Mobile Trade Manager - Professionelles Handelsmanagement von Ihrem Handy aus
■ EINLEITUNG
Mobile Trade Manager ist ein professionelles Trading Management EA, das speziell entwickelt wurde, um Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Trades zu geben - nur mit Ihrem Telefon, von überall.
Hauptmerkmale:
▪ DER EINZIGE EA auf dem Markt, der Trades von überall aus verwalten kann - Funktionen vollständig für das Handy optimiert, kein Computer erforderlich
▪ Visuelles Eingabefeld - Ziehen und Ablegen, um Aufträge intuitiv wie auf einem Chart zu platzieren, kein Tippen erforderlich
▪ Automatisches Risikomanagement - Automatische Berechnung der Losgröße basierend auf dem Kontoprozentsatz oder einem festen Betrag, maximaler Kapitalschutz
▪ 5-Level Partial Close - Nimmt automatisch Teilgewinne auf 5 verschiedenen RR-Levels mit, um die Rendite zu optimieren
▪ Advanced Trailing Stop - 5 professionelle Trailing-Methoden (ATR, MA, SAR, Pivot, Swing) zum Schutz der Gewinne
▪ Break Even Protection - Verschiebt SL automatisch zum Einstieg, wenn der Gewinn erreicht ist, risikofreier Handel
■ HAUPTMERKMALE
A. AUTOMATISCHES RISIKOMANAGEMENT
Automatisches Risikomanagementsystem mit neuen Funktionen, um die Ordererteilung bequem von überall aus zu unterstützen.
Komponenten der Schnittstelle:
1. Aktivieren des RR-Rechners - Automatische TP-Berechnung auf der Grundlage des RR-Verhältnisses. Für Orders mit SL wird EA automatisch den passenden TP setzen.
2. Always Keep RR Ratio (RR-Verhältnis immer beibehalten) - Passt den TP immer entsprechend dem berechneten RR-Verhältnis an, basierend auf dem SL
3. Entry Adjustment - Passt den Einstiegspreis automatisch an, um das gewünschte RR-Verhältnis zu erreichen (für Pending Orders)
4. Spread auf SL/TP anwenden - Bezieht den Spread in den SL/TP-Abstand ein, um eine genaue Auftragsanpassung zu ermöglichen.
5. Enable Auto Risk - Automatische Losgrößenberechnung unter Berücksichtigung der Kommission für erhöhte Genauigkeit
6. Risikotyp (Dropdown):
▸ $ Fixed - Risiko eines festen Betrags pro Handel
▸ % Saldo - Risiko basierend auf % des Kontosaldos
▸ % Eigenkapital - Risiko auf Basis von % des Eigenkapitals (einschließlich variabler P/L)
▸ Lot - Handel mit fester Lotgröße
7. Risikowert - Geben Sie den Risikowert ein, der dem ausgewählten Risikotyp entspricht.
Beispiel: Konto $10.000, Risiko 2% Guthaben = $200, SL 50 Pips → Auto-Lot: 0,40 Lots
EA berechnet auf der Grundlage von: SL-Abstand, Pip-Wert, Maklerprovision, Min/Max-Lot-Grenzen
B. VISUELLES EINGABEFELD
Drag-and-Drop-Orderplatzierung, optimiert für Mobilgeräte:
▪ Tippen Sie auf "SHOW", um das Panel anzuzeigen
▪ Ziehen Sie die Einstiegslinie auf den gewünschten Preis
Ziehen Sie den SL-Balken, um den Stop Loss festzulegen.
TP wird automatisch auf Basis von RR berechnet
▪ Lotgröße wird automatisch angezeigt
▪ Tippen Sie auf "EXECUTE", um den Auftrag zu platzieren
Steuerungsschaltflächen: ANZEIGEN/VERBERGEN, AUSSTEHEND/MARKT, KAUFEN/VERKAUFEN, AUSFÜHREN
C. INTELLIGENTER TP-RECHNER
Berechnet automatisch den Take Profit auf der Grundlage des Risiko-Ertrags-Verhältnisses.
Zwei Modi:
1. Abstandsbasiert - TP = Einstieg ± (SL-Abstand × RR-Verhältnis)
2. Gewinnbasiert - Berechnet den TP auf der Grundlage des tatsächlichen Gewinnbetrags
D. BREAK-EVEN-SCHUTZ
Verschiebt SL automatisch auf den Einstiegskurs, wenn das Gewinnniveau erreicht ist, wodurch der Handel "risikofrei" wird.
Zwei Modi:
1. Standard - SL bewegt sich genau auf den Einstiegskurs
2. Break Even + Kommission - SL bewegt sich zum Einstiegskurs + Kommissionskosten
Konfiguration: Legen Sie den BE RR-Level für die Auslösung fest (Standard: 1,0)
Beispiel: Einstieg 1,1000, SL 1,0950, BE RR 1,0
Wenn der Preis 1,1050 erreicht → SL bewegt sich auf 1,1000 → Risikofreier Handel
Hinweis: Nachdem der BE aktiviert wurde, wird der Trailing Stop deaktiviert, um zu verhindern, dass sich der SL wieder in die Verlustzone bewegt.
E. 5-STUFIGER TEILSCHLUSS
Schließt automatisch Teile der Position auf verschiedenen Gewinnstufen.
▪ Setzen Sie bis zu 5 Gewinnmitnahme-Levels
▪ Jedes Level hat ein RR-Ziel und einen Schließungsprozentsatz
▪ EA schließt automatisch Teile, wenn die Ziele erreicht sind
Standardeinstellung:
▸ Level 1: RR 1,5, Close 33% - Frühe Gewinnmitnahme
▸ Level 2: RR 2.0, Close 33% - Zusätzliche Gewinne absichern
▸ Verbleibende 34%: Läuft bis zum endgültigen TP oder Trailing Stop
Beispiel: Position mit 1,00 Lot
Level 1 (RR 1.5) → Close 0.33 Lot, Verbleibende 0.67 Lot
Level 2 (RR 2.0) → Close 0.33 lot, Verbleibende 0.34 lot
Final TP → Close 0.34 lot, Handel abgeschlossen
F. FORTGESCHRITTENER TRAILING STOP
5 professionelle Trailing-Methoden mit Echtzeit-Chartanzeige. Trailt nur auf Basis der letzten Bestätigung und vermeidet Trailing bei Preisumkehrungen.
5 Methoden:
1. ATR - Trailing bei ATR × Multiplikatorabstand (volatile Märkte)
2. Gleitender Durchschnitt - SL trailt entlang der MA-Linie (Trendfolge)
3. Parabolischer SAR - SL folgt den SAR-Punkten (starke Trends)
4. Pivot-Punkte - SL folgt dem bestätigten Pivot-Hoch/Tief
5. Swing-Punkte (HH/LL) - SL folgt bei höherem Hoch / niedrigerem Tief
Einstellungen: Trailing Start RR (0 = sofort), Linien anzeigen, Offset verwenden, Zeitrahmen
Intelligente Funktionen:
▪ Trailing beginnt nach Erreichen des Trailing Start RR
▪ Bewegt SL niemals rückwärts
▪ Automatische Deaktivierung nach Aktivierung des Break Even
▪ Visuelle Anzeige: Kaufen (Cyan/Kalk), Verkaufen (Magenta/Rot)
G. KONTROLLPANEL
Zentralisierte, für Mobilgeräte optimierte Verwaltungsoberfläche mit 3 Registerkarten:
▸ Registerkarte 1: HANDEL - Echtzeit-Kontoinformationen, RR-Einstellungen, Handelsschaltflächen
▸ Registerkarte 2: POSITIONEN - Einstellungen für Break Even, Partial Close und Trailing Stop
▸ Registerkarte 3: EINSTELLUNGEN - Magische Zahl, Handelskommentar, Schließen/Löschen von Geschäften
Panel-Funktionen: Drag-and-Drop, Minimieren/Maximieren, Echtzeit-Updates, Touchscreen optimiert
■ BENUTZERHANDBUCH
─ ── ──────────────────────────────────────────────────────────────
ANFANGSEINRICHTUNG (5 Minuten)
Schritt 1: EA installieren - Download vom MQL5 Market, auf den Chart ziehen, AutoTrading aktivieren
Schritt 2: Risiko konfigurieren - Risikotyp auswählen, Risikowert eingeben, "Enable Auto Risk" ankreuzen
Schritt 3: RR konfigurieren - RR Ratio eingeben (z.B. 3.0), "RR-Rechner aktivieren" ankreuzen
Schritt 4: Konfigurieren Sie den Schutz - Aktivieren Sie Break Even, Partial Close Levels, Trailing Stop
Schritt 5: Test auf Demo - Platzieren Sie einen Testhandel und beobachten Sie das EA-Management
PLATZIERUNG IHRES ERSTEN TRADES
Methode 1: Manuelle Orderplatzierung
1. Platzieren Sie eine Order über ein beliebiges MT5-Terminal (einschließlich Android/iOS MT5-App)
2. Stop-Loss setzen
3. EA berechnet automatisch: TP, wendet Risikomanagement an, überwacht BE/PC/Trailing
Methode 2: Verwendung des Entry Panels
1. Tippen Sie auf "SHOW" → Modus wählen (PENDING/MARKET) → Richtung wählen (BUY/SELL)
2. Ziehen Sie die Einstiegslinie und den SL-Balken → Überprüfen Sie die Losgröße → Tippen Sie auf "AUSFÜHREN".
ÜBERWACHUNG VON GESCHÄFTEN
Echtzeit-Informationen: Kontostatus, Trailing-Linien im Chart, Pivot-/Swing-Pfeile, Handelskommentare (_BE, _PC1, _PC2...)
Zu beobachtende Ereignisse:
1. Break-Even-Aktivierung - Kommentar fügt "_BE" hinzu, SL bewegt sich zum Einstieg, Handel wird risikofrei
2. Partial Close Execution - Kommentar fügt "_PC1", "_PC2"... hinzu, Positionsgröße wird reduziert
3. Trailing-Stop-Bewegung - Trailing-Linie bewegt sich im Chart, SL wird automatisch aktualisiert
VERWALTUNG MEHRERER POSITIONEN
Magische Zahl - Setzen Sie verschiedene Zahlen für verschiedene Strategien
▪ Comment Filter - EA verwaltet nur Trades mit einem bestimmten Kommentar
▪ Batch Close (Tab 3) - Alle schließen, Gewinn schließen, Verlust schließen, Alle löschen/Limit/Stop
■ ANFORDERUNGEN & HINWEISE
SYSTEMVORAUSSETZUNGEN
Minimum: MT5-Plattform, 2-stelliger Broker oder höher, stabiles Internet
Empfohlen: Broker mit niedrigem Spread, schnelle Ausführung, keine EA-Beschränkungen, partieller Abschluss erlaubt
Nicht kompatibel: Broker, die Partial Close/SL-TP-Modifikation nicht erlauben, MT4-Plattform
WICHTIGE HINWEISE
1. "AutoRisk"-Kommentar - NICHT im Code ändern, EA verwendet dies, um Auto-Risk-Trades zu identifizieren
2. Break-Even-Priorität - Nach der Aktivierung von BE funktioniert der partielle Abschluss noch, Trailing ist deaktiviert.
3. Manuelle Änderungen - Wenn Sie SL ändern, wird TP automatisch aktualisiert (es sei denn, "Always Keep RR" ist deaktiviert). EA passt sich an Ihre Änderungen an
4. Pending Orders - Entry-Anpassung funktioniert nur bei Pending Orders
5. Trailing Behavior - Bewegt SL nie rückwärts, nur in die günstige Richtung
RISIKOWARNUNG
Trading-Risiken: Der Devisenhandel birgt ein erhebliches Risiko von Kapitalverlusten. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
EA-Beschränkungen: Kann die Marktrichtung nicht vorhersagen oder Verluste verhindern. Erfordert eine angemessene Konfiguration.
Verantwortung des Benutzers: Testen Sie in der Demoversion, machen Sie sich mit allen Funktionen vertraut, überwachen Sie die Leistung und handeln Sie nie mit Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren.
■ FAZIT
Mobile Trade Manager ist die perfekte Lösung für Trader, die
▪ Trades jederzeit und überall nur mit Ihrem Telefon verwalten möchten
▪ Aufträge schnell mit der intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche platzieren
▪ Kapitalschutz durch intelligentes automatisches Risikomanagement
▪ Gewinne mit 5-stufigem Partial Close optimieren
▪ Gewinne schützen mit professionellem Trailing-Stop
▪ Risikofreier Handel mit automatischem Break-Even
DER EINZIGE EA auf dem Markt, der speziell für den mobilen Handel entwickelt wurde!
Geeignet für alle Handelsstile: Scalping, Day Trading, Swing Trading auf allen Zeitfenstern.
Starten Sie noch heute und erleben Sie den Unterschied mit Mobile Trade Manager!