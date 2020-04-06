Golden Light MT5

Golden Light — это не просто советник, это комплексное решение для трейдеров, стремящихся к осознанному и контролируемому трейдингу. Встроенные механизмы защиты капитала позволяют вам спать спокойно, зная, что ваш депозит не подвергается неоправданному риску. Автоматизация рутинных процессов, таких как расчет размера позиции и отслеживание уровня просадки, освобождает ваше время для анализа рынка и поиска новых торговых возможностей.

Гибкость настроек советника позволяет адаптировать его под индивидуальный стиль торговли и текущие рыночные условия. Вы можете настроить советника для работы с различными валютными парами, установить оптимальные параметры риска и доходности, а также протестировать различные стратегии на исторических данных. Это дает вам возможность создать уникальную торговую систему, которая соответствует вашим целям и предпочтениям.

Golden Light разработан с учетом требований безопасности и надежности. Код советника тщательно протестирован и оптимизирован для работы на платформе MetaTrader 5. Советник не использует сторонние библиотеки или индикаторы, что гарантирует его стабильную работу и отсутствие конфликтов с другими торговыми инструментами.





Golden Light - Представляем вашему вниманию советник для торговой платформы MetaTrader 5, разработанный для трейдеров, стремящихся к стабильной торговле с четким контролем рисков. В основе стратегии лежит отказ от агрессивных методов, таких как мартингейл, в пользу консервативного подхода с фиксированным лотом или управлением риском в процентном соотношении от депозита.

Ключевые особенности советника:

✔ Без мартингейла: Отсутствие стратегии мартингейла обеспечивает защиту от неконтролируемого увеличения лота при убыточных сделках, сохраняя стабильность депозита. Торговля ведется фиксированным лотом или с использованием Risk %, где размер позиции рассчитывается исходя из заданного процента риска на сделку.

✔ Ограничение дневного убытка (%): Функция ограничения дневного убытка позволяет установить максимальный процент потери от депозита в течение одного торгового дня. При достижении этого лимита советник прекращает торговлю до следующего дня, предотвращая дальнейшие потери.

✔ Контроль максимальной просадки (%): Советник отслеживает текущую просадку и прекращает торговлю, если она достигает заданного процента от депозита. Это позволяет ограничить потенциальные убытки в случае неблагоприятной рыночной ситуации.

✔ Торговля только в заданные часы: Возможность настройки торговых часов позволяет советнику работать только в периоды максимальной волатильности и ликвидности, избегая торговли во время низкой активности рынка.

✔ Только 1 позиция одновременно: Советник открывает только одну позицию в один момент времени, исключая ситуацию, когда несколько сделок открыты одновременно и могут увеличить риск.

✔ Фильтр по дням недели: Трейдер может настроить советника для торговли только в определенные дни недели, исключая торговлю в дни с низкой волатильностью или повышенной непредсказуемостью рынка.

Данный советник – это инструмент для тех, кто ценит стабильность, предпочитает консервативные стратегии и стремится к минимизации рисков в торговле на рынке Forex.