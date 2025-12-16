Telegram Alerts MT4
- Utilidades
- Teerathad Booranawisedkul
- Versión: 1.50
- Activaciones: 10
Telegram Trading Report Pro es un Asesor Experto MT4 profesional diseñado para mantener a los traders completamente informados sobre su actividad de trading a través de notificaciones de Telegram en tiempo real e informes de rendimiento automatizados.
Este EA es ideal para traders que quieren total transparencia, alertas instantáneas y resúmenes claros de rendimiento sin tener que estar todo el día delante del terminal de trading.
Notificaciones de operaciones en tiempo real
-
Alertas instantáneas de órdenes de COMPRA / VENTA
-
Notificaciones detalladas de apertura y cierre de órdenes
-
Incluye símbolo, tipo de orden, tamaño de lote, precio de apertura/cierre, beneficio o pérdida y número de ticket
Informes automáticos de resultados
-
Resumen diario (se envía con cada orden cerrada)
-
Informe semanal (automático, cada lunes)
-
Informe mensual (automático, el primer día de cada mes)
Cada informe incluye
-
Saldo y capital
-
Porcentaje de reducción
-
Total de operaciones
-
Ganancias / Pérdidas
-
Estadísticas de ganancias y pérdidas
Integración con Telegram
-
Integración directa con Telegram Bot API
-
Envío de mensajes rápido y fiable
-
Funciona con chats privados o chats de grupo
Inteligente y ligero
-
Sin lógica de negociación: no abre ni gestiona operaciones
-
Seguro de usar con cualquier EA o trading manual
-
Bajo uso de CPU y memoria
Parámetros de entrada
|Parámetro
|Descripción
|Nombre_EA
|Nombre personalizado que se muestra en los mensajes de Telegram
|BotToken
|Bot Token de Telegram obtenido de @BotFather
|ChatID
|ID del chat de Telegram (usuario o grupo)
Cómo funciona
-
Adjunta el EA a cualquier gráfico en MT4
-
Introduce tu Telegram Bot Token y Chat ID
-
Habilita WebRequest para https://api.telegram.org
-
Comienza a recibir alertas comerciales instantáneas e informes automatizados
¿Para quién es este EA?
-
Operadores manuales que desean un seguimiento de las operaciones
-
Operadores de EA con múltiples estrategias
-
Proveedores de señales y gestores de cuentas
-
Traders que quieren informes de rendimiento claros a través de Telegram
-
Cualquiera que desee un control total y visibilidad de su cuenta de trading
Notas importantes
-
Este EA no coloca operaciones
-
Funciona sólo como una herramienta de notificación y presentación de informes
-
Requiere plataforma MT4
-
Se requiere conexión a Internet para los mensajes de Telegram