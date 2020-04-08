O Sign Standard Deviation é um indicador de sinais baseado no cálculo estatístico de desvio padrão, projetado para identificar oportunidades de compra e venda com alta precisão.

O indicador utiliza um período de cálculo configurável, aliado a um fator de correção dos desvios, permitindo ao trader ajustar a sensibilidade dos sinais de acordo com o ativo, timeframe ou estratégia utilizada.

Amplamente testado em diferentes cenários de mercado, o Sign Standard Deviation se destaca pela alta assertividade dos sinais, ao mesmo tempo em que mantém o gráfico limpo, exibindo as indicações em uma janela separada, evitando qualquer poluição visual sobre as velas.

Além disso, o indicador já vem totalmente preparado para integração com Expert Advisors (EAs), disponibilizando buffers de sinais claros e organizados, facilitando sua implementação em estratégias automatizadas.

Ideal para traders que buscam objetividade, precisão estatística e facilidade de automação em suas operações.