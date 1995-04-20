Smart Trend Pullback PRO

Título : Smart Trend Pullback PRO


Indicador profesional de retroceso de tendencia con lógica adaptativa para Forex e índices. Diseñado para capturar operaciones de continuación de alta probabilidad evitando el ruido.

Smart Trend Pullback PRO v1.0
✅ Funciona en Forex + Índices
✅ Lógica adaptativa (poco común en MQL5)
✅ Sin repintado, señales históricas
✅ Limpio, comprensible, profesional.

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA POR DEFECTO:

  • UseHTFTrend = true

  • UseVolumeFilter = false

  • EMA rápido = 20

  • EMA lento = 50Tiempos recomendables:

  • Forex → H1

  • Índices → M15 / H1

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:

"Este indicador es una herramienta de apoyo a la toma de decisiones y no garantiza beneficios. Se requiere una gestión adecuada del riesgo."

Productos recomendados
R Scalper Arrows
Rwy Ksyby
Indicadores
El indicador R Scalper Arrows proporciona flechas de señal de compra y venta fáciles de leer para cualquier par de divisas. Es adecuado para la predicción de tendencias a corto plazo: Una flecha hacia arriba indica que el par está en una tendencia alcista a corto plazo. Una flecha hacia abajo indica que el par está en una tendencia bajista a corto plazo. Para operaciones largas, coloque el stop loss debajo del pip. Para operaciones cortas, coloque un stop loss por encima del pip. pista Puede
FiboZag
Andriy Sydoruk
Indicadores
Indicador FiboZag - transfiera el indicador al gráfico y los niveles de Fibonacci se construirán automáticamente en el último giro ZigZag. La principal ventaja radica en la correcta construcción de los niveles de Fibonacci y el marcado de los niveles de precios. Uso sencillo, visual y eficaz. El indicador no se redibuja y no se retrasa. Funciona en todos los pares de divisas y en todos los marcos temporales.
BeST Fibonacci Retracement Lines
Eleni Koulocheri
Indicadores
BeST_Fibonacci Retracement Lines es un indicador de MT4 que por defecto se basa en los niveles comunes de Fibonacci, pero también puede dibujar cualquier 3 niveles deseados de retroceso o de apoyo de un movimiento de tendencia. Se puede utilizar para identificar puntos de retroceso , pero también como una especie de Trailing Stop . Indicador BeST_Fibonacci Retracement Lines : - por defecto dibuja niveles de retroceso del 38,2%, 50% y 61,8% del movimiento actual del precio, definidos utilizando e
Chart Direction Filter
Tretyakov Rostyslav
Indicadores
El indicador muestra la dirección de Compra/Venta. Los cálculos utilizan los precios de apertura y su tasa de variación para el periodo de facturación - "Periodo de cálculo" Indicador MTF - "Periodo de cálculo", sin repintado - NRP. Dos tipos de visualización: "Gráfico por defecto" или "Gráfico de color" Para "Color de gráfico" personalización de color disponible : "Color de la barra" Dos tipos de niveles de stop: "Nivel de stop simple" o "Nivel de stop dinámico". Ajustes de color: "Color del ni
Demark Trend Lines several time frames
Vladyslav Goshkov
Indicadores
El indicador dibuja líneas de tendencia basadas en el algoritmo de Thomas Demark. Dibuja líneas de diferentes marcos temporales en un gráfico. Los plazos pueden ser superiores o iguales al plazo del gráfico en el que se utiliza el indicador. El indicador tiene en cuenta los calificadores de ruptura (si se cumplen las condiciones, aparece un símbolo adicional en el lugar de la ruptura) y traza objetivos aproximados (línea objetivo por encima/debajo de los precios actuales) según el algoritmo Dema
Pivot Points MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Pivot Points traza automáticamente los niveles de pivote diarios, semanales y mensuales en el gráfico, utilizando cálculos precisos basados en los datos más recientes. Los puntos pivote son un indicador ampliamente utilizado en el análisis técnico, especialmente en el mercado Forex. Características Envía alertas cuando el precio toca un nivel de pivote.  Ofrece personalización completa para cada tipo de nivel de pivote.   Muestra niveles de pivote diarios, semanales y mensuales de manera se
VJ Pivot Levels
Vijayaratna Kumar Boda
4.25 (4)
Indicadores
Introducción: Cualquiera que sea el método de negociación que utilice, es importante conocer los niveles Pivot para tomar la atención clave para sus entradas y salidas. Este indicador se ha realizado utilizando la fórmula clásica estándar para el dibujo automático de los niveles Pivot. También basado en el rango de operación del día anterior, el probable rango de operación esperado para hoy ha sido resaltado en un color diferente para su referencia. Salida del Indicador: Este indicador proporci
V Pattern Scanner MT4
Elif Kaya
5 (1)
Indicadores
- Precio real es de 90 $ - 50% de descuento ( Es 45 $ ahora ) ¡Póngase en contacto conmigo para la instrucción, cualquier pregunta! Introducción V Bottoms y Tops (o Fibonacci Retracement) son patrones gráficos populares entre los traders debido a su potencial para identificar cambios de tendencia. Estos patrones se caracterizan por movimientos de precios bruscos y repentinos, creando una formación en forma de V o V invertida en el gráfico . Al reconocer estos patrones, los operadores pueden a
Swing Trade Concept MT4
Burak Baltaci
1 (1)
Indicadores
CONCEPTO DE SWING TRADE ¿PARA QUÉ SIRVE? Un indicador MT4 diseñado para el swing trading. Captura los cambios de tendencia utilizando la lógica SuperTrend y muestra los puntos TP con niveles Fibonacci automáticos. ¿CÓMO FUNCIONA? 1. Seguimiento de tendencias Utiliza un algoritmo SuperTrend basado en ATR. Señala cuando se rompe la tendencia del precio. 2. Generación de señales La tendencia se invierte al alza → Cuadro verde COMPRAR + flecha (debajo de la vela) La tendencia se invier
TrendReverse
Puiu Alex
Indicadores
Los retrocesos suelen referirse a grandes cambios de precios, en los que la tendencia cambia de dirección. Los pequeños movimientos contrarios a la tendencia se denominan retrocesos o consolidaciones. Una inversión continúa y forma una nueva tendencia, mientras que un retroceso termina y el precio vuelve a moverse en la dirección de la tendencia. Diferencia entre un cambio de tendencia y un retroceso Una inversión es un cambio de tendencia en el precio de un activo. Un retroceso es un movimiento
Support n Resistance
Pavel Verveyko
Indicadores
El indicador traza niveles flexibles de soporte y resistencia (puntos). Para su construcción se utiliza una fase especial del movimiento. Los niveles se forman dinámicamente, es decir, cada nueva vela puede continuar el nivel o completarlo. El nivel puede proporcionar resistencia o soporte al precio incluso donde ya no existe. Además, los niveles de soporte y resistencia pueden cambiar de función. La importancia de los niveles se ve afectada por: el tiempo de formación del nivel y el número de
ON Trade Wolf Waves Patterns
Abdullah Alrai
Indicadores
This product is a part of  ON Trade Waves Patterns Harmonic Elliot Wolfe you can test free version on EURJPY from this link  Wolf Waves Indicator Descubre Wolf Waves - Tu Herramienta Definitiva de Trading ¿Estás en busca de una herramienta poderosa para identificar fácilmente Wolf Waves en cualquier marco de tiempo? ¡No busques más! Nuestro indicador de Wolf Waves hace este trabajo sin esfuerzo. Aquí te explicamos por qué es perfecto para ti: Características Clave: Detección Automática: Nuestr
ArchIntel Pivot Point
Raphael Adetunji Olaiyapo
Indicadores
Esta herramienta dibuja todas las líneas de puntos pivote en el gráfico. Es importante recordarte/decirte que hay 5 métodos de pivote según el sitio web de BabyPips. Todos estos métodos tienen su fórmula matemática única. 1. Método Floor. 2. Método Woodie. 3. Método Camarilla. 4. Método DeMark. 5. Método Fibonacci. Lo que hace que esta herramienta de pivote sea única es que puede hacer clic en el botón "Fibonacci" para seleccionar el método de pivote que desee. Puede hacer clic en el botón "Mens
RSI Divergence Finder
Segundo Calvo Munoz
Indicadores
RSI Divergence Finder es un Indicador que ayuda a encontrar Divergencias Clasicas entre los valores del RSI defindo y el precio del activo como potenciales puntos de cambio de la tendencia actual o pull backs para incrementar posiciones en favor a la tendencia actual. En algunos equipos con microprocesador antiguo o baja RAM, al iniciar el indicador (añadirlo, cambiar valores, resetearlo o bien cambiar de período) puesto que analiza el gráfico para no refrescar la situación anterior se puede pro
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.69 (26)
Indicadores
TPSproTrend PRO       - este es un indicador de tendencia que analiza automáticamente el mercado y proporciona información sobre la tendencia y sus cambios, además de mostrar puntos de entrada para las operaciones       ¡sin redibujar! ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   INSTRUCCIONES   ENG   -   VERSIÓN MT5 Funciones principales: Señales de entrada precisas       ¡SIN REPINTAR! Una vez que aparece una señal, ¡sigue siendo válida! Esto es una diferencia significativa con repintar indicadores que podrían propo
RangeBorder Buy Sell Non Repaint
Wartono
Indicadores
Algunas informaciones sobre el gráfico con el único archivo adjunto. RangeBorder Buy Sell (RBBS) Non Repaint Indicator proporcionará línea de tendencia, flechas de compra venta, flechas de inversión, canal de rango, área de salida de órdenes, línea de precio medio alto y línea de precio medio bajo. Una vez cerrada la vela no se repintará. Indicador de lectura: 1. Pequeñas Estrellas , Indica sobreventa y sobrecompra con cierta lógica y el precio puede revertir cuando esta pequeña estrella se dis
Parabolic SAR and Support and Resistance Levels
Irina Cherkashina
Indicadores
El indicador SAR parabólico y los niveles de soporte/resistencia no solo son un indicador de análisis técnico, utilizado en el trading de divisas para identificar posibles reversiones de tendencia y puntos de entrada y salida, sino también una estrategia de trading autónoma lista para usar. El indicador se basa en el indicador PSAR al agregar niveles dinámicos de soporte y resistencia al gráfico, lo que puede ayudar a los operadores a identificar niveles de precios clave en los que el mercado
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indicadores
Indicador Trendlines Chart Patterns (MT4) Patrones gráficos automatizados y señales de ruptura para MT4: ¡Opere con Precisión! El "Trendlines Chart Patterns Indicator" es una herramienta avanzada de trading para MetaTrader 4 (MT4 ), meticulosamente diseñada para identificar señales de compra y venta de alta probabilidad basadas en la formación dinámica de líneas de tendencia robustas y patrones gráficos populares. Este potente indicador de divisas automatiza el complejo proceso de identificación
Boba Binary
Anthonius Soruh
5 (1)
Indicadores
Resultado buscar en https://t.me/BonosuProBinary Par : Todos los Pares Forex Marco de tiempo : M1 Expaired : 1-2 Minutos Tiempo de comercio Una vez al día Backtester, Alerta Disponible Promedio de Señales Genera 5 - 20 Señales de Todos los Pares al Día Zona horaria del broker GMT+3 por defecto [Ejemplo de Broker GMT+3 : Alpari, FBS, XM]. Soporte Broker : Deriv, IQOption, Alpari, Binomo, Olymtrade, Qoutex, GCoption, etc Soporte Auto Trading : MT2 Trading, Binary Bot, Intrade Bot, Binomo Bot, Oly
Cota Binary
Anthonius Soruh
5 (2)
Indicadores
Resultado buscar en https://t.me/BonosuProBinary Par : Todos los Pares Forex Marco de tiempo : M1 Expaired : 1-2 Minutos Tiempo de comercio Una vez al día Backtester, Alerta Disponible Promedio de Señales Genera 5 - 20 Señales de Todos los Pares al Día Zona horaria del broker GMT+3 por defecto [Ejemplo de Broker GMT+3 : Alpari, FBS, XM]. Soporte Broker : Deriv, IQOption, Alpari, Binomo, Olymtrade, Qoutex, GCoption, etc Soporte Auto Trading : MT2 Trading, Binary Bot, Intrade Bot, Binomo Bot, Oly
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indicadores
La nueva actualización convierte a este indicador en una completa herramienta de estudio, análisis y explotación de patrones probabilísticos. Incluye: Monitor porcentual multiactivo en gráfico. Martingalas configurables. Veintiún patrones preconfigurados , incluyendo patrones Mhi y C3. Un editor de patrones avanzado para almacenar hasta 5 patrones personalizados. Modo Backtest para comprobar los resultados con informes de pérdidas. Filtro de tendencias. Filtro de aciertos operativos. Opción de c
Channel Vertex Pro
Noiros Tech
5 (1)
Indicadores
Vértice de canal es un patrón de acción de precios formado por Chanel de precios y un patrón de triángulo . Los canales de precios indican básicamente posibles zonas de soporte y resistencia alrededor de un movimiento de precios y el retroceso o ruptura en estos niveles puede indicar una posible continuación o inversión de la tendencia. La mayoría de las veces las fluctuaciones de precios forman patrones triangulares definidos por 3 vértices, estos patrones triangulares la mayoría de las veces
Fibonacci colores
Carlos Augusto Cedeno Rocha
Indicadores
Fibonacci por color en niveles para aplicar estrategia profesional inicialmente se coloca en el punto mas alto del dia y mas bajo con esto es para ubicar operaciones a una distancia exacta con lo cual se busca generar ganancias residuales internas en el mismo dia con esto las lineas fusias es para colocar las entrdas sell y las lineas verdes amarillas van los buy
Price Momentum Alerts
Danny Austin Elvy
Indicadores
Introducción En el vertiginoso mundo de la negociación en los mercados financieros, el éxito depende a menudo de la capacidad de detectar y aprovechar las tendencias. Entre las diversas estrategias disponibles, el momentum se destaca como una herramienta poderosa para los operadores que buscan capitalizar los movimientos del mercado. En este artículo, profundizaremos en el concepto de impulso, su importancia en las operaciones y las numerosas ventajas que ofrece a los operadores. ¿Qué es el impu
Pivot pro with Alert
Ralph Debes
Indicadores
Pivot Pro con Alerta Los pivotes ofrecen muy buenas marcas que a menudo son atropelladas por el precio. En estas marcas surgen reacciones del precio. Pueden utilizarse excelentemente como zonas objetivo, o como entradas. La función de alarma permite abrir varios gráficos y es muy fácil encontrar entradas rentables. No hay entradas perdidas a través de la notificación en el teléfono móvil. Puede vigilar el mercado con Alertas. Estos ajustes se pueden modificar: Anchura de la zona de alarma C
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicadores
Indicador de opciones binarias flecha es fácil de usar y no requiere configuración funciona en todos los pares de divisas, criptomonedas comprar señal azul flecha hacia arriba vender señal roja flecha hacia abajo consejos no operan durante las noticias y 15-30 minutos antes de su lanzamiento, ya que el mercado es demasiado volátil y hay mucho ruido vale la pena entrar en los oficios de una o dos velas del período actual (recomendado para 1 vela) marco de tiempo de hasta m 15 recomienda la admini
RSI Crossover Alert
Thushara Dissanayake
Indicadores
RSI Crossover Alert   es un poderoso sistema de notificación diseñado específicamente para operadores que utilizan el   índice de fuerza relativa (RSI)   en sus estrategias comerciales. Este indicador se enfoca en identificar cruces de RSI, que ocurren cuando la línea RSI rápida cruza por encima o por debajo de la línea RSI lenta. Al combinar estos cruces, el indicador filtra efectivamente las señales falsas, lo que permite a los operadores tomar decisiones comerciales más precisas. El RSI Cros
Volume Spread Pattern Indicator MT4
Young Ho Seo
5 (1)
Indicadores
Introducción Este indicador detecta patrones de dispersión de volumen para oportunidades de compra y venta. Los patrones incluyen patrones de demanda y oferta. Puede utilizar cada patrón para operar. Sin embargo, estos patrones se utilizan mejor para detectar la zona de demanda (=zona de acumulación) y la zona de oferta (=zona de distribución). La pauta de demanda indica, por lo general, una posible oportunidad de compra. El patrón de oferta indica, por lo general, una posible oportunidad de ven
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
Indicadores
Introducción a Fractal Pattern Scanner El indicador fractal se refiere al indicador técnico que hace uso de la geometría fractal que se encuentra en el mercado financiero. Fractal Pattern Scanner es un indicador fractal avanzado que incorpora la última tecnología de negociación tras un exhaustivo trabajo de investigación y desarrollo de la geometría fractal en el mercado financiero. La característica más importante de Fractal Pattern Scanner es la capacidad de medir la probabilidad de punto de
Fibonacci Trend Marker
Grigoriy Malychenko
Indicadores
Marcador de Tendencia Fibonacci - es un indicador de tendencia que analiza el comportamiento de la vela actual en relación con el rango Alto-Bajo (HL) de velas anteriores utilizando los niveles de retroceso Fibonacci. Realiza un seguimiento visual de la fuerza de la tendencia, señalando un posible debilitamiento o inversión a través de un cambio en el color de la vela. Características: Diseñado para operadores centrados en la tendencia, ayuda a identificar rápidamente los cambios de tendencia b
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (8)
Indicadores
Market Structure Break Out (MSB) es una herramienta avanzada diseñada para MT4 y MT5 que ayuda a los traders a analizar el movimiento del mercado en forma de estructura. Detecta y muestra señales de trading clave mediante flechas y alertas , tanto en la dirección de la tendencia como en reversas . Una de sus funciones más importantes es el dibujo de zonas de oferta y demanda continuas , lo que permite identificar niveles clave de precios. Además, su capacidad de backtesting en vivo permite a lo
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Otros productos de este autor
Clean Fractal Pro
Freddy Amado Soto Javier
Indicadores
Título del Producto Clean Fractal Pro — Indicador RSI Fractal Bias: Señales de Precisión con Ventaja H4 Desbloquea operaciones de alta probabilidad en gráficos M30 con este potente indicador sin repintado . Combina: Sesgo RSI H4 (>50 para alcista, <50 para bajista) para filtrar tendencias mayores. SMA de 20 periodos (Precio Típico) para soporte/resistencia dinámico. Momento RSI M30 (por encima de 40 para compras, por debajo de 60 para ventas) para cronometrar entradas. Confirmación Fractal (f
Fractal Support Resistance Champion Pro
Freddy Amado Soto Javier
Indicadores
Título : F ractal Soporte Resistencia Champion Pro Indicador profesional de Zonas con lógica adaptativa para Forex, Índices o Cripto. Diseñado para capturar operaciones de alta probabilidad evitando el ruido. S mart Trend Pullback PRO v1.0 Funciona en Forex + Índices + Crypto Lógica adaptativa (poco común en MQL5) Sin repintado, señales históricas Limpio, comprensible, profesional, sin ruido. CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA RECOMENDADA: Forex → Cualquier timeframe desde M15+ Índices →
Advanced Supply and Demand Zones
Freddy Amado Soto Javier
Indicadores
Desbloquea una Precisión Superior con Zonas de Oferta y Demanda Multi‑Temporal Este potente indicador detecta automáticamente zonas de Oferta y Demanda de alta probabilidad en múltiples temporalidades, ofreciéndote una visión clara de las huellas institucionales y los desequilibrios del mercado. Diseñado para traders que valoran la precisión y la simplicidad, resalta las zonas más relevantes, elimina el ruido y se adapta perfectamente a cualquier instrumento: Forex, Índices, Materias Primas, Cr
Luz De Luna Pro
Freddy Amado Soto Javier
Asesores Expertos
LUZ DE LUNA PRO El sistema profesional de comercio de doble par con 80%+ tasa de ganancias EURUSD, GBPUSD ¡TASA DE GANANCIAS DEL 79-82% EN AMBOS PARES! $1,280+ GANANCIA COMBINADA | BAJO 7% DE DRAWDOWN. EURUSD: 79.5% WIN RATE | 3.58 PF | 4.69% DD GBPUSD: 82,3% DE GANANCIAS | 2,88 PF | 6,20% DD Consistentemente Rentable - Bajo Riesgo - Alta Tasa de Ganancias Profesional Optimización en 3 fases Calidad de modelado al 90% "¡8 DE CADA 10 OPERACIONES GANAN!" PRECIO DE LANZAMIENTO: $179-229
Inside Scalper Pro
Freddy Amado Soto Javier
Indicadores
Inside Scalper Pro: Opera con Sesgo Institucional y Zonas de S/R de Precisión La mayoría de los indicadores para scalping te dan señales retrasadas en el vacío. Los profesionales operan con contexto: sesgo de tendencia, niveles clave y precio ponderado por volumen.   Inside Scalper Pro   fusiona estos tres pilares en un sistema visual, sin repintado y fluido, dándote la claridad para hacer scalping como un insider del mercado. La Ventaja del Profesional, Integrada en tu Gráfico Esto no es solo u
Clean Fractal Pro MT5
Freddy Amado Soto Javier
Indicadores
Título del producto Clean Fractal Pro: señales fractales de alta convicción para índices y acciones (MQL5)   Lema corto (para miniatura y encabezado) Menos señales. Mayor precisión. Cero ruido. Diseñado para H4: tu GPS para trading.   Descripción completa del producto Clean Fractal Pro   es un indicador MQL5 premium diseñado para traders que valoran   la calidad sobre la cantidad   ,   la claridad sobre el desorden   y   la ejecución sobre el ruido   . A diferencia de las herramientas
Smart Trend Pullback PRO MT5
Freddy Amado Soto Javier
Indicadores
Título : Smart Trend Pullback PRO MT5 Indicador profesional de retroceso de tendencia con lógica adaptativa para Forex e Índices. Diseñado para capturar operaciones de continuación de alta probabilidad evitando el ruido. S mart Trend Pullback PRO v1.0 Funciona en Forex + Índices Lógica adaptativa (poco común en MQL5) Sin repintado, señales históricas Limpio, comprensible, profesional. CONFIGURACIÓN RECOMENDADA POR DEFECTO: UseHTFTrend = true UseVolumeFilter = false EMA rápido = 20 E
Fractal Support Resistance Champion Pro MT5
Freddy Amado Soto Javier
Indicadores
Título : Soporte Fractal Resistencia Campeón Pro MT5 Indicador profesional de Zonas con lógica adaptativa para Forex, Índices o Cripto. Diseñado para capturar operaciones de alta probabilidad evitando el ruido. Fractal Support Resistance Champion Pro MT 5 Funciona en Forex + Índices + Crypto Lógica adaptativa (poco común en MQL5) Sin repintado, señales históricas Limpio, comprensible, profesional, sin Ruido. Multi-Timeframe CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA RECOMENDADA: Forex → Cualqui
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario