Zenith Scalper Pro

Zenith Scalper Pro (ZSP) - Fortgeschrittenes automatisches Multi-Strategie-Handelssystem

KERN-LOGIK:
- Trend-Erkennung: Verwendet EMA (Standard: 5) zur Erkennung der Marktrichtung
- Intelligenter Einstieg: KAUFEN, wenn Preis > EMA mit RSI < 70, VERKAUFEN, wenn Preis < EMA mit RSI > 30
- Einzelne Richtung: Handelt jeweils in eine Richtung, bis alle Positionen geschlossen sind

POSITIONSMANAGEMENT:
- Pyramiding: Fügt profitable Positionen alle 30 Pips in Gewinnrichtung hinzu
- Martingal: Fügt Erholungspositionen alle 40 Pips gegen den Trend hinzu (mit RSI-Filter)
- Dynamisches Los: Passt die Losgröße automatisch mit Hilfe von Stufenmultiplikatoren an (1,1x → 1,05x)

RISIKOSCHUTZ:
- Break-Even-Schutz: Verschiebt SL auf +50 Pips, wenn der Gewinn 100 Pips erreicht
- Trailing Stop: Zieht 30 Pips nach, wenn der Gewinn 100 Pips überschreitet
- Automatisches Schließen: Schließt alle Positionen, wenn 10/30 Positionen profitabel sind und der Gesamtgewinn > 0 ist.
- Verlust begrenzen: Optionaler Notausstieg bei konfigurierbarem Verlustbetrag

FILTER:
- Sitzungs-Filter: Handel nur während bestimmter Stunden
- Spread-Filter: Blockiert den Handel, wenn der Spread das Limit überschreitet (Standard: 16 Pips)
- Hebelwirkung-Filter: Sorgt für einen minimalen Leverage (Standard: 2000:1)
- Nachrichten-Filter: Pausiert den Handel 15 Minuten vor/nach wichtigen Nachrichten (MQL5 Kalender Integration)

BESONDERE MERKMALE:
- Echtzeit-Wirtschaftskalender-Integration mit visuellen Nachrichtenmarkern
- Professionelles On-Chart-Dashboard mit Kontostatistiken, Positionen und Filtern
- Unabhängiges BUY/SELL-Management - jede Richtung wird separat verwaltet
- Vollständig konfigurierbare Parameter für alle Strategien und Filter

IDEAL FÜR: Gold (XAUUSD), Forex-Paare auf H1-M15-Zeitrahmen
STRATEGIE-TYP: Raster + Trendfolge + Smart Recovery
Empfohlene Produkte
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experten
Beschreibung von Simo : ein innovativer Roboter mit einem einzigartigen Handelssystem Simo ist ein revolutionärer Handelsroboter, der mit seinem einzigartigen Handelssystem die Spielregeln verändert. Mit Hilfe von Sentiment-Analyse und maschinellem Lernen hebt Simo den Handel auf ein neues Niveau. Dieser Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Simo verwendet seinen eigenen Algorithmus, um Handelsentscheidungen zu treffen.
Disruptor Gold EA
Hanna Hryshchenko
Experten
Dieser Tag veränderte alles. Er begann wie jeder andere - ein Milchkaffee, ein europäisches Café, der Duft von frischem Gebäck. Dann sah ich ihn: elegant, in Eile, in ein schnittiges Auto steigend. Als er sich bewegte, fiel etwas herunter - ein USB-Stick. Er war nicht gewöhnlich. Schwer. Eingraviert: "R.D." Das Auto verschwand. Ich hob es auf und drückte auf die Türklingel des Gebäudes, aus dem er gekommen war. Stille. Ich steckte ihn in meine Tasche und spürte, dass dies nur der Anfang war. St
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experten
Setzen Sie auf den Goldtrend mit einem einfachen Buy-Only EA Der EA ist ein vollautomatischer Buy-Only Expert Advisor für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um Marktchancen nach oben mit sicherem Risikomanagement und nahtloser Ausführung zu nutzen. Warum Trader ihn wählen: Beste Performance bei Gold (XAUUSD) - hoch liquide und im Trend. Buy-Only EA - konzentriert sich ausschließlich auf Long-Positionen. Plug & Play-Setup - anhängen und automatisch handeln lassen. Eingebauter Stop Lo
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leicht
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Sun Bin SCF
Peat Winch
Experten
Sun Bin SCF ist ein Expert Advisor, der Momente identifiziert, in denen Marktteilnehmer in die gleiche Richtung handeln. Er beobachtet die jüngsten Kursbalken und das Volumen, um Situationen zu erkennen, in denen Käufer oder Verkäufer gemeinsam dominieren. Wenn eine konsistente Massenbewegung auftritt, eröffnet der EA einen Handel in dieselbe Richtung und verwaltet ihn unter Verwendung vordefinierter Risiko- und Ausstiegsregeln. Hauptmerkmale: - Crowd-Erkennung basierend auf aufeinanderfolgend
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experten
Market Maestro: Ihr idealer Partner für den automatisierten Devisenhandel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten für den Handel am Devisenmarkt sind, ist Market Maestro genau das Richtige für Sie. Dieser moderne Forex-Bot wurde unter Verwendung der neuesten Technologien und Algorithmen entwickelt, so dass er die Marktdaten effektiv analysieren und fundierte Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen kann. Hauptmerkmale von Market Maestro 1. Multicurrency-Fähigkeit für breite
AuricSkeeter
Ioannidis Alexandre Anatolevitch
Experten
AuricSkeeter - Professioneller Ausbruchs-EA Vollautomatischer Expert Advisor, der Ausbruchsgelegenheiten mit Hilfe benutzerdefinierter Indikatoren identifiziert und handelt. Keine externen Indikatoren erforderlich - alles ist eingebaut für maximale Leistung und Zuverlässigkeit. SCHLÜSSEL-FEATURES Intelligente Breakout-Erkennung - Erkennt automatisch signifikante Hochs und Tiefs und platziert Pending Orders auf optimalen Niveaus Eingebauter Nachrichtenfilter - Schützt Ihre Trades während wichtige
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experten
Wir stellen Ihnen einen innovativen Expert Advisor vor, der speziell für den saftigsten und volatilsten Währungskorb entwickelt wurde: GBPUSD, XAUUSD und EURJPY. Dieser EA wurde unter Verwendung der Hauptmerkmale dieser Marktbewegungen entwickelt, was ihn zu einer idealen Wahl für den dynamischen Handel mit Paaren mit hoher Tendenz und mittlerer Volatilität macht. Der Berater konzentriert sich auf die Minimierung der Handelsrisiken und zielt darauf ab, Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Ha
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
Experten
Aktion starten: Begrenzte Anzahl von Exemplaren zum Tagespreis erhältlich Endpreis: 990 $ NEU: Erhalte 1 EA gratis!   (für 2 Handelskonten) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Willkommen bei DayTrade Pro Algo!   Nachdem ich jahrelang die Märkte studiert und verschiedene Strategien programmiert habe, habe ich einen Algorithmus gefunden, der alles hat, was ein gutes Handelssystem braucht: Es ist
Gold Honey Badger
Premananth R
5 (1)
Experten
Gold Honey Badger ist ein automatisches Handelssystem, das für den XAUUSD auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Es verwendet algorithmische Logik und datengesteuerte Analysen, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage vordefinierter Regeln zu identifizieren. Unterstützte Einstellungen Symbol: XAUUSD Empfohlene Broker: Deriv und XM oder ein Broker mit ECN/RAW/LOW-Spread-Typ (siehe den Artikel) Zeitrahmen: M5 - H1 Strategie-Typ: Algorithmisch / Datenbasiert Einzelorder-Handel: Ja Mindesteinlage:
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
EA Trend Following Passed FTMO Challenge
Dao Thanh Tan
Experten
Liebe Benutzer! - Dies ist ein Forrex Trading Expert Advisor, der der Trendhandelsmethode folgt. Er hat seine Wirksamkeit bei der Überwindung von 2 Runden der FTMO-Fonds-Herausforderungen bewiesen. Dies ist eine modifizierte und optimierte Version nach Abschluss des Prozesses des Bestehens von 2 Runden der FTMO Herausforderungen. - Der maximale Drawdown wird automatisch nach der anfänglichen Risikoeinstellung kalkuliert. Telegramm-Anweisung für Backtest und Verwendung: https://t.me/+0lDs0UXiJU
TrendFollowMT
King Lok Leung
Experten
TrendFollowMT ist ein vollautomatisches Handelssystem, das mit einem großen Zeitrahmen den Trend bestimmt und mit einem kleinen Zeitrahmen den Einstiegspunkt findet. Sobald sich der Trend in die entgegengesetzte Richtung ändert, wartet das System auf einen anderen Einstiegspunkt, um sich mit einer größeren Losgröße zu erholen. Außerdem wird das Gewinnziel nach oben verschoben, wenn mehr Positionen eröffnet wurden, um die Kosten der Wartezeit und des Risikos zu decken. Trend-Filter: ADX und zzFi
Kintech Gold
Doan Van Hai
Experten
Following our guide, you will gain more than you lose. EA für Langfristige. Stabiler Gewinn - minimales Risiko. Symbol: XAUUSD Anhängen an jeden Zeitrahmen Mindesteinlage: 3000$ - Berechnen Sie den Gewinn pro Monat Live-Signal: https: //www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signale+Mein EA Eingabeanweisung: 1. Bei XAU 2 Ziffern (z.B.: 1843.23) bitte einstellen - Eingabe [3. Max spread]: 55 - Eingabe [ 9. Schrittweite]: 100 2. Bei XAU 3-stellig (z.B.: 1843.235) bitte einstellen - Eingabe [
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Experten
Aureus Trader ist ein automatisierter Scalping-Roboter für MetaTrader 5, der für den aktiven Handel mit liquiden Devisen- und Krypto-Paaren mit strenger Risikokontrolle und geringer Latenzzeit entwickelt wurde. Was Aureus Trader macht Aureus Trader konzentriert sich auf kurzfristige Kursbewegungen und eröffnet und schließt Trades häufig während Sitzungen mit hoher Liquidität. Der Algorithmus verwendet technische Filter, um abnormale Spreads und Perioden mit geringer Volatilität zu vermeiden, un
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
Experten
UnoBot EA - Ihre leistungsstarke All-in-One-Handelslösung UnoBot EA ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das für Trader entwickelt wurde, die Konsistenz, Präzision und Leistung verlangen. Mit Trendfolge-Intelligenz , Multi-Währungs-Ausführung , Divergenz- und Umkehrlogik sowie harmonischer und Fibonacci-Konfluenz bietet UnoBot einen einzigartigen Vorteil in den schnelllebigen Märkten von heute. Hauptmerkmale Trend Strategy Core - Handelt synchron mit der vorherrsch
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Gold xauusd Shark Attack
Anselmo Passagem Franco
Experten
Roboter, den ich ausschließlich für den Einsatz auf XAUUSD gebaut. Es sollte mit ECN-Konten mit niedrigen Spreads (Vantage gut) verwendet werden. Der Roboter sucht nach Volumen und Preis-Aktion-Momentum, die Suche nach Signalen für Kauf oder Verkauf Bewegungen. Ich verwende ihn mit einem Ladder-System. Es gibt Tage, an denen er viele Trades macht, Tage, an denen er wenig Trades macht, und es kann Tage geben, an denen er überhaupt keine Trades macht. Das hängt stark von der "Aktivität" des Markt
SGear
Olesia Kusmenko
4.22 (9)
Experten
Später Sommer-Ausverkauf – Nur für kurze Zeit! Es gilt ein gestaffeltes Preismodell: Jede fünfte Bestellung erhöht den Preis um 50 Dollar. Mit jedem neuen Käufer rückt die nächste Preisstufe näher – was deinen Einstieg teurer macht. Sichere dir SGear zum aktuellen Preis, bevor die nächste Preissteigerung erfolgt. Dieser Verkauf ist begrenzt – sowohl zeitlich als auch mengenmäßig. Danach gilt der reguläre Marktpreis. SGear – Klare Trendlogik statt KI-Illusion SGear ist ein vollautomatischer Expe
Momo botbot
Or Franco
Experten
Momo botbot ist ein automatisierter Handels-Bot, der das Gewinnpotenzial im Devisenhandel maximieren soll, insbesondere für das Währungspaar EUR/USD. Der Bot arbeitet mit einer intelligenten Kombination aus technischen Indikatoren und einer fortschrittlichen Mittelwertbildungsstrategie, wobei der Schwerpunkt auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen (M5) liegt. Die wichtigsten Vorteile: Fortschrittliche Technologie: Kombiniert präzise Daten von mehreren technischen Indikatoren für eine genaue Marktanalyse un
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experten
PrimeTrader EA - Intelligenz verfeinert PrimeTrader EA ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das für eine strukturierte Performance unter wechselnden Marktbedingungen entwickelt wurde. Durch die Verschmelzung mehrerer Analysemethoden in einem einzigen Entscheidungsrahmen konzentriert sich das System auf Präzision, Anpassungsfähigkeit und disziplinierte Ausführung. Das System verwaltet Trades intelligent vom Einstieg bis zum Ausstieg, wendet Schutzlogik und sitzungsbasierte Kon
Scalper One MT5
Surge FX Ltd
Experten
Dies ist ein aggressiver Preis-Aktions-Expert Advisor, der für mehrere Symbole und Zeitrahmen geeignet ist. Aufgrund des minimalen Drawdowns ist er für kleine Konten mit den Risikomodellen Fixed, Growth, Aggressive oder Brutal geeignet. Siehe Screenshot. Die Standardparameter funktionieren am besten bei USDJPY, GBPUSD, EURUSD im H1-Zeitrahmen. Sie können die Einstellungen des Scalper anpassen und die besten Parameter für ein bestimmtes Symbol und einen bestimmten Zeitrahmen finden. Es wird ein S
QuantReaper EA
Ville Alexander Hirvelae
Experten
Es handelt sich nicht um ein Raster, Martingal oder Glücksspiel. QuantReaper Mean Reversion nutzt reine Statistik und disziplinierte Logik, um Marktineffizienzen auszunutzen. Es identifiziert überzogene Preisbedingungen, quantifiziert die Volatilität und kehrt den Handel in Richtung Gleichgewicht mit definiertem Risiko und ohne Durchschnittsbildung um. Jede Entscheidung ist systematisch - keine Zufälligkeit, keine Emotionen. QuantReaper Mean Reversion EA ist ein sauberer, datengesteuerter Expert
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experten
BlueBird EA - Dynamisches adaptives Grid-Hedge-System BlueBird EA repräsentiert eine neue Ära der gitterbasierten Automatisierung - eine Kombination aus Volatilitätsbewusstsein, adaptiver Trendverfolgung und intelligentem Kapitalmanagement. Wenn Sie ein völlig autonomes, dynamisches Grid-System suchen , das sowohl Trends als auch Korrekturen erfassen kann , ist BlueBird EA Ihr ultimativer Handelsbegleiter. Überblick BlueBird EA ist ein adaptives Grid-Handelssystem der nächsten Generation, das f
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
SRFire Hedge Position - Automatisierte Handelsstrategie SRFire Hedge Position ist ein Expert Advisor (EA), der mit Hilfe einer Absicherungs- und Skalierungstechnik dafür sorgt, dass Trades immer mit Gewinn abgeschlossen werden. Hier ist, wie es funktioniert: Wie es funktioniert: Handelseröffnung: Der EA eröffnet eine Kaufposition innerhalb eines vordefinierten Kanals. Gleichzeitig platziert er eine Sell Stop-Order unterhalb des Kanals mit der doppelten Lot-Größe der Buy-Position. Wenn die Kaufpo
NorthSide
Uche Celestine Obi
Experten
NorthSide ist ein Handelsalgorithmus, der Retracement-Muster handelt, arbeitet hauptsächlich auf NZDCAD, AUDNZD,AUDCAD und kann auch auf anderen Paaren verwendet werden. Keine Martingale oder riskante Strategie. Zeitrahmen: M1 bis M5 empfohlen, kann aber auf jedem arbeiten. Die wichtigsten Währungspaare: NZDCAD, AUDCAD,AUDNZD Setzen Sie das Auto-Lotensystem auf false für festgelegte Lots. Das Hedge-System funktioniert als Schutz und kann ohne große negative Auswirkungen auf die Strategie de
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experten
BLACK FRIDAY 50% RABATT - NANO MACHINE GPT Regulärer Preis: $997 bis Black Friday: $498.50 (Der reduzierte Preis wird während der Aktion angezeigt.) Verkaufsstart: 27. November 2025 - zeitlich begrenztes Black Friday Event. Black Friday Verlosung: Alle Nano Machine GPT Käufer während des Black Friday Events können an einer Zufallsverlosung für folgende Preise teilnehmen: 1 x Syna Aktivierung 1 x AiQ Aktivierung 1 x Mean Machine GPT Aktivierung Teilnahmebedingungen: 1) Nach Ihrem Kauf senden S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.5 (26)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experten
Der XG Gold Robot MT5 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experten
Der Bitcoin Robot MT5 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen. Unser Bitcoin Robot wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern entwickelt und verwendet einen ausgeklügelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit dem M5-Zeitrahmen auszuführen, um sicherzustellen, dass Sie keine lukrativen Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experten
AIQ Version 5.0 - Autonome Intelligenz Durch Institutionelle Architektur Die Evolution von regelbasierter Automatisierung zu echter autonomer Intelligenz repräsentiert die natürliche Weiterentwicklung des algorithmischen Handels. Was institutionelle quantitative Desks vor über einem Jahrzehnt zu erforschen begannen, ist zu praktischer Implementierung gereift. AIQ Version 5.0 verkörpert diese Reifung: ausgeklügelte Multi-Modell-KI-Analyse, unabhängige Validierungsarchitektur und kontinuierliche
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experten
Bonnitta EA basiert auf der Pending-Position-Strategie (PPS) und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Bonnitta EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Preisaktion) und dem wichtigsten oben erwähnten geheimen Handelsalgorithmus. KAUFEN SIE KEINEN EA OHNE ECHTEN GELDTEST VON LÄNGER ALS 3 MONATE, ICH HABE MEHR ALS 100 WOCHEN (MEHR ALS 2 JAHRE) GEBRAUCHT, UM BONNITTA EA MIT
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experten
Mean Machine GPT Version 11.0 - Deutsch Mean Machine GPT Version 11.0 - Wo Institutionelle Intelligenz auf Spezialisiertes Trading Trifft Seit wir die echte KI-Integration im algorithmischen Trading pioniert haben, haben wir diesen Ansatz durch mehrere Marktzyklen, Wirtschaftsregime und technologische Entwicklungen verfeinert. Was als unsere Überzeugung begann, dass adaptives maschinelles Lernen die natürliche Entwicklung des quantitativen Tradings darstellt, ist zu einer Branchenrichtung geword
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experten
ICMarkets Live-Signal: Hier klicken Was müssen Sie tun, um mit dem KT Gold Nexus EA erfolgreich zu sein? Geduld. Disziplin. Zeit. Der KT Gold Nexus EA basiert auf einem praxisnahen Trading-Ansatz, der von professionellen Tradern und privaten Fondsmanagern eingesetzt wird. Seine Stärke liegt nicht in kurzfristiger Spannung, sondern in langfristiger Beständigkeit. Dieser EA ist für den langfristigen Einsatz konzipiert. Es wird empfohlen, ihn mindestens ein Jahr lang aktiv zu betreiben, um sein ta
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experten
NEXUS – quantitatives adaptives Grid-System, das sich mit dem Markt entwickelt NEXUS ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das in Echtzeit Regelkombinationen erstellt, diese out-of-sample validiert und nur dann Positionen eröffnet, wenn es einen statistischen Vorteil in einem gültigen Marktumfeld erkennt. Schnelle Spezifikationen Systemtyp: adaptives Grid mit OOS-Validierung (out-of-sample) und Umfeldfiltern (News, Volatilität, Sitzung/Tag sowie optionale Volumenwertzonen). Instrume
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Experten
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Präzises Trading für XAUUSD Live Signal Avalut X1 ist ein professioneller Expert Advisor für den automatisierten Handel auf XAUUSD (Gold) in MetaTrader 5. Das System kombiniert vier sich ergänzende Strategien in einem einzigen EA, um unterschiedliche Marktphasen abzudecken. Es ist für MT5 eigenständig und benötigt keine externen DLLs oder Installer von Drittanbietern. Wichtigste Funktionen Vier Strategien in einem EA: koordinierte Strategien, di
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Experten
Burning Grid EA MT5 - Multi-Pair Grid Power mit adaptivem Risiko Handeln Sie bis zu 35 Devisenpaare gleichzeitig mit intelligenter Strategieauswahl, flexiblen Risikoprofilen und dynamischer Drawdown-Kontrolle. Handbuch: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Neueste Setfiles :https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Gemeinschaft: https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Videobeiträge: https: //www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions Mei
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Experten
"Silicon Ex ": Ihr zuverlässiger Assistent in der Welt des Forex Silicon Ex ist ein moderner Trading-Bot, der speziell für Trader auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Dieses innovative Tool dient als zuverlässiger Partner für alle, die einen effizienten und automatisierten Handel anstreben. Hauptmerkmale von "Silicon Ex" : Verlässlichkeit und Stabilität: Erstellt mit fortschrittlichen Technologien, die einen stabilen und zuverlässigen Betrieb auf dem Markt gewährleisten. Intelligentes Risikoma
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.67 (46)
Experten
Bitcoin Robot Grid MT5 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Ein
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Experten
OrionXAU ist ein algorithmisches Handelssystem, das für die Märkte XAUUSD (Gold) und US100 / Nasdaq entwickelt wurde. Es kombiniert zwei unterschiedliche Handelsansätze (Scalping und Swing Trading) innerhalb eines strukturierten, risiko­kontrollierten Rahmens, der auf langfristige Stabilität ausgelegt ist. Unterstützte Hauptmärkte • XAUUSD (Gold) • US100 / Nasdaq Diese Märkte bilden das natürliche Einsatzgebiet des Entscheidungsmodells von OrionXAU. Dualer Strategieaufbau 1. Scalping • Intraday
Quant Fleet MT5
Timo Roth
Experten
Ich stelle vor:   Quant Fleet MT5 2.0! Quant Fleet arbeitet mit fünf verschiedenen, unabhängigen Strategien im USDJPY. Dies führt zu einer bereits breiten Diversifizierung im EA selbst. Der Unterschied zum Quant Fleet EA 1.0 ist, dass er sechs zusätzliche untergeordnete Strategien enthält. Dies unterstützt die Performance und bietet eine höhere Handelsfrequenz. Start-Promo: Der Preis wird erhöht, sobald die ersten 20 Lizenzen verkauft wurden. Öffentliche Gruppe:  Join Dokumentation und Vorein
Gold Trend X
Thang Chu
5 (2)
Experten
Gold Trend X Live Signal (Handel mit 1.5% Balance Risk) Nexus EA mql5 öffentlicher Kanal: Nexus Community Public Chat Dieser EA ist Teil des Nexus Portfolios - eine Kombination der besten langfristigen EAs, die ich sowohl für mein persönliches Trading als auch für die private Fondsverwaltung erstellt habe Suchen Sie nach einer vollständig diversifizierten Portfoliolösung über mehrere Vermögenswerte und Zeitrahmen? Mit Nexus Portfolio finden Sie das beste langfristige diversifizierte Portfolio.
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension