Sign Standard Deviation
- Indicatori
- Juliano De Oliveira Zanetti
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Sign Standard Deviation è un indicatore di segnali basato sul calcolo statistico della deviazione standard, progettato per individuare opportunità di acquisto e vendita con elevata precisione.
L’indicatore utilizza un periodo di calcolo configurabile, abbinato a un fattore di correzione delle deviazioni, consentendo al trader di regolare la sensibilità dei segnali in base allo strumento, al timeframe o alla strategia utilizzata.
Ampiatamente testato in diversi scenari di mercato, Sign Standard Deviation si distingue per l’elevata accuratezza dei segnali, mantenendo al contempo il grafico pulito grazie alla visualizzazione delle indicazioni in una finestra separata, evitando qualsiasi inquinamento visivo sulle candele.
Inoltre, l’indicatore è completamente predisposto per l’integrazione con Expert Advisor (EA), fornendo buffer di segnale chiari e ben organizzati, facilitandone l’implementazione in strategie di trading automatizzate.
Ideale per i trader che cercano oggettività, precisione statistica e facilità di automazione nelle proprie operazioni.