Trend R Test By Subho

Descripción (Español):

Trend Test by Subho - Sistema avanzado de tendencia y canal escalonado

Trend Test by Subho es un potente sistema de trading de tendencia todo en uno diseñado para filtrar el ruido y proporcionar una clara dirección del mercado. Este indicador combina dos sofisticados algoritmos: el Trend Test () y el Subho Step Channel en un único gráfico superpuesto. También cuenta con un elegante Live Dashboard que le avisa del estado actual de la tendencia en tiempo real.

Características principales:

  1. Prueba de Tendencia () Lógica:

    • Una línea avanzada de seguimiento de tendencia que cambia de color en función del sentimiento del mercado.

    • Línea azul: Indica una tendenciaalcista.

    • Línea rosa: Indica una tendencia bajista.

    • Incluye un "Relleno de Zona" dinámico para visualizar claramente las áreas de soporte y resistencia.

  2. Canal escalonado Subho:

    • Un canal escalonado basado en la volatilidad que ayuda a identificar rupturas válidas y niveles de stop-loss.

    • Se adapta a la volatilidad del mercado (ATR) para evitar falsas señales durante mercados agitados.

  3. Oscilaciones de la estructura del mercado (PH/PL):

    • Marca automáticamente Pivot Highs (PH) y Pivot Lows (PL) en el gráfico.

    • Ayuda a los operadores de acción del precio a identificar las rupturas y retrocesos de la estructura del mercado.

  4. Cuadro de mandos profesional:

    • Muestra señales en tiempo real: "TENDENCIA AL ALZA" o "TENDENCIA A LA BAJA".

    • Proporciona instrucciones claras para operar : "SIGA LA TENDENCIA".

    • Incluye información de contacto para soporte directo.

Cómo operar:

  • Señal de COMPRA: Cuando la línea de Prueba de Tendencia se torna AZUL y el Tablero muestra "TENDENCIA AL ALZA".

  • Señal de VENTA: Cuando la línea de prueba de tendencia se vuelve ROSA y el tablero muestra "TENDENCIA BAJA".

  • Salida/Stop Loss: Utilice los cambios de Step Channel o los Swing Points (PH/PL) como trailing stops.


FREE
