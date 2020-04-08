Sign Standard Deviation

Sign Standard Deviation — это сигнальный индикатор, основанный на статистическом расчёте стандартного отклонения, предназначенный для выявления высоковероятных точек входа на покупку и продажу.

Индикатор использует настраиваемый период расчёта в сочетании с коэффициентом коррекции отклонения, что позволяет трейдеру точно регулировать чувствительность сигналов в зависимости от торгового инструмента, таймфрейма или используемой стратегии.

Индикатор Sign Standard Deviation, протестированный в различных рыночных условиях, отличается высокой точностью сигналов, при этом сохраняя чистоту графика. Все сигналы отображаются в отдельном окне, не загромождая ценовой график.

Кроме того, индикатор полностью готов к интеграции с торговыми роботами (Expert Advisors), предоставляя чёткие и структурированные сигнальные буферы, что значительно упрощает использование в автоматизированных торговых системах.

Идеально подходит для трейдеров, которые ценят статистическую точность, наглядные сигналы и простоту автоматизации.


