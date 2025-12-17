Aisha Gold
- Experten
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Version: 2.26
- Aktualisiert: 17 Dezember 2025
Merkmale des Aisha Gold Trading Advisors
Indikatoren: Der Advisor verwendet eine Kombination aus klassischen technischen Indikatoren, die an die Besonderheiten des Goldmarktes angepasst sind. Diese Indikatoren helfen bei der Bestimmung optimaler Einstiegs- und Ausstiegspunkte.
Algorithmen: Eingebaute Handelsalgorithmen sorgen für eine genaue Erkennung von Marktsignalen, Risikominimierung und Gewinnmaximierung.
Strategie: Die Strategie ist auf eine langfristige Perspektive ausgerichtet, die auch unter volatilen Marktbedingungen stabile Erträge gewährleistet.
Effizienz: Hohe Effizienz wird durch regelmäßige Marktbeobachtung und automatische Anpassung an sich ändernde Bedingungen erreicht.
Somit ist der Aisha Gold Advisor ein leistungsfähiges Instrument für Händler, die sich für den Goldhandel interessieren. Er ermöglicht es ihnen, die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Abschlusses von Geschäften deutlich zu erhöhen und ihre Gesamtgewinne zu steigern.
Adaptive Momentum Core - EA Indicator Switches + Price Action
EA Indicator Switches ist ein adaptiver gleitender Durchschnitt. Er passt sich der Marktvolatilität an, beschleunigt sich in Trendphasen und verlangsamt sich in Seitwärtsbewegungen. Dies ermöglicht eine bessere Verfolgung von Markttrends und die Vermeidung von Fehlsignalen.
20 Indikatoren → als Filter (ein-/ausschaltbar)
Der Momentum Confluence Filter ist ein Relative-Stärke-Index, der zur Messung der Veränderungsrate der Kursdynamik verwendet wird. Dieser Indikator hilft dabei, überkaufte oder überverkaufte Bedingungen in einem Vermögenswert zu identifizieren und schützt Händler davor, in den Markt einzusteigen, wenn das Momentum ausläuft.
Price Action Engine - Dieser Mechanismus basiert auf der Analyse von Candlestick-Mustern (Pin Bars und Engulfing Candlesticks). Diese Muster helfen dabei, Markteinstiegspunkte allein auf der Grundlage der Preisentwicklung zu bestimmen.
Risiko in % statt in Lots
Hierbei handelt es sich um eine Form des Kapitalmanagements, bei der die Positionsgröße durch den prozentualen Anteil des Risikos am Gesamtkapital bestimmt wird und nicht durch eine feste Losgröße. Dieser Ansatz ermöglicht ein effektives Risikomanagement unabhängig von der Höhe der Einlage.
Kapital-Schutzschild
Täglicher Hard-Stop nach Drawdown
Das System stoppt den Handel automatisch, wenn die Verluste an einem Tag eine bestimmte Höhe erreichen, um weitere Verluste zu verhindern.
Auto-Reset auf einen neuen Tag
Der Handel beginnt jeden Tag von neuem, wodurch die Anhäufung von Verlusten vermieden und ein neuer Ausgangspunkt geschaffen wird.
Trailing Stop (dynamisch)
Ein dynamisch nachgeführter Stop-Loss passt sich an Veränderungen der Marktvolatilität an. Dies bietet Flexibilität bei der Gewinnabsicherung unter wechselnden Marktbedingungen.
Handelssitzungen
Die Möglichkeit, bestimmte Handelssitzungen auszuwählen (z. B. London oder New York). So können Sie Ihre Strategie für die aktivsten Handelszeiten optimieren und weniger produktive Zeiträume ausschließen.
HUD-Panel
Das Dashboard enthält wichtige Metriken wie das Eigenkapital , den maximalen täglichen Drawdown ( DD ) und den aktuellen Strategiemodus. Dies erleichtert die Verwaltung des Handels und die Entscheidungsfindung.
Ein zusätzlicher Schutz wird durch einen eingebauten Nachrichtenfilter geboten, der den Handel während der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten vorübergehend aussetzt und so die Auswirkungen der Volatilität auf die Ergebnisse minimiert.
Jeweils 1 Auftrag, kein Martingal
Die Strategie ist auf jeweils eine offene Order beschränkt, so dass keine Martingale- oder Order-Grid-Methoden zum Einsatz kommen, was die Risiken reduziert und die Positionskontrolle vereinfacht.
Vorgefertigte Prop-Firm-Logik
Die Logik ist so konzipiert, dass sie die Anforderungen von Prop-Firmen (FTMO, MyForexFunds, E8, The5ers) erfüllt und Transparenz und Zuverlässigkeit der Handelsausführung gewährleistet.
Implementierte Verbesserungen:
- Optimierung für Gold, Indizes und Kryptowährungen
- Scalping-Logik : Schnelle Signalbestätigungen
- Verkürzte Fristen :
- Arbeiten an den wichtigsten Instrumenten : XAUUSD, NASDAQ, DAX, BTC, ETH
- Fester Trailing-Stop ideal für Goldmärkte
- Unabhängige Handelssitzungen : Auswahl aktiver Handelszeiten
- Filterung der Wochentage : Eliminierung des Rauschens am Montag und Eliminierung des Rauschens am Freitag
- Kompatibilität mit beliebten Prop-Unternehmen
Diese Funktionen machen das System effektiv und vielseitig für verschiedene Anlagetypen und Handelsstile.
Vergewissern Sie sich vor der Nutzung eines Beraters, dass:
Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Rentabilität (EA kann auch Verluste einfahren).
Die gezeigten Backtests (z.B. in den Screenshots) sind hochgradig optimiert, um die besten Parameter zu finden, aber die Ergebnisse können daher nicht auf den realen Handel übertragen werden.
Diese Strategie wird immer einen Stop-Loss verwenden, aber die Ausführung des SL hängt immer noch von Ihrem Broker ab.