Trend R Test By Subho
- Subrata Das
- Versión: 1.3
Trend Test by Subho - Sistema avanzado de tendencia y canal escalonado
Trend Test by Subho es un potente sistema de trading de tendencia todo en uno diseñado para filtrar el ruido y proporcionar una clara dirección del mercado. Este indicador combina dos sofisticados algoritmos: el Trend Test () y el Subho Step Channel en un único gráfico superpuesto. También cuenta con un elegante Live Dashboard que le avisa del estado actual de la tendencia en tiempo real.
Características principales:
Prueba de Tendencia () Lógica:
Una línea avanzada de seguimiento de tendencia que cambia de color en función del sentimiento del mercado.
Línea azul: Indica una tendenciaalcista.
Línea rosa: Indica una tendencia bajista.
Incluye un "Relleno de Zona" dinámico para visualizar claramente las áreas de soporte y resistencia.
Canal escalonado Subho:
Un canal escalonado basado en la volatilidad que ayuda a identificar rupturas válidas y niveles de stop-loss.
Se adapta a la volatilidad del mercado (ATR) para evitar falsas señales durante mercados agitados.
Oscilaciones de la estructura del mercado (PH/PL):
Marca automáticamente Pivot Highs (PH) y Pivot Lows (PL) en el gráfico.
Ayuda a los operadores de acción del precio a identificar las rupturas y retrocesos de la estructura del mercado.
Cuadro de mandos profesional:
Muestra señales en tiempo real: "TENDENCIA AL ALZA" o "TENDENCIA A LA BAJA".
Proporciona instrucciones claras para operar : "SIGA LA TENDENCIA".
Incluye información de contacto para soporte directo.
Cómo operar:
Señal de COMPRA: Cuando la línea de Prueba de Tendencia se torna AZUL y el Tablero muestra "TENDENCIA AL ALZA".
Señal de VENTA: Cuando la línea de prueba de tendencia se vuelve ROSA y el tablero muestra "TENDENCIA BAJA".
Salida/Stop Loss: Utilice los cambios de Step Channel o los Swing Points (PH/PL) como trailing stops.