Sign Standard Deviation

El Sign Standard Deviation es un indicador de señales basado en cálculos estadísticos de desviación estándar, diseñado para identificar oportunidades de compra y venta con alta probabilidad.

El indicador utiliza un período de cálculo configurable, combinado con un factor de corrección de la desviación, lo que permite al trader ajustar la sensibilidad de las señales según el activo, el timeframe o la estrategia utilizada.

Probado extensamente en diferentes condiciones de mercado, Sign Standard Deviation se destaca por su alta precisión en las señales, manteniendo el gráfico limpio. Todas las señales se muestran en una ventana separada, evitando la contaminación visual sobre las velas.

Además, el indicador está totalmente preparado para la integración con Expert Advisors (EAs), proporcionando buffers de señales claros y bien estructurados, lo que facilita su uso en sistemas de trading automatizados.

Ideal para traders que buscan precisión estadística, señales claras y automatización eficiente.


