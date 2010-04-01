Aisha Gold
- Эксперты
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Версия: 2.26
- Обновлено: 17 декабря 2025
- Активации: 5
Особенности торгового советника Aisha Gold
Индикаторы: Советник применяет комбинацию классических технических индикаторов, адаптированных для специфики рынка золота. Эти индикаторы помогают определить оптимальные точки входа и выхода из сделок.
Алгоритмы: Встроенные торговые алгоритмы обеспечивают точную идентификацию рыночных сигналов, минимизацию рисков и максимизацию прибыли.
Стратегия: Стратегия ориентирована на долгосрочную перспективу, обеспечивая стабильный доход даже в условиях волатильного рынка.
Эффективность: Высокая эффективность достигается благодаря регулярному мониторингу рынка и автоматической адаптации к изменениям условий.
Таким образом, советник Aisha Gold представляет собой мощный инструмент для трейдеров, заинтересованных в торговле золотом, позволяющий значительно повысить вероятность успешного завершения сделок и увеличить общий доход.
Адаптивное Ядро Импульса — EA Indicator switches + Price Action
EA Indicator switches — адаптивная скользящая средняя. Она адаптируется к волатильности рынка, становясь быстрее на трендовых участках и замедляясь на боковых движениях. Это позволяет лучше отслеживать рыночные тенденции и избегать ложных сигналов.
20 индикаторов → как фильтры (можно включать/выключать)
Фильтр Слияния Импульсов — индекс относительной силы, используемый для измерения скорости изменения ценового импульса. Этот индикатор помогает определить состояние перекупленности или перепроданности актива, защищая трейдера от входа на рынке в моменты исчерпания импульса.
Price Action Engine — Этот механизм основан на анализе моделей свечей ("pin bar" и "engulfing"). Эти паттерны помогают точно определять точки входа на рынок, основываясь исключительно на поведении цены.
Risk % вместо лота
Это форма управления капиталом, при которой размер позиции определяется процентом риска от общего капитала, а не фиксированным размером лота. Такой подход позволяет эффективно контролировать риски независимо от размера депозита.
Capital Shield
Daily Hard-Stop по просадке
Система автоматически останавливает торговлю, если потери достигают определённого уровня за день, предотвращая дальнейшие убытки.
Авто-reset в новый день
Торговля начинается заново ежедневно, что помогает избежать накопления потерь и даёт новую стартовую точку.
Trailing Stop (динамический)
Динамически следящий стоп-лосс, для адаптации к изменениям волатильности рынка. Это обеспечивает гибкость защиты прибыли в условиях меняющейся рыночной активности.
Торговые сессии
Возможность выбора конкретных торговых сессий (например, Лондонской или Нью-Йоркской). Это позволяет оптимизировать стратегию под наиболее активные торговые часы и исключить менее продуктивные периоды.
HUD-панель
Панель мониторинга включает важные показатели, такие как уровень капитала (Equity), максимальную дневную просадку (DD) и текущий режим стратегии. Это облегчает управление торговлей и принятие решений.
Дополнительным уровнем защиты служит встроенный фильтр новостей, который временно приостанавливает торговлю во время выхода важных экономических данных, минимизируя влияние волантильности на результаты.
1 ордер за раз, без мартингейла
Стратегия ограничена одним открытым ордером одновременно, исключая использование методов мартингейла или сетки ордеров, что снижает риски и упрощает контроль над позициями.
Проп-фирма готовая логика
Логика разработана таким образом, чтобы соответствовать требованиям проп-компаний (FTMO, MyForexFunds, E8, The5ers), обеспечивая прозрачность и надёжность исполнения торговых операций.
Реализованные улучшения:
- Оптимизация под золото, индексы и криптовалюту
- Скальперская логика: быстрые подтверждения сигналов
- Уменьшенные периоды:
- Работа на основных инструментах: XAUUSD, NASDAQ, DAX, BTC, ETH
- Фиксированный trailing stop, идеально подходящий для золотых рынков
- Независимые торговые сессии: выбор активных часов торговли
- Фильтрация дней недели: исключение шума в понедельник и ликвидации в пятницу
- Совместимость с популярными проп-компаниями
Эти особенности делают систему эффективной и универсальной для разных типов активов и стилей торговли.
Перед тем как использовать любой советник, убедитесь, что:
Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности (EA также может понести убытки).
Показанные бэк-тесты (например, на скриншотах) сильно оптимизированы для поиска лучших параметров, но поэтому результаты не могут быть перенесены в реальную торговлю.
Эта стратегия всегда будет использовать стоп-лосс, но исполнение SL все равно зависит от вашего брокера.