Edgevia Smart Session Volatility MT5
- Indicadores
- Le Huy Tuong
- Versión: 1.0
Indicador Inteligente de Volatilidad de Sesión
Mapa profesional de volatilidad basado en sesiones para MT5
Smart Session V olatility es un indicador profesional para MT5 diseñado para identificar ventanas de negociación de alta probabilidad basadas en las sesiones de mercado y el comportamiento de la volatilidad en tiempo real.
En lugar de operar a ciegas todo el día, esta herramienta ayuda a los operadores a centrarse en cuándo se mueve realmente el mercado -Tokio, Londres, Nueva York y sus periodos clave de solapamiento- utilizando análisis de volatilidad basados en ATR y mapeo visual de sesiones.
Propuesta de valor principal
-
Localiza las sesiones de alta volatilidad
-
Filtra las condiciones de mercado oscilantes y de baja calidad
-
Mejora la sincronización, el control del riesgo y la calidad de la ejecución.
-
Funciona como una capa de apoyo a la toma de decisiones, no como una herramienta de spam de señales
Construido para scalpers, traders intradía y swing traders que se preocupan por cuándo operar, no sólo qué operar.
Características principales
Detección de sesión (ajustable a GMT)
-
Tokio
-
Londres
-
Nueva York
-
Superposiciones Tokio-Londres y Londres-Nueva York
Motor de volatilidad basado en ATR
-
Mide la volatilidad en tiempo real frente a la media histórica
-
Clasifica automáticamente el estado del mercado:
-
BAJO
-
NORMAL
-
ALTO
-
✅ Cajas dinámicas de sesión
-
Zonas de sesión dibujadas directamente en el gráfico
-
La intensidad del color se adapta a la intensidad de la volatilidad
-
Contexto visual instantáneo sin desorden en los indicadores
Cuadro de mandos profesional
-
Sesión actual
-
Tiempo restante de la sesión
-
Porcentaje de volatilidad
-
Estado de las condiciones de negociación
-
Valor de ATR en pips
✅ Alertas inteligentes
-
Alertas de alta volatilidad
-
Notificaciones opcionales de cambio de sesión
-
Lógica antispam (con filtro de tiempo)
Bandas de Bollinger opcionales
-
Para confirmación de compresión y expansión de volatilidad
Los mejores casos de uso
-
Scalping basado en la sesión
-
Estrategias de ruptura de Londres / Nueva York
-
Filtrado de volatilidad antes de entrar en operaciones
-
Evitar rangos asiáticos de bajo volumen
-
Optimización de la sincronización de operaciones para operadores manuales
⚙️ Personalización y controles
-
Ajuste del desfase GMT (independiente del corredor)
-
Alternar sesiones, tablero, bandas de Bollinger
-
Colores de sesión personalizados
-
Configuración de alertas
-
Ligero y eficiente con la CPU
🧠 Filosofía de negociación
Este indicador no genera señales de compra/venta.
Responde a la pregunta más importante:
"¿Es un buen momento para operar?".
Utilícelo junto con su estrategia existente para:
-
Reducir el exceso de operaciones
-
Mejorar la coherencia de la tasa de ganancias
-
Alinear las operaciones con la actividad del mercado institucional
Mercados recomendados
-
Divisas (pares principales y secundarios)
-
Oro (XAUUSD)
-
Índices
-
Cripto (conocimiento de la volatilidad de la sesión)
⚠️ Descargo de responsabilidad
Operar implica riesgos. Este indicador es una herramienta de ayuda a la toma de decisiones, no un sistema de beneficios garantizados. Aplique siempre una gestión adecuada del riesgo.