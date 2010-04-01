Twitter Model MMXM Indicator in ICT style for MT5

Twitter Model MMXM-Indikator (ICT-Stil) für MetaTrader 5

Der Twitter Model MMXM Indikator (ICT Style) für MetaTrader 5 wurde entwickelt, um Händlern dabei zu helfen, hochwahrscheinliche Umkehr- und Fortsetzungszonen zu identifizieren, indem er wichtige Smart Money- und ICT-Konzepte verwendet. Dieser Indikator konzentriert sich auf die Erkennung von Liquiditätslücken, Fair Value Gaps (FVGs) und CISD-Levels und bietet strukturierte Handelssignale auf der Grundlage des institutionellen Preisverhaltens.

Das Tool überwacht die Tageshöchst- und -tiefststände innerhalb eines 24-Stunden-Zyklus und wendet die Sweep-Logik und die CISD-Bestätigung an, um potenzielle Wendepunkte des Marktes hervorzuheben. Außerdem wird die Eröffnung der New Yorker Börsensitzung auf dem Chart mit einer grauen vertikalen Linie markiert, so dass Händler ihre Analyse auf eine der aktivsten Börsensitzungen abstimmen können.

Spezifikationen des Twitter Modell MMXM Indikators

In der nachstehenden Tabelle sind die wichtigsten technischen Merkmale des Indikators zusammengefasst:

Funktion Beschreibung Kategorie ICT - Intelligentes Geld - Liquidität Plattform MetaTrader 5 (MT5) Schwierigkeitsgrad Fortgeschritten Indikator-Typ Umkehrung & Fortführung Zeitrahmen 15-Minuten Handelsstil Scalping & Intraday-Handel Markt Alle Märkte (Forex, Krypto, Indizes, etc.)

Twitter Model MMXM Indikator Übersicht

Der Indikator identifiziert Handelsmöglichkeiten, wenn die Kursbewegung einen falschen Ausbruch über oder unter das Hoch oder Tief des Vortages erzeugt. Wenn der Kurs innerhalb von sechs Kerzen wieder in den vorherigen Bereich eintritt, bezeichnet der Indikator die Bewegung als "Sweep " .

Sobald eine gültige CISD-Struktur nach dem Sweep bestätigt wird, zeichnet der Indikator eine rot gestrichelte horizontale Linie auf dem CISD-Niveau und markiert damit eine potenzielle Einstiegszone.

Bullisches Marktszenario

Auf dem 15-Minuten-Chart von AUD/CAD erkannte der Indikator eine vorübergehende Unterschreitung des Vortagestiefs, gefolgt von einer starken zinsbullischen Kerze, die die Handelsspanne zurückeroberte. Diese Aktion löste ein Sweep-Signal aus, und das entsprechende CISD-Niveau wurde mit einer roten gestrichelten Linie markiert, was auf ein mögliches zinsbullisches Handels-Setup hinweist.

Bärenmarkt-Szenario

Ein ähnliches Szenario zeigte sich auf dem 15-Minuten-Chart von Solana (SOL), wo der Kurs kurzzeitig über den Höchststand des Vortages ausbrach, bevor er schnell wieder in die Handelsspanne zurückkehrte. Dieses Verhalten aktivierte ein bärisches CISD-Signal, das eine Bestätigung für potenzielle Short-Positionen darstellt.

Einstellungen des Twitter Model MMXM-Indikators

Der Indikator bietet mehrere anpassbare Einstellungen, um die Präzision und Anpassungsfähigkeit zu verbessern:

- FVG-Filter verwenden: Aktiviert die Fair Value Gap-Erkennung, um gültige Setups zu filtern

- Ist die Serverzeit in Europa: Passt die Zeitberechnung für in Europa ansässige Server an

- Differenzzwischen Server und GMT: Passt die Serverzeit manuell an die GMT an

Tipp: Aktivieren Sie immer die Option "FVG-Filter verwenden", um eine genaue Erkennung von gültigen Fair Value Gap-Zonen zu gewährleisten.

Schlussfolgerung

Der Twitter Model MMXM-Indikator (ICT Style) für MT5 verfolgt die wichtigsten Liquiditätsniveaus, einschließlich der täglichen Höchst- und Tiefststände, während er die New Yorker Handelssitzung visuell abbildet. Durch die Kombination von Liquiditäts-Sweeps, Fair Value Gaps und CISD-Strukturen liefert er präzise Handels-Setups, die auf Smart Money- und ICT-Methoden beruhen, was ihn zu einem wertvollen Analysetool für erfahrene Intraday- und Scalping-Trader macht.