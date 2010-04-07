Edgevia Smart Session Volatility MT5

Indicador Inteligente de Volatilidad de Sesión

Mapa profesional de volatilidad basado en sesiones para MT5

Smart Session V olatility es un indicador profesional para MT5 diseñado para identificar ventanas de negociación de alta probabilidad basadas en las sesiones de mercado y el comportamiento de la volatilidad en tiempo real.

En lugar de operar a ciegas todo el día, esta herramienta ayuda a los operadores a centrarse en cuándo se mueve realmente el mercado -Tokio, Londres, Nueva York y sus periodos clave de solapamiento- utilizando análisis de volatilidad basados en ATR y mapeo visual de sesiones.

Propuesta de valor principal

Localiza las sesiones de alta volatilidad

Filtra las condiciones de mercado oscilantes y de baja calidad

Mejora la sincronización, el control del riesgo y la calidad de la ejecución .

Funciona como una capa de apoyo a la toma de decisiones, no como una herramienta de spam de señales

Construido para scalpers, traders intradía y swing traders que se preocupan por cuándo operar, no sólo qué operar.

Características principales

Detección de sesión (ajustable a GMT)

Tokio

Londres

Nueva York

Superposiciones Tokio-Londres y Londres-Nueva York

Motor de volatilidad basado en ATR

Mide la volatilidad en tiempo real frente a la media histórica

Clasifica automáticamente el estado del mercado: BAJO NORMAL ALTO



✅ Cajas dinámicas de sesión

Zonas de sesión dibujadas directamente en el gráfico

La intensidad del color se adapta a la intensidad de la volatilidad

Contexto visual instantáneo sin desorden en los indicadores

Cuadro de mandos profesional

Sesión actual

Tiempo restante de la sesión

Porcentaje de volatilidad

Estado de las condiciones de negociación

Valor de ATR en pips

✅ Alertas inteligentes

Alertas de alta volatilidad

Notificaciones opcionales de cambio de sesión

Lógica antispam (con filtro de tiempo)

Bandas de Bollinger opcionales

Para confirmación de compresión y expansión de volatilidad

Los mejores casos de uso

Scalping basado en la sesión

Estrategias de ruptura de Londres / Nueva York

Filtrado de volatilidad antes de entrar en operaciones

Evitar rangos asiáticos de bajo volumen

Optimización de la sincronización de operaciones para operadores manuales

⚙️ Personalización y controles

Ajuste del desfase GMT (independiente del corredor)

Alternar sesiones, tablero, bandas de Bollinger

Colores de sesión personalizados

Configuración de alertas

Ligero y eficiente con la CPU

🧠 Filosofía de negociación

Este indicador no genera señales de compra/venta.

Responde a la pregunta más importante:

"¿Es un buen momento para operar?".

Utilícelo junto con su estrategia existente para:

Reducir el exceso de operaciones

Mejorar la coherencia de la tasa de ganancias

Alinear las operaciones con la actividad del mercado institucional

Mercados recomendados

Divisas (pares principales y secundarios)

Oro (XAUUSD)

Índices

Cripto (conocimiento de la volatilidad de la sesión)

⚠️ Descargo de responsabilidad

Operar implica riesgos. Este indicador es una herramienta de ayuda a la toma de decisiones, no un sistema de beneficios garantizados. Aplique siempre una gestión adecuada del riesgo.