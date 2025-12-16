Telegram Alerts MT4

Informe de Telegram Trading Pro

Telegram Trading Report Pro es un Asesor Experto MT4 profesional diseñado para mantener a los traders completamente informados sobre su actividad de trading a través de notificaciones de Telegram en tiempo real e informes de rendimiento automatizados.

Este EA es ideal para traders que quieren total transparencia, alertas instantáneas y resúmenes claros de rendimiento sin tener que estar todo el día delante del terminal de trading.

Notificaciones de operaciones en tiempo real

  • Alertas instantáneas de órdenes de COMPRA / VENTA

  • Notificaciones detalladas de apertura y cierre de órdenes

  • Incluye símbolo, tipo de orden, tamaño de lote, precio de apertura/cierre, beneficio o pérdida y número de ticket

Informes automáticos de resultados

  • Resumen diario (se envía con cada orden cerrada)

  • Informe semanal (automático, cada lunes)

  • Informe mensual (automático, el primer día de cada mes)


Cada informe incluye

  • Saldo y capital

  • Porcentaje de reducción

  • Total de operaciones

  • Ganancias / Pérdidas

  • Estadísticas de ganancias y pérdidas

Integración con Telegram

  • Integración directa con Telegram Bot API

  • Envío de mensajes rápido y fiable

  • Funciona con chats privados o chats de grupo

Inteligente y ligero

  • Sin lógica de negociación: no abre ni gestiona operaciones

  • Seguro de usar con cualquier EA o trading manual

  • Bajo uso de CPU y memoria

Parámetros de entrada

Parámetro Descripción
Nombre_EA Nombre personalizado que se muestra en los mensajes de Telegram
BotToken Bot Token de Telegram obtenido de @BotFather
ChatID ID del chat de Telegram (usuario o grupo)


Cómo funciona

  1. Adjunta el EA a cualquier gráfico en MT4

  2. Introduce tu Telegram Bot Token y Chat ID

  3. Habilita WebRequest para https://api.telegram.org

  4. Comienza a recibir alertas comerciales instantáneas e informes automatizados

¿Para quién es este EA?

  • Operadores manuales que desean un seguimiento de las operaciones

  • Operadores de EA con múltiples estrategias

  • Proveedores de señales y gestores de cuentas

  • Traders que quieren informes de rendimiento claros a través de Telegram

  • Cualquiera que desee un control total y visibilidad de su cuenta de trading

Notas importantes

  • Este EA no coloca operaciones

  • Funciona sólo como una herramienta de notificación y presentación de informes

  • Requiere plataforma MT4

  • Se requiere conexión a Internet para los mensajes de Telegram



