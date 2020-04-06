Golden Light MT5
- Эксперты
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Версия: 7.30
- Обновлено: 22 декабря 2025
- Активации: 5
Golden Light — это не просто советник, это комплексное решение для трейдеров, стремящихся к осознанному и контролируемому трейдингу. Встроенные механизмы защиты капитала позволяют вам спать спокойно, зная, что ваш депозит не подвергается неоправданному риску. Автоматизация рутинных процессов, таких как расчет размера позиции и отслеживание уровня просадки, освобождает ваше время для анализа рынка и поиска новых торговых возможностей.
Гибкость настроек советника позволяет адаптировать его под индивидуальный стиль торговли и текущие рыночные условия. Вы можете настроить советника для работы с различными валютными парами, установить оптимальные параметры риска и доходности, а также протестировать различные стратегии на исторических данных. Это дает вам возможность создать уникальную торговую систему, которая соответствует вашим целям и предпочтениям.
Golden Light разработан с учетом требований безопасности и надежности. Код советника тщательно протестирован и оптимизирован для работы на платформе MetaTrader 5. Советник не использует сторонние библиотеки или индикаторы, что гарантирует его стабильную работу и отсутствие конфликтов с другими торговыми инструментами.
Golden Light - Представляем вашему вниманию советник для торговой платформы MetaTrader 5, разработанный для трейдеров, стремящихся к стабильной торговле с четким контролем рисков. В основе стратегии лежит отказ от агрессивных методов, таких как мартингейл, в пользу консервативного подхода с фиксированным лотом или управлением риском в процентном соотношении от депозита.
Ключевые особенности советника:
- ✔ Без мартингейла: Отсутствие стратегии мартингейла обеспечивает защиту от неконтролируемого увеличения лота при убыточных сделках, сохраняя стабильность депозита. Торговля ведется фиксированным лотом или с использованием Risk %, где размер позиции рассчитывается исходя из заданного процента риска на сделку.
- ✔ Ограничение дневного убытка (%): Функция ограничения дневного убытка позволяет установить максимальный процент потери от депозита в течение одного торгового дня. При достижении этого лимита советник прекращает торговлю до следующего дня, предотвращая дальнейшие потери.
- ✔ Контроль максимальной просадки (%): Советник отслеживает текущую просадку и прекращает торговлю, если она достигает заданного процента от депозита. Это позволяет ограничить потенциальные убытки в случае неблагоприятной рыночной ситуации.
- ✔ Торговля только в заданные часы: Возможность настройки торговых часов позволяет советнику работать только в периоды максимальной волатильности и ликвидности, избегая торговли во время низкой активности рынка.
- ✔ Только 1 позиция одновременно: Советник открывает только одну позицию в один момент времени, исключая ситуацию, когда несколько сделок открыты одновременно и могут увеличить риск.
- ✔ Фильтр по дням недели: Трейдер может настроить советника для торговли только в определенные дни недели, исключая торговлю в дни с низкой волатильностью или повышенной непредсказуемостью рынка.
Данный советник – это инструмент для тех, кто ценит стабильность, предпочитает консервативные стратегии и стремится к минимизации рисков в торговле на рынке Forex.
Перед тем как использовать любой советник, убедитесь, что:
Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности (EA также может понести убытки).
Показанные бэк-тесты (например, на скриншотах) сильно оптимизированы для поиска лучших параметров, но поэтому результаты не могут быть перенесены в реальную торговлю.
Эта стратегия всегда будет использовать стоп-лосс, но исполнение SL все равно зависит от вашего брокера.