Особенности торгового советника Aisha Gold



Индикаторы: Советник применяет комбинацию классических технических индикаторов, адаптированных для специфики рынка золота. Эти индикаторы помогают определить оптимальные точки входа и выхода из сделок.

Алгоритмы: Встроенные торговые алгоритмы обеспечивают точную идентификацию рыночных сигналов, минимизацию рисков и максимизацию прибыли.

Стратегия: Стратегия ориентирована на долгосрочную перспективу, обеспечивая стабильный доход даже в условиях волатильного рынка.

Эффективность: Высокая эффективность достигается благодаря регулярному мониторингу рынка и автоматической адаптации к изменениям условий.



Таким образом, советник Aisha Gold представляет собой мощный инструмент для трейдеров, заинтересованных в торговле золотом, позволяющий значительно повысить вероятность успешного завершения сделок и увеличить общий доход.





Адаптивное Ядро Импульса — EA Indicator switches + Price Action

EA Indicator switches — адаптивная скользящая средняя. Она адаптируется к волатильности рынка, становясь быстрее на трендовых участках и замедляясь на боковых движениях. Это позволяет лучше отслеживать рыночные тенденции и избегать ложных сигналов.

20 индикаторов → как фильтры (можно включать/выключать)

Фильтр Слияния Импульсов — индекс относительной силы, используемый для измерения скорости изменения ценового импульса. Этот индикатор помогает определить состояние перекупленности или перепроданности актива, защищая трейдера от входа на рынке в моменты исчерпания импульса.

Price Action Engine — Этот механизм основан на анализе моделей свечей ("pin bar" и "engulfing"). Эти паттерны помогают точно определять точки входа на рынок, основываясь исключительно на поведении цены.

Risk % вместо лота

Это форма управления капиталом, при которой размер позиции определяется процентом риска от общего капитала, а не фиксированным размером лота. Такой подход позволяет эффективно контролировать риски независимо от размера депозита.

Capital Shield

Daily Hard-Stop по просадке

Система автоматически останавливает торговлю, если потери достигают определённого уровня за день, предотвращая дальнейшие убытки.

Авто-reset в новый день

Торговля начинается заново ежедневно, что помогает избежать накопления потерь и даёт новую стартовую точку.

Trailing Stop (динамический)

Динамически следящий стоп-лосс, для адаптации к изменениям волатильности рынка. Это обеспечивает гибкость защиты прибыли в условиях меняющейся рыночной активности.

Торговые сессии

Возможность выбора конкретных торговых сессий (например, Лондонской или Нью-Йоркской). Это позволяет оптимизировать стратегию под наиболее активные торговые часы и исключить менее продуктивные периоды.

HUD-панель

Панель мониторинга включает важные показатели, такие как уровень капитала (Equity), максимальную дневную просадку (DD) и текущий режим стратегии. Это облегчает управление торговлей и принятие решений.

Дополнительным уровнем защиты служит встроенный фильтр новостей, который временно приостанавливает торговлю во время выхода важных экономических данных, минимизируя влияние волантильности на результаты.



1 ордер за раз, без мартингейла

Стратегия ограничена одним открытым ордером одновременно, исключая использование методов мартингейла или сетки ордеров, что снижает риски и упрощает контроль над позициями.

Проп-фирма готовая логика

Логика разработана таким образом, чтобы соответствовать требованиям проп-компаний (FTMO, MyForexFunds, E8, The5ers), обеспечивая прозрачность и надёжность исполнения торговых операций.

Реализованные улучшения:

Оптимизация под золото, индексы и криптовалюту

Скальперская логика : быстрые подтверждения сигналов

Уменьшенные периоды :

Работа на основных инструментах : XAUUSD, NASDAQ, DAX, BTC, ETH

Фиксированный trailing stop , идеально подходящий для золотых рынков

Независимые торговые сессии : выбор активных часов торговли

Фильтрация дней недели : исключение шума в понедельник и ликвидации в пятницу

Совместимость с популярными проп-компаниями

Эти особенности делают систему эффективной и универсальной для разных типов активов и стилей торговли.