Golden Light MT5

Golden Light es más que un simple asesor: es una solución integral para los operadores que buscan una operativa informada y controlada. Los mecanismos integrados de protección del capital le permiten estar tranquilo, sabiendo que su depósito no está expuesto a riesgos innecesarios. La automatización de procesos rutinarios, como el cálculo del tamaño de las posiciones y el control de las pérdidas, le deja tiempo libre para analizar el mercado e identificar nuevas oportunidades de inversión.

Los ajustes flexibles del asesor le permiten adaptarlo a su estilo individual de negociación y a las condiciones actuales del mercado. Puede configurar el asesor para que trabaje con varios pares de divisas, establecer parámetros óptimos de riesgo y rentabilidad y probar varias estrategias con datos históricos. Esto le da la oportunidad de crear un sistema de trading único que se adapte a sus objetivos y preferencias.

Golden Light se ha desarrollado pensando en la seguridad y la fiabilidad. El código del EA ha sido probado a fondo y optimizado para la plataforma MetaTrader 5. No utiliza librerías de terceros. No utiliza bibliotecas o indicadores de terceros, lo que garantiza un funcionamiento estable y sin conflictos con otros instrumentos de negociación.


Golden Light - Le presentamos un Asesor Experto para la plataforma comercial MetaTrader 5, diseñado para los operadores que buscan un comercio estable con un estricto control del riesgo. La estrategia se basa en un enfoque conservador con un lote fijo o una gestión del riesgo basada en un porcentaje del depósito, en lugar de métodos agresivos como la Martingala.

Características principales del asesor:

  • ✔ Sin Martingala: La ausencia de una estrategia de martingala garantiza la protección contra aumentos incontrolados del lote durante las operaciones perdedoras, manteniendo la estabilidad del depósito. Las operaciones se realizan con un lote fijo o utilizando Risk %, donde el tamaño de la posición se calcula en base a un porcentaje de riesgo especificado por operación.
  • Límite de Pérdida Diaria (%): La función de Límite de Pérdida Diaria le permite establecer un porcentaje máximo de pérdida de su depósito durante un solo día de negociación. Una vez alcanzado este límite, el EA deja de operar hasta el día siguiente, evitando nuevas pérdidas.
  • ✔ Control de Reducción Máxima (%): El Asesor Experto controla la reducción actual y deja de operar si alcanza un porcentaje especificado del depósito. Esto ayuda a limitar las pérdidas potenciales en caso de condiciones de mercado desfavorables.
  • Negociación sólo durante las horas especificadas: La capacidad de personalizar las horas de negociación permite que el EA opere sólo durante los períodos de máxima volatilidad y liquidez, evitando operar durante los momentos de baja actividad del mercado.
  • ✔ Sólo 1 posición a la vez: El Asesor abre sólo una posición a la vez, eliminando la situación en la que múltiples operaciones están abiertas al mismo tiempo y podrían aumentar el riesgo.
  • ✔ Filtro de día de la semana: El trader puede configurar el Asesor Experto para operar sólo en determinados días de la semana, excluyendo la operativa en días de baja volatilidad o de mayor imprevisibilidad del mercado.

Este asesor es una herramienta para aquellos que valoran la estabilidad, prefieren estrategias conservadoras y se esfuerzan por minimizar los riesgos en el comercio de divisas.

Antes de utilizar cualquier asesor, asegúrese de que:

El rendimiento pasado no es garantía de rentabilidad futura (el EA también puede incurrir en pérdidas).
Los backtests mostrados (por ejemplo, en las capturas de pantalla) están altamente optimizados para encontrar los mejores parámetros, pero por lo tanto los resultados no pueden ser transferidos al trading real.
Esta estrategia siempre utilizará un stop loss, pero la ejecución del SL sigue dependiendo de su broker.


