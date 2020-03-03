Zenith Scalper Pro (ZSP) - Fortgeschrittenes automatisches Multi-Strategie-Handelssystem





KERN-LOGIK:

- Trend-Erkennung: Verwendet EMA (Standard: 5) zur Erkennung der Marktrichtung

- Intelligenter Einstieg: KAUFEN, wenn Preis > EMA mit RSI < 70, VERKAUFEN, wenn Preis < EMA mit RSI > 30

- Einzelne Richtung: Handelt jeweils in eine Richtung, bis alle Positionen geschlossen sind





POSITIONSMANAGEMENT:

- Pyramiding: Fügt profitable Positionen alle 30 Pips in Gewinnrichtung hinzu

- Martingal: Fügt Erholungspositionen alle 40 Pips gegen den Trend hinzu (mit RSI-Filter)

- Dynamisches Los: Passt die Losgröße automatisch mit Hilfe von Stufenmultiplikatoren an (1,1x → 1,05x)





RISIKOSCHUTZ:

- Break-Even-Schutz: Verschiebt SL auf +50 Pips, wenn der Gewinn 100 Pips erreicht

- Trailing Stop: Zieht 30 Pips nach, wenn der Gewinn 100 Pips überschreitet

- Automatisches Schließen: Schließt alle Positionen, wenn 10/30 Positionen profitabel sind und der Gesamtgewinn > 0 ist.

- Verlust begrenzen: Optionaler Notausstieg bei konfigurierbarem Verlustbetrag





FILTER:

- Sitzungs-Filter: Handel nur während bestimmter Stunden

- Spread-Filter: Blockiert den Handel, wenn der Spread das Limit überschreitet (Standard: 16 Pips)

- Hebelwirkung-Filter: Sorgt für einen minimalen Leverage (Standard: 2000:1)

- Nachrichten-Filter: Pausiert den Handel 15 Minuten vor/nach wichtigen Nachrichten (MQL5 Kalender Integration)





BESONDERE MERKMALE:

- Echtzeit-Wirtschaftskalender-Integration mit visuellen Nachrichtenmarkern

- Professionelles On-Chart-Dashboard mit Kontostatistiken, Positionen und Filtern

- Unabhängiges BUY/SELL-Management - jede Richtung wird separat verwaltet

- Vollständig konfigurierbare Parameter für alle Strategien und Filter





IDEAL FÜR: Gold (XAUUSD), Forex-Paare auf H1-M15-Zeitrahmen

STRATEGIE-TYP: Raster + Trendfolge + Smart Recovery