera señales de compra/venta.

Responde a la pregunta más importante:

"¿Es un buen momento para operar?".

Utilícelo junto con su estrategia existente para:

  • Reducir el exceso de operaciones

  • Mejorar la coherencia de la tasa de ganancias

  • Alinear las operaciones con la actividad del mercado institucional

Mercados recomendados

  • Divisas (pares principales y secundarios)

  • Oro (XAUUSD)

  • Índices

  • Cripto (conocimiento de la volatilidad de la sesión)

⚠️ Descargo de responsabilidad

Operar implica riesgos. Este indicador es una herramienta de ayuda a la toma de decisiones, no un sistema de beneficios garantizados. Aplique siempre una gestión adecuada del riesgo.


