Aisha Gold

Características del asesor de trading Aisha Gold

Indicadores: El asesor utiliza una combinación de indicadores técnicos clásicos adaptados a las particularidades del mercado del oro. Estos indicadores ayudan a determinar los puntos óptimos de entrada y salida.
Algoritmos: Los algoritmos de negociación incorporados garantizan la identificación precisa de las señales del mercado, la minimización del riesgo y la maximización de los beneficios.
Estrategia: La estrategia se centra en la perspectiva a largo plazo, garantizando unos ingresos estables incluso en condiciones de mercado volátiles.
Eficacia: La alta eficiencia se consigue mediante la supervisión periódica del mercado y la adaptación automática a las condiciones cambiantes.

La lista completa está disponible para su comodidad en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller.



Por lo tanto, el asesor Aisha Gold es una poderosa herramienta para los operadores interesados en el comercio de oro, que les permite aumentar significativamente la probabilidad de completar con éxito las operaciones y aumentar sus beneficios globales.


Adaptive Momentum Core - EA Indicador interruptores + Price Action

EA Indicator Switches es una media móvil adaptativa. Se adapta a la volatilidad del mercado, acelerando durante los períodos de tendencia y ralentizando durante los movimientos laterales. Esto permite un mejor seguimiento de las tendencias del mercado y evitar señales falsas.

20 indicadores → como filtros (se pueden activar/desactivar).

El Filtro de Confluencia de Momento es un índice de fuerza relativa utilizado para medir la tasa de cambio en el impulso del precio. Este indicador ayuda a identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa en un activo, protegiendo a los operadores de entrar en el mercado justo cuando el impulso se está agotando.

Price Action Engine - Este mecanismo se basa en el análisis de patrones de velas (pin bars y velas envolventes). Estos patrones ayudan a identificar los puntos de entrada en el mercado basándose únicamente en la acción del precio.

Porcentaje de riesgo en lugar de lote

Se trata de una forma de gestión del capital en la que el tamaño de la posición viene determinado por el porcentaje de riesgo del capital total, en lugar de por un tamaño de lote fijo. Este enfoque permite una gestión eficaz del riesgo independientemente del tamaño del depósito.

Escudo de capital

Hard-Stop diario por drawdown

El sistema detiene automáticamente las operaciones si las pérdidas alcanzan un determinado nivel en un día, evitando pérdidas adicionales.

Reinicio automático a un nuevo día

La negociación comienza de nuevo cada día, lo que ayuda a evitar la acumulación de pérdidas y proporciona un nuevo punto de partida.

Trailing Stop (dinámico)

Un stop-loss de seguimiento dinámico se ajusta a los cambios en la volatilidad del mercado. Esto proporciona flexibilidad en la protección de beneficios en medio de condiciones de mercado cambiantes.

Sesiones de negociación

Posibilidad de seleccionar sesiones de negociación específicas (por ejemplo, Londres o Nueva York). Esto le permite optimizar su estrategia para las horas de negociación más activas y excluir los periodos menos productivos.

Panel HUD

El panel incluye métricas importantes como la equidad , la reducción máxima diaria ( DD ), y el modo de estrategia actual. Esto facilita la gestión de las operaciones y la toma de decisiones.

Una capa adicional de protección la proporciona un filtro de noticias incorporado, que suspende temporalmente la negociación durante la publicación de datos económicos importantes, minimizando el impacto de la volatilidad en los resultados.

1 orden cada vez, sin martingala

La estrategia se limita a una orden abierta cada vez, eliminando el uso de martingalas o métodos de rejilla de órdenes, lo que reduce los riesgos y simplifica el control de las posiciones.

Lógica preparada Prop-firm

La lógica está diseñada para cumplir con los requisitos de las empresas prop (FTMO, MyForexFunds, E8, The5ers), garantizando la transparencia y la fiabilidad de la ejecución de las operaciones.

Mejoras implementadas:

  • Optimización para oro, índices y criptodivisas.
  • Lógica de scalping : Confirmaciones rápidas de las señales
  • Periodos reducidos :
  • Trabajo sobre los principales instrumentos : XAUUSD, NASDAQ, DAX, BTC, ETH
  • Trailing stop fijo ideal para los mercados de oro
  • Sesiones de negociación independientes : elección de las horas de negociación activas
  • Filtrado de días de la semana : eliminando el ruido del lunes y eliminando el ruido del viernes
  • Compatibilidad con las compañías de accesorios más populares

Estas características hacen que el sistema sea eficaz y versátil para diferentes tipos de activos y estilos de negociación.

Antes de utilizar cualquier asesor, asegúrese de que:

El rendimiento pasado no es garantía de rentabilidad futura (el EA también puede incurrir en pérdidas).
Los backtests mostrados (por ejemplo, en las capturas de pantalla) están altamente optimizados para encontrar los mejores parámetros, pero por lo tanto los resultados no pueden ser transferidos al trading real.
Esta estrategia siempre utilizará un stop loss, pero la ejecución del SL sigue dependiendo de su broker.


