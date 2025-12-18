Mobile Trade Manager

Mobile Trade Manager - Professionelles Handelsmanagement von Ihrem Handy aus
EINLEITUNG
Mobile Trade Manager ist ein professionelles Trading Management EA, das speziell entwickelt wurde, um Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Trades zu geben - nur mit Ihrem Telefon, von überall.
Hauptmerkmale:
DER EINZIGE EA auf dem Markt, der Trades von überall aus verwalten kann - Funktionen vollständig für das Handy optimiert, kein Computer erforderlich
Visuelles Eingabefeld - Ziehen und Ablegen, um Aufträge intuitiv wie auf einem Chart zu platzieren, kein Tippen erforderlich
Automatisches Risikomanagement - Automatische Berechnung der Losgröße basierend auf dem Kontoprozentsatz oder einem festen Betrag, maximaler Kapitalschutz
5-Level Partial Close - Nimmt automatisch Teilgewinne auf 5 verschiedenen RR-Levels mit, um die Rendite zu optimieren
Advanced Trailing Stop - 5 professionelle Trailing-Methoden (ATR, MA, SAR, Pivot, Swing) zum Schutz der Gewinne
Break Even Protection - Verschiebt SL automatisch zum Einstieg, wenn der Gewinn erreicht ist, risikofreier Handel
HAUPTMERKMALE
A. AUTOMATISCHES RISIKOMANAGEMENT
Automatisches Risikomanagementsystem mit neuen Funktionen, um die Ordererteilung bequem von überall aus zu unterstützen.
Komponenten der Schnittstelle:
1. Aktivieren des RR-Rechners - Automatische TP-Berechnung auf der Grundlage des RR-Verhältnisses. Für Orders mit SL wird EA automatisch den passenden TP setzen.
2. Always Keep RR Ratio (RR-Verhältnis immer beibehalten) - Passt den TP immer entsprechend dem berechneten RR-Verhältnis an, basierend auf dem SL
3. Entry Adjustment - Passt den Einstiegspreis automatisch an, um das gewünschte RR-Verhältnis zu erreichen (für Pending Orders)
4. Spread auf SL/TP anwenden - Bezieht den Spread in den SL/TP-Abstand ein, um eine genaue Auftragsanpassung zu ermöglichen.
5. Enable Auto Risk - Automatische Losgrößenberechnung unter Berücksichtigung der Kommission für erhöhte Genauigkeit
6. Risikotyp (Dropdown):
▸ $ Fixed - Risiko eines festen Betrags pro Handel
▸ % Saldo - Risiko basierend auf % des Kontosaldos
▸ % Eigenkapital - Risiko auf Basis von % des Eigenkapitals (einschließlich variabler P/L)
▸ Lot - Handel mit fester Lotgröße
7. Risikowert - Geben Sie den Risikowert ein, der dem ausgewählten Risikotyp entspricht.
Beispiel: Konto $10.000, Risiko 2% Guthaben = $200, SL 50 Pips → Auto-Lot: 0,40 Lots
EA berechnet auf der Grundlage von: SL-Abstand, Pip-Wert, Maklerprovision, Min/Max-Lot-Grenzen
B. VISUELLES EINGABEFELD
Drag-and-Drop-Orderplatzierung, optimiert für Mobilgeräte:
Tippen Sie auf "SHOW", um das Panel anzuzeigen
Ziehen Sie die Einstiegslinie auf den gewünschten Preis
Ziehen Sie den SL-Balken, um den Stop Loss festzulegen.
TP wird automatisch auf Basis von RR berechnet
Lotgröße wird automatisch angezeigt
Tippen Sie auf "EXECUTE", um den Auftrag zu platzieren
Steuerungsschaltflächen: ANZEIGEN/VERBERGEN, AUSSTEHEND/MARKT, KAUFEN/VERKAUFEN, AUSFÜHREN
C. INTELLIGENTER TP-RECHNER
Berechnet automatisch den Take Profit auf der Grundlage des Risiko-Ertrags-Verhältnisses.
Zwei Modi:
1. Abstandsbasiert - TP = Einstieg ± (SL-Abstand × RR-Verhältnis)
2. Gewinnbasiert - Berechnet den TP auf der Grundlage des tatsächlichen Gewinnbetrags
D. BREAK-EVEN-SCHUTZ
Verschiebt SL automatisch auf den Einstiegskurs, wenn das Gewinnniveau erreicht ist, wodurch der Handel "risikofrei" wird.
Zwei Modi:
1. Standard - SL bewegt sich genau auf den Einstiegskurs
2. Break Even + Kommission - SL bewegt sich zum Einstiegskurs + Kommissionskosten
Konfiguration: Legen Sie den BE RR-Level für die Auslösung fest (Standard: 1,0)
Beispiel: Einstieg 1,1000, SL 1,0950, BE RR 1,0
Wenn der Preis 1,1050 erreicht → SL bewegt sich auf 1,1000 → Risikofreier Handel
Hinweis: Nachdem der BE aktiviert wurde, wird der Trailing Stop deaktiviert, um zu verhindern, dass sich der SL wieder in die Verlustzone bewegt.
E. 5-STUFIGER TEILSCHLUSS
Schließt automatisch Teile der Position auf verschiedenen Gewinnstufen.
Setzen Sie bis zu 5 Gewinnmitnahme-Levels
Jedes Level hat ein RR-Ziel und einen Schließungsprozentsatz
EA schließt automatisch Teile, wenn die Ziele erreicht sind
Standardeinstellung:
▸ Level 1: RR 1,5, Close 33% - Frühe Gewinnmitnahme
▸ Level 2: RR 2.0, Close 33% - Zusätzliche Gewinne absichern
▸ Verbleibende 34%: Läuft bis zum endgültigen TP oder Trailing Stop
Beispiel: Position mit 1,00 Lot
Level 1 (RR 1.5) → Close 0.33 Lot, Verbleibende 0.67 Lot
Level 2 (RR 2.0) → Close 0.33 lot, Verbleibende 0.34 lot
Final TP → Close 0.34 lot, Handel abgeschlossen
F. FORTGESCHRITTENER TRAILING STOP
5 professionelle Trailing-Methoden mit Echtzeit-Chartanzeige. Trailt nur auf Basis der letzten Bestätigung und vermeidet Trailing bei Preisumkehrungen.
5 Methoden:
1. ATR - Trailing bei ATR × Multiplikatorabstand (volatile Märkte)
2. Gleitender Durchschnitt - SL trailt entlang der MA-Linie (Trendfolge)
3. Parabolischer SAR - SL folgt den SAR-Punkten (starke Trends)
4. Pivot-Punkte - SL folgt dem bestätigten Pivot-Hoch/Tief
5. Swing-Punkte (HH/LL) - SL folgt bei höherem Hoch / niedrigerem Tief
Einstellungen: Trailing Start RR (0 = sofort), Linien anzeigen, Offset verwenden, Zeitrahmen
Intelligente Funktionen:
Trailing beginnt nach Erreichen des Trailing Start RR
Bewegt SL niemals rückwärts
Automatische Deaktivierung nach Aktivierung des Break Even
▪ Visuelle Anzeige: Kaufen (Cyan/Kalk), Verkaufen (Magenta/Rot)
G. KONTROLLPANEL
Zentralisierte, für Mobilgeräte optimierte Verwaltungsoberfläche mit 3 Registerkarten:
▸ Registerkarte 1: HANDEL - Echtzeit-Kontoinformationen, RR-Einstellungen, Handelsschaltflächen
▸ Registerkarte 2: POSITIONEN - Einstellungen für Break Even, Partial Close und Trailing Stop
▸ Registerkarte 3: EINSTELLUNGEN - Magische Zahl, Handelskommentar, Schließen/Löschen von Geschäften
Panel-Funktionen: Drag-and-Drop, Minimieren/Maximieren, Echtzeit-Updates, Touchscreen optimiert
BENUTZERHANDBUCH
── ──────────────────────────────────────────────────────────────
ANFANGSEINRICHTUNG (5 Minuten)
Schritt 1: EA installieren - Download vom MQL5 Market, auf den Chart ziehen, AutoTrading aktivieren
Schritt 2: Risiko konfigurieren - Risikotyp auswählen, Risikowert eingeben, "Enable Auto Risk" ankreuzen
Schritt 3: RR konfigurieren - RR Ratio eingeben (z.B. 3.0), "RR-Rechner aktivieren" ankreuzen
Schritt 4: Konfigurieren Sie den Schutz - Aktivieren Sie Break Even, Partial Close Levels, Trailing Stop
Schritt 5: Test auf Demo - Platzieren Sie einen Testhandel und beobachten Sie das EA-Management
PLATZIERUNG IHRES ERSTEN TRADES
Methode 1: Manuelle Orderplatzierung
1. Platzieren Sie eine Order über ein beliebiges MT5-Terminal (einschließlich Android/iOS MT5-App)
2. Stop-Loss setzen
3. EA berechnet automatisch: TP, wendet Risikomanagement an, überwacht BE/PC/Trailing
Methode 2: Verwendung des Entry Panels
1. Tippen Sie auf "SHOW" → Modus wählen (PENDING/MARKET) → Richtung wählen (BUY/SELL)
2. Ziehen Sie die Einstiegslinie und den SL-Balken → Überprüfen Sie die Losgröße → Tippen Sie auf "AUSFÜHREN".
── ──────────────────────────────────────────────────────────────
Echtzeit-Informationen: Kontostatus, Trailing-Linien im Chart, Pivot-/Swing-Pfeile, Handelskommentare (_BE, _PC1, _PC2...)
Zu beobachtende Ereignisse:
1. Break-Even-Aktivierung - Kommentar fügt "_BE" hinzu, SL bewegt sich zum Einstieg, Handel wird risikofrei
2. Partial Close Execution - Kommentar fügt "_PC1", "_PC2"... hinzu, Positionsgröße wird reduziert
3. Trailing-Stop-Bewegung - Trailing-Linie bewegt sich im Chart, SL wird automatisch aktualisiert
VERWALTUNG MEHRERER POSITIONEN
Magische Zahl - Setzen Sie verschiedene Zahlen für verschiedene Strategien
Comment Filter - EA verwaltet nur Trades mit einem bestimmten Kommentar
Batch Close (Tab 3) - Alle schließen, Gewinn schließen, Verlust schließen, Alle löschen/Limit/Stop
ANFORDERUNGEN & HINWEISE
── ──────────────────────────────────────────────────────────────
SYSTEMVORAUSSETZUNGEN
Minimum: MT5-Plattform, 2-stelliger Broker oder höher, stabiles Internet
Empfohlen: Broker mit niedrigem Spread, schnelle Ausführung, keine EA-Beschränkungen, partieller Abschluss erlaubt
Nicht kompatibel: Broker, die Partial Close/SL-TP-Modifikation nicht erlauben, MT4-Plattform
WICHTIGE HINWEISE
1. "AutoRisk"-Kommentar - NICHT im Code ändern, EA verwendet dies, um Auto-Risk-Trades zu identifizieren
2. Break-Even-Priorität - Nach der Aktivierung von BE funktioniert der partielle Abschluss noch, Trailing ist deaktiviert.
3. Manuelle Änderungen - Wenn Sie SL ändern, wird TP automatisch aktualisiert (es sei denn, "Always Keep RR" ist deaktiviert). EA passt sich an Ihre Änderungen an
4. Pending Orders - Entry-Anpassung funktioniert nur bei Pending Orders
5. Trailing Behavior - Bewegt SL nie rückwärts, nur in die günstige Richtung
RISIKOWARNUNG
Trading-Risiken: Der Devisenhandel birgt ein erhebliches Risiko von Kapitalverlusten. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
EA-Beschränkungen: Kann die Marktrichtung nicht vorhersagen oder Verluste verhindern. Erfordert eine angemessene Konfiguration.
Verantwortung des Benutzers: Testen Sie in der Demoversion, machen Sie sich mit allen Funktionen vertraut, überwachen Sie die Leistung und handeln Sie nie mit Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren.
FAZIT
Mobile Trade Manager ist die perfekte Lösung für Trader, die
Trades jederzeit und überall nur mit Ihrem Telefon verwalten möchten
Aufträge schnell mit der intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche platzieren
Kapitalschutz durch intelligentes automatisches Risikomanagement
Gewinne mit 5-stufigem Partial Close optimieren
Gewinne schützen mit professionellem Trailing-Stop
Risikofreier Handel mit automatischem Break-Even
DER EINZIGE EA auf dem Markt, der speziell für den mobilen Handel entwickelt wurde!
Geeignet für alle Handelsstile: Scalping, Day Trading, Swing Trading auf allen Zeitfenstern.
Starten Sie noch heute und erleben Sie den Unterschied mit Mobile Trade Manager!

