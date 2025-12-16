Telegram Alerts MT4

Informe de Telegram Trading Pro

Telegram Trading Report Pro es un Asesor Experto MT4 profesional diseñado para mantener a los traders completamente informados sobre su actividad de trading a través de notificaciones de Telegram en tiempo real e informes de rendimiento automatizados.

Este EA es ideal para traders que quieren total transparencia, alertas instantáneas y resúmenes claros de rendimiento sin tener que estar todo el día delante del terminal de trading.

Notificaciones de operaciones en tiempo real

Alertas instantáneas de órdenes de COMPRA / VENTA

Notificaciones detalladas de apertura y cierre de órdenes

Incluye símbolo, tipo de orden, tamaño de lote, precio de apertura/cierre, beneficio o pérdida y número de ticket

Informes automáticos de resultados

Resumen diario (se envía con cada orden cerrada)

Informe semanal (automático, cada lunes)

Informe mensual (automático, el primer día de cada mes)





Cada informe incluye

Saldo y capital

Porcentaje de reducción

Total de operaciones

Ganancias / Pérdidas

Estadísticas de ganancias y pérdidas

Integración con Telegram

Integración directa con Telegram Bot API

Envío de mensajes rápido y fiable

Funciona con chats privados o chats de grupo

Inteligente y ligero

Sin lógica de negociación: no abre ni gestiona operaciones

Seguro de usar con cualquier EA o trading manual

Bajo uso de CPU y memoria

Parámetros de entrada

Parámetro Descripción Nombre_EA Nombre personalizado que se muestra en los mensajes de Telegram BotToken Bot Token de Telegram obtenido de @BotFather ChatID ID del chat de Telegram (usuario o grupo)







Cómo funciona

Adjunta el EA a cualquier gráfico en MT4 Introduce tu Telegram Bot Token y Chat ID Habilita WebRequest para https://api.telegram.org Comienza a recibir alertas comerciales instantáneas e informes automatizados

¿Para quién es este EA?

Operadores manuales que desean un seguimiento de las operaciones

Operadores de EA con múltiples estrategias

Proveedores de señales y gestores de cuentas

Traders que quieren informes de rendimiento claros a través de Telegram

Cualquiera que desee un control total y visibilidad de su cuenta de trading

Notas importantes

Este EA no coloca operaciones

Funciona sólo como una herramienta de notificación y presentación de informes

Requiere plataforma MT4

Se requiere conexión a Internet para los mensajes de Telegram



