Fractal Support Resistance Champion Pro MT5

Titel : Fractal Support Resistance Champion Pro MT5


Professioneller Zones-Indikator mit adaptiver Logik für Forex, Indizes oder Krypto. Entwickelt, um hochwahrscheinliche Trades zu erfassen und gleichzeitig Rauschen zu vermeiden.

Fractal Support Resistance Champion Pro MT5
✅ Funktioniert aufForex + Indizes + Crypto
✅ Adaptive Logik (selten auf MQL5)
✅ Nicht nachmalende, historische Signale
✅ Sauber, verständlich, professionell, kein Rauschen

✅ Multi-Timeframe


EMPFOHLENE STANDARDEINSTELLUNGEN:

  • Forex → Beliebiger Zeitrahmen ab M15+

  • Indizes →Beliebiger Zeitrahmen ab M15+

DISCLAIMER:

"Dieser Indikator ist ein Entscheidungshilfe-Tool und garantiert keine Gewinne. Ein angemessenes Risikomanagement ist erforderlich."


Empfohlene Produkte
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indikatoren
Indikator Name: Fibaction - Preisaktionskerzen-Detektor Beschreibung: Fibo Signal Boxes ist ein leistungsfähiges Smart Money Concept (SMC)-inspirierten Indikator, der automatisch erkennt Preis-Aktion Kerzen. bullish Hämmer und Sternschnuppen, dann zeichnet präzise Fibonacci-Entry-Zonen und mehrere Take-Profit-Levels direkt auf dem Chart. als für die SL persönlich benutze ich 40 Pips Regeln Hauptmerkmale: Erkennt bullische Hammer- und Shooting-Star-Umkehrkerzen. Automatisch zeichnet Fib
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
Indikatoren
Ein leistungsstarker Oszillator, der Kauf- und Verkaufssignale liefert, indem er die Liquidität der Anleger berechnet. Je mehr Liquidität , desto mehr Kaufmöglichkeiten. Je weniger Liquidität , desto mehr Verkaufsmöglichkeiten. Bitte laden Sie die Demo herunter und führen Sie einen Backtest durch! WIE ES FUNKTIONIERT: Der Oszillator zeigt nur zur Laufzeit Kauf- und Verkaufspfeile auf dem Chart an. Oberer Wert ist 95 bis 100 -> Investoren sind bereit zu kaufen und Sie sollten folgen. Unterer Wer
Professional PinBar Reversal Scanner MT5
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
PIN BAR POWER REVERSAL SCANNER MT5 ENTSCHLÜSSELN SIE DAS GEHEIMNIS DES INSTITUTIONELLEN HANDELS OHNE DAS BUDGET EINES HEDGEFONDS Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es einen Weg gibt, Umkehrungen zu erkennen, BEVOR sie passieren? Professionelle Trader wissen das: Mit Pin-Bars auf wichtigen Niveaus lässt sich ein Vermögen machen. Die Institutionen nutzen sie. Das kluge Geld folgt ihnen. Und jetzt können auch Sie sie mit chirurgischer Präzision handeln. ---SPECIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUN
RM Divergence Pro
Mohammadreza Mahdi Mavaddat
Indikatoren
RM Divergence Pro ist ein professioneller, nicht nachzeichnender RSI-Divergenzindikator, der für Händler entwickelt wurde, die echte strukturelle Einblicke jenseits der klassischen Divergenz-Tools wünschen. Er erkennt präzise reguläre Divergenz (RD), versteckte Divergenz (HD), Unfähigkeit (IA) und potenzielle Divergenz (P-DVG) unter Verwendung einer stabilen Swing-basierten Logik. Entwickelt für Klarheit, Präzision und saubere Marktstrukturanalyse. ---------------------------------------------
Candle Pattern Finder MT5
Pavel Zamoshnikov
4.2 (5)
Indikatoren
Dieser Indikator sucht nach Candlestick-Mustern. Sein Funktionsprinzip basiert auf dem Buch Candlestick Charting Explained: Timeless Techniques for Trading Stocks and Futures von Gregory L. Morris. Wenn ein Muster erkannt wird, zeigt der Indikator bei einem Balkenabschluss eine Meldung an. Wenn Sie mit dem MetaTrader 4-Terminal handeln, können Sie das vollständige Analogon des Indikators "Candle Pattern Finder for MT4 " herunterladen Er erkennt die folgenden Muster: Bullish/Bearish (mögliche Ei
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indikatoren
Ein auf mathematischen Mustern basierender Scalping-Indikator, der im Durchschnitt Signale mit relativ kleinem SL liefert und gelegentlich auch hilft, große Bewegungen auf den Märkten zu erkennen (weitere Informationen im Video) Dieser Indikator hat drei Haupttypen von Benachrichtigungen: Der erste Typ warnt vor einem möglichen/kommenden Signal auf dem nächsten Balken Der zweite Typ zeigt das Vorhandensein eines fertigen Signals zum Einstieg in den Markt/zur Eröffnung einer Position an Der drit
Advanced Pattern Recognizer Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Entschlüsseln Sie den verborgenen Bauplan des Marktes mit dem Advanced Pattern Recognizer Haben Sie es satt, auf Charts zu starren und sich abzumühen, Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen? Was wäre, wenn Sie einen professionellen Analysten hätten, der die Märkte rund um die Uhr scannt, perfekte Trendlinien zeichnet und präzise Gewinnziele für Sie berechnet? Wir stellen Ihnen den Advanced Pattern Recognizer für MetaTrader 5 vor - Ihr automatisiertes Kraftpaket für die tec
Magic Finger Singal
Hui Zhao
5 (1)
Indikatoren
Magic Finger kann Ihnen helfen, Trends und Handelsmöglichkeiten klar zu erkennen. Der Finger zeigt auf das Signal der offenen Position, und die Verfärbungslinie wird durch den Trend bestätigt. Wenn Sie ein Daytrader sind, können Sie einen Zeitraum mit aktivem Handel wählen und die Verfärbungslinie als Grundlage für die nächste Order heranziehen, das Fingersignal als Filter. Wenn Sie ein Trendhändler sind, können Sie eine Periode oberhalb von H1 wählen, auf das Erscheinen des Fingersignals im Sc
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indikatoren
NUR FÜR BOOM-INDEX!!!!! Hier bringe ich den Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 Indikator. Dieser Indikator besteht aus einer Kombination verschiedener Trendindikatoren für Ein- und Ausstiege, für Einstiege wird ein orangefarbener Pfeil auf dem Diagramm unter dem aktuellen Markt und eine rote Flagge für die Schließung von Geschäften malen und es produziert nur Kaufpfeile. Wenn der orangefarbene Pfeil erscheint, wird er zusammen mit seinem Ton angezeigt, um Sie zu informieren. Der 1H-Zeitrahmen wird e
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitys
Umgekehrtes_Diagramm_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA erstellt und verwaltet einen spiegelverkehrten Chart eines beliebigen Symbols und Zeitrahmens. Es generiert automatisch ein benutzerdefiniertes Instrument (z. B. US30_INV ) und aktualisiert dessen Kursverlauf in Echtzeit, wobei die Balken um einen ausgewählten Pivot gespiegelt werden. Dieses Tool bietet Händlern eine neue Möglichkeit, den Markt aus einer anderen Perspektive zu analysieren , indem es den Chart auf den Kopf stellt. W
Binary and scalping
Justine Kelechi Ekweh
Indikatoren
Dies ist ein Trendfolgesystem für Händler binärer Optionen und Forex-Scalpers. Es ist sorgfältig ausgearbeitet und erkennt Perioden mit sehr starken Trends auf dem Markt und gibt dem Händler den Vorteil und die Möglichkeit, mit dem Momentum zu reiten. Es funktioniert bei allen Zeitrahmen und Währungspaaren, insbesondere bei Paaren mit hoher Liquidität. Vermeiden Sie Nachrichten 15 Minuten vor und nach den Ereignissen. Haben Sie immer Ihr Geldmanagement-Skript oder -System zur Hand. Getestet auf
Accuracy M1 Scalper MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Genauigkeit M1 Scalper MT5 - Scalping-Indikator ÜBERBLICK Accuracy M1 Scalper ist ein technischer Indikator, der für Scalping auf dem M1-Zeitrahmen im MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der Indikator bietet eine schnelle Signalgenerierung für kurzfristige Handelsgelegenheiten mit Fokus auf schnellem Ein- und Ausstieg. SCALPING-METHODIK Signalgenerierung - Schnelle Indikatorberechnungen - Mehrfaches Bestätigungssystem - Niedrige Latenzzeit bei der Signalübermittlung - Analyse der Preisentwicklun
Power Trade Indicator Plus
Joel Malebana
Indikatoren
Der Power Trade Plus Indikator wurde von einer kleinen Gruppe von Händlern mit einigen Jahren Erfahrung im profitablen Markthandel entwickelt. Der Power Trade Plus ist von dem Power Trade Indikator abgeleitet, der Indikator strebt nach leistungsstarken Sniper-Entrys und Take-Profit-Levels, mit einem Algorithmus, der die Marktvolatilität bestimmen kann und auf der Grundlage der aktuellen Marktvolatilität Entries anbietet. Dieser Indikator ist viel effektiver in Aktien, Währungen und Indizes.
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indikatoren
Sind Sie es leid, Unterstützungs- und Widerstandslinien zu zeichnen? Der Unterstützungswiderstand ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator, der Unterstützungs- und Widerstandslinien mit einer sehr interessanten Wendung automatisch erkennt und zeichnet: Wenn das Preisniveau im Laufe der Zeit getestet wird und seine Bedeutung zunimmt, werden die Linien dicker und dunkler. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Steigern Sie Ihre technische Analyse über Nacht
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Oscillator trading signals
Evgeny Raspaev
Indikatoren
Oszillator Handelssignale ist ein dynamischer Indikator, der den Zustand bestimmt, um den Trend des Wachstums oder des Rückgangs im Preis eines Handelsinstruments fortzusetzen und Zonen mit unerwünschtem Handel abzuschneiden. Der Indikator besteht aus 2 Oszillatorlinien. Eine langsame und eine schnelle Signallinie. Die Anzeigeskala ist invertiert. Zonen nahe 0 deuten auf einen Aufwärtstrend des Preises des Währungspaares hin. Zonen bei -100 deuten auf einen fallenden Kurs des Währungspaares hin.
Binary Option KBO
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
In Ordnung. Dieser Indikator funktioniert auf MT5 und mt4 und ist sehr einfach zu bedienen. Wenn Sie ein Signal von ihm erhalten, Sie warten, dass die Kerze mit dem Signal zu schließen und Sie geben Ihren Handel zu Beginn der nächsten neuen Kerze. Ein roter Pfeil bedeutet verkaufen und ein grüner Pfeil bedeutet kaufen. wie für die einfache Identifizierung von Handelssignalen. Sind Sie damit einverstanden? Kerze 1 Minute ablaufen 1 Minute wenn Sie Hilfe benötigen. bitte zögern Sie nicht, mir e
VisualVol
Maxim Kuznetsov
Indikatoren
Der Indikator hebt die Punkte hervor, die ein professioneller Händler in gewöhnlichen Indikatoren sieht. VisualVol zeigt visuell verschiedene Volatilitätsindikatoren auf einer einzigen Skala und einer gemeinsamen Ausrichtung an. Hebt den Überschuss an Volumenindikatoren farblich hervor. Gleichzeitig können Tick und Real Volume, Actual Range, ATR, Kerzengröße und Return (open-close difference) angezeigt werden. Dank VisualVol sehen Sie die Marktperioden und den richtigen Zeitpunkt für verschiede
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator zeigt harmonische Muster auf dem Chart,   ohne   mit minimaler Verzögerung neu zu zeichnen. Die Suche nach Indikator-Tops basiert auf dem Wellenprinzip der Preisanalyse. Mit den erweiterten Einstellungen können Sie Parameter für Ihren Handelsstil auswählen. Beim Öffnen einer Kerze (Bar) wird bei der Bildung eines neuen Musters ein Pfeil der wahrscheinlichen Richtung der Preisbewegung festgelegt, der unverändert bleibt. Der Indikator erkennt folgende Muster und deren Varianten: ABCD
Wave Trend MT5
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
MT4-Version Wellentrend MT5 Wave Trend ist ein Oszillator, der dabei hilft, Marktumkehrungen auf äußerst genaue Weise zu identifizieren. Dass der Oszillator über dem überkauften Niveau liegt und ein Abwärtskreuzen des schnellen in den langsamen MA zeigt normalerweise ein gutes VERKAUFS-Signal an. Wenn die Oszillatoren unter dem überverkauften Niveau liegen und der schnelle MA den langsameren MA kreuzt, hebt dies normalerweise ein gutes KAUFEN-Signal hervor. Der Wave Trend Indikator kann auch ver
Trend Master Chart MT5
Frederic Jacques Collomb
Indikatoren
Trend Master Chart ist der Trendindikator, den Sie brauchen. Es überlagert das Diagramm und verwendet Farbcodierung, um verschiedene Markttrends/-bewegungen zu definieren. Es verwendet einen Algorithmus, der zwei gleitende Durchschnitte und verschiedene Oszillatoren kombiniert. Die Perioden dieser drei Elemente sind veränderbar. Es funktioniert in jedem Zeitrahmen und bei jedem Paar. Auf einen Blick erkennen Sie einen Aufwärts- oder Abwärtstrend und die verschiedenen Einstiegspunkte in diesen T
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
Support and Resistance
Pavel Gotkevitch
Indikatoren
Der Support & Resistance-Indikator ist eine Abwandlung des Standardindikators Bill Williams' Fractals. Der Indikator funktioniert auf allen Zeitrahmen. Er zeigt Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf dem Chart an und ermöglicht die Festlegung von Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus (Sie können den genauen Wert überprüfen, indem Sie den Mauszeiger auf das Niveau setzen). Blau gestrichelte Linien sind Unterstützungsniveaus. Rot gestrichelte Linien sind Widerstandsniveaus. Wenn Sie möchten, könn
Market Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
Indikatoren
Überblick Der Market Perspective Structure Indicator ist ein umfassender MetaTrader-Indikator, der Händlern eine detaillierte Analyse der Marktstruktur über mehrere Zeitrahmen hinweg bietet. Er identifiziert und visualisiert wichtige Preisaktions-Elemente, einschließlich Swing-Hochs und -Tiefs, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), interne Strukturen, gleiche Hochs/Tiefs, Premium/Discount-Levels, frühere Levels aus höheren Zeitrahmen und Handelssitzungszonen. Dank umfangreicher
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indikatoren
TRI Visualizer MT5 - Thermodynamische Marktanalyse Übersicht Der TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced ist ein seltener Marktanalyse-Indikator, der über die herkömmliche technische Analyse hinausgeht und die Prinzipien der Thermodynamik aus der Physik anwendet. Er interpretiert Marktpreisschwankungen als "thermodynamische Energie" und ermöglicht so die hochpräzise Erkennung von subtilen Marktveränderungen, die oft übersehen werden. Innovative Mechanismen 1. Duale Berechnungsma
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilitys
Trading Utility nur für Forex-Währungspaare, nicht für Gold Funktionen Automatische Lotberechnung auf Basis des Risikos Automatischer StopLoss Automatischer TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Schließen in Prozent in Bezug auf die PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit mit Abständen BuyStop Sell Stop mit Abständen Handelsinformationen Risiko in Prozent Bei mehreren Geschäften Takeprofit und Stoploss zusammenfassen
Candle hunter
Ruslan Khasanov
5 (1)
Indikatoren
Indikator zur grafischen Analyse. Markiert die wichtigsten japanischen Candlestick-Muster auf dem Chart. Derzeit stehen dem Händler die folgenden Muster zur Verfügung:  - Bearish/Bullish Abandoned Baby;  - Bearish Advance Block;  - Bearish Deliberation;  - Bearish/Bullish Belt Hold;  - Bearish/Bullish Engulfing;  - Bearish Shooting Star;  - Bearish Evening Star;  - Bearish Evening Doji Star;  - Bearish/Bullish Doji Star;    - Bearish/Bullish Tri-Star;  - Bearish Hanging Man;  - Bearish/Bullish
MENA Trend Indicator MT5
Issam Kassas
5 (1)
Indikatoren
Trend-Scanner PRO Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem zu 100 % nicht nachzeichnend, nicht nachziehend und nicht nachlaufend ist , was es ideal für manuelle und algorithmische Handelssysteme macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und herunterladbare Voreinstellungen inbegriffen. Das Trend Scanner Dashboard ist ein professioneller Multi-Paar-Scanner , der mehrere Symbole und Zeitrahmen gleichzeitig analysiert und Ihnen einen sofortigen Überblick über die tatsächliche
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die   neuesten verfügbaren harmonischen   Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden /   MT4-Version . Kostenloser Indikator:   Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol:   die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend:   bullish oder bearish Pattern :   Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry :   Einstiegskurs SL:   Stop-Loss-Kurs TP1:   1. Take-Profit-Kurs TP2
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Indikatoren
Matrix Arrow Indicator MT5   ist ein einzigartiger 10-in-1-Trend, der zu   100 % nicht neu gezeichnet   werden kann. Multi-Timeframe-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann:   Forex ,   Rohstoffe ,   Kryptowährungen ,   Indizes ,   Aktien .  Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX) Rohstoff
KT Momentum Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Indikatoren
Der KT Momentum Arrows Indikator basiert auf einem kurzfristigen Ausbruch, der durch Bandabweichungen und entstehende Volatilität in eine bestimmte Richtung berechnet wird. Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der Schlusskurs über dem oberen Band liegt, und ein Verkaufssignal, wenn der Schlusskurs unter dem unteren Band liegt. Ein Magnituden-Koeffizient wird als Eingabewert verwendet und beeinflusst sowohl die Bandabweichung als auch die Volatilität. Der Wert sollte sorgfältig in Bezug auf das In
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Indikatoren
AtBot: Wie es funktioniert und wie man es benutzt ### Wie es funktioniert Der "AtBot"-Indikator für die MT5-Plattform generiert Kauf- und Verkaufssignale mithilfe einer Kombination von technischen Analysetools. Er integriert den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und den Durchschnitt der wahren Reichweite (ATR)-Index, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Darüber hinaus kann er Heikin Ashi-Kerzen verwenden, um die Signalgenauigkeit zu
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indikatoren
- Real Preis ist 200$ - 50% Rabatt (Es ist 99$ jetzt) - Es ist für 4 Käufe aktiviert. Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus (Gann Trend Indikator), Anleitung oder Fragen! - Nicht nachgemalt, keine Verzögerung - Ich verkaufe nur meine Produkte in Elif Kaya Profil, alle anderen Websites sind gestohlenen alten Versionen, also keine neuen Updates oder Unterstützung. - Lifetime Update kostenlos Gann Gold EA MT5 Einführung Die Theorien von W.D. Gann zur technischen Analyse faszinieren Trader se
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren. Dieses System   versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen . Ein Signal wird nur dann ausg
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indikatoren
Der Trend Line PRO Indikator ist eine unabhängige Handelsstrategie. Er zeigt den Trendwechsel, den Einstiegspunkt in die Transaktion an und berechnet automatisch drei Ebenen des Take-Profit- und Stop-Loss-Schutzes. Trend Line PRO ist perfekt für alle Meta Trader-Symbole: Währungen, Metalle, Kryptowährungen, Aktien und Indizes. Der Indikator wird im Handel auf realen Konten verwendet, was die Zuverlässigkeit der Strategie bestätigt. Robots, die Trend Line PRO verwenden , und echte Signale finden
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indikatoren
Ganz einfach: Sie können mit dem Handel beginnen, sobald die Bewegung der weißen Zahlen – bekannt als „Pips“ – neben der aktuellen Kerze erscheint. Die weißen „Pips“ zeigen an, dass ein Kauf- oder Verkaufsauftrag derzeit aktiv ist und sich in die richtige Richtung bewegt, was durch die weiße Farbe angezeigt wird. Wenn die Bewegung der weißen Pips stoppt und in eine statische grüne Farbe übergeht, signalisiert dies das Ende der aktuellen Dynamik. Die grüne Farbe der Zahlen stellt den Gesamtgewin
Weitere Produkte dieses Autors
Clean Fractal Pro
Freddy Amado Soto Javier
Indikatoren
Produkttitel Clean Fractal Pro - RSI Fractal Bias-Indikator: Präzisionssignale mit H4 Edge Erschließen Sie sich hochwahrscheinliche Trades auf M30-Charts mit diesem nicht nachmalenden Kraftpaket . Er kombiniert: H4 RSI Bias (>50 für bullish, <50 für bearish), um wichtige Trends zu filtern. 20-Perioden-SMA (typischer Preis) für dynamische Unterstützung/Widerstand. M30 RSI Momentum (über 40 für Käufe, unter 60 für Verkäufe) für den Einstiegszeitpunkt. Fractal Confirmation (unteres Fraktal für K
Smart Trend Pullback PRO
Freddy Amado Soto Javier
Indikatoren
Titel : Smart Trend Pullback PRO Professioneller Trend-Pullback-Indikator mit adaptiver Logik für Forex & Indizes. Entwickelt, um hochwahrscheinliche Fortsetzungsgeschäfte zu erfassen, während Rauschen vermieden wird. Smart Trend Pullback PRO v1.0 Funktioniert auf Forex + Indizes Adaptive Logik (selten auf MQL5) Nicht nachmalende, historische Signale Sauber, verständlich, professionell EMPFOHLENE STANDARDEINSTELLUNGEN: UseHTFTrend = true VolumenFilter verwenden = falsch Schneller EM
Fractal Support Resistance Champion Pro
Freddy Amado Soto Javier
Indikatoren
Titel : F raktaler Unterstützungs-Widerstands-Champion Pro Professioneller Zones-Indikator mit adaptiver Logik für Forex, Indizes oder Krypto. Entwickelt, um hochwahrscheinliche Trades zu erfassen und gleichzeitig Rauschen zu vermeiden. S mart Trend Pullback PRO v1.0 Funktioniert auf Forex + Indizes + Crypto Adaptive Logik (selten auf MQL5) Nicht-nachmalende, historische Signale Sauber, verständlich, professionell, nicht Noise EMPFOHLENE STANDARDEINSTELLUNGEN: Forex → Beliebiger Zei
Advanced Supply and Demand Zones
Freddy Amado Soto Javier
Indikatoren
Erschließen Sie den Präzisionshandel mit fortschrittlichen Multi-Timeframe-Angebots- und Nachfrage-Zonen Dieser leistungsstarke Indikator erkennt automatisch hochwahrscheinliche Angebots- und Nachfragezonen über mehrere Zeitrahmen hinweg und verschafft Ihnen einen klaren Überblick über institutionelle Fußabdrücke und Marktungleichgewichte. Er wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Genauigkeit und Einfachheit legen. Er hebt die relevantesten Zonen hervor, filtert Rauschen heraus und passt sic
Luz De Luna Pro
Freddy Amado Soto Javier
Experten
LUZ DE LUNA PRO Das professionelle Dual-Pair Handelssystem mit 80%+ Gewinnrate EURUSD, GBPUSD 79-82% GEWINNRATE FÜR BEIDE PAARE! $1,280+ KOMBINIERTER GEWINN | UNTER 7% DRAWDOWN EURUSD: 79,5% GEWINNRATE | 3,58 PF | 4,69% DD GBPUSD: 82,3% GEWINNRATE | 2,88 PF | 6,20% DD Kontinuierlich profitabel - Niedriges Risiko - Hohe Gewinnrate Professionell 3-Phasen-Optimierung 90% Modellierungsqualität "8 OUT OF 10 TRADES WIN!" EINFÜHRUNGSPREIS: $179-229 WARUM IST ANDERS Die meisten EAs verspre
Inside Scalper Pro
Freddy Amado Soto Javier
Indikatoren
Innerhalb von Scalper Pro: Handel mit institutionellem Bias und präzisen S/R-Zonen Die meisten Scalping-Indikatoren geben Ihnen verzögerte Signale in einem Vakuum. Inside Scalper Pro vereint diese drei Säulen in einem nahtlosen, nicht übermalenden visuellen System, das Ihnen die Klarheit gibt, wie ein Marktinsider zu scalpen. Der Vorteil des Profis, eingebaut in Ihren Chart Dies ist nicht nur ein Pfeilgenerator. Es handelt sich um eine komplette Handelsumgebung , die die kritischen Analysen, die
Clean Fractal Pro MT5
Freddy Amado Soto Javier
Indikatoren
Produkttitel Clean Fractal Pro - Hochwahrscheinliche Fraktal-Signale für Indizes und Aktien (MQL5) Unlock hohe Wahrscheinlichkeit Trades auf M30-Charts mit diesem nicht-repainting Kraftpaket . Es kombiniert: H4 RSI Bias (> 50 für bullish, <50 für bearish), um wichtige Trends zu filtern. 20-Perioden-SMA (typischer Preis) für dynamische Unterstützung/Widerstand. M30 RSI Momentum ( über 40 für Käufe, unter 60 für Verkäufe) für den Einstiegszeitpunkt. Fractal Confirmation ( unteres Fraktal für K
Smart Trend Pullback PRO MT5
Freddy Amado Soto Javier
Indikatoren
Titel : Smart Trend Pullback PRO MT5 Professioneller Trend-Pullback-Indikator mit adaptiver Logik für Forex & Indizes. Entwickelt, um hochwahrscheinliche Fortsetzungsgeschäfte zu erfassen, während Rauschen vermieden wird. S mart Trend Pullback PRO v1.0 Funktioniert auf Forex + Indizes Adaptive Logik (selten auf MQL5) Nicht nachmalende, historische Signale Sauber, verständlich, professionell EMPFOHLENE STANDARDEINSTELLUNGEN: UseHTFTrend = true VolumenFilter verwenden = falsch Schnell
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension