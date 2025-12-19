Der Sign Standard Deviation ist ein Signalindikator, der auf Berechnungen der statistischen Standardabweichung basiert und dazu dient, Kauf- und Verkaufschancen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren.

Der Indikator verwendet einen konfigurierbaren Berechnungszeitraum in Kombination mit einem einstellbaren Abweichungskorrekturfaktor, der es Händlern ermöglicht, die Signalempfindlichkeit je nach Instrument, Zeitrahmen oder Handelsstrategie fein abzustimmen.

Sign Standard Deviation wurde ausgiebig unter verschiedenen Marktbedingungen getestet und zeichnet sich durch seine hohe Signalgenauigkeit aus, während das Preisdiagramm sauber bleibt. Alle Signale werden in einem separaten Indikatorfenster angezeigt, so dass die Kerzen nicht überladen wirken.

Darüber hinaus ist der Indikator vollständig für die Integration von Expert Advisors (EA) vorbereitet und bietet klare und gut strukturierte Signalpuffer, was die Verwendung in automatisierten Handelssystemen erleichtert.

Ideal für Trader, die statistische Präzision, klare Signale und nahtlose Automatisierung suchen.