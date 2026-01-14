Risk Based Lot Panel

1. Übersicht

Risikobasiertes Los-Panel

Bei diesem Panel handelt es sich um ein praktisches Dienstprogramm zur effektiven Verwaltung Ihres Risikos. Es berechnet automatisch die ideale Losgröße auf der Grundlage Ihres Kontoguthabens und eines vordefinierten Risikoprozentsatzes, so dass Sie sich voll und ganz auf die Kursentwicklung konzentrieren können und nicht auf manuelle Berechnungen.

2. Hauptmerkmale

Intelligente Lot-Berechnung: Das Tool ermittelt die exakte Lot-Größe, indem es Ihr aktuelles Eigenkapital, Ihre Risikoeinstellungen und den Abstand zu Ihrem Stop-Loss analysiert.

Visuelle Handelsplanung: Das Tool zeichnet Stop-Loss- (SL) und Take-Profit-Linien (TP) direkt auf dem Chart ein, so dass Sie sich ein klares Bild von Ihrem Risiko-Ertrags-Verhältnis machen können, bevor Sie sich auf einen Handel einlassen.

Ausführungssicherheit: Enthält ein Bestätigungs-Popup, um versehentliche Eingaben zu verhindern, sowie optionale Filter wie maximale Positionslimits und kostenlose Margin-Checks.

Flexible Ziellogik: Sie können Gewinnziele in Prozent oder einem bestimmten Dollar-Betrag festlegen. Außerdem werden sowohl harte (serverseitige) als auch virtuelle (verdeckte) Aufträge unterstützt.

3. Schnittstelle & Steuerelemente

Auftragspaneel: Zeigt die berechnete Losgröße in Echtzeit mit reaktionsschnellen Kauf- und Verkaufsschaltflächen an.

Zeigt die berechnete Losgröße in Echtzeit mit reaktionsschnellen Kauf- und Verkaufsschaltflächen an. Alle schließen: Eine spezielle Schaltfläche zum sofortigen Schließen aller offenen Positionen für das aktuelle Symbol.

Eine spezielle Schaltfläche zum sofortigen Schließen aller offenen Positionen für das aktuelle Symbol. Optimierung: Das Dashboard ist leichtgewichtig und wird nur bei Bedarf aktualisiert, um die CPU-Auslastung auf ein Minimum zu reduzieren.

4. Eingabe-Parameter

[Risikoeinstellungen] InpPercent: Stop-Loss-Abstand vom Einstiegskurs (%).

InpAllokation: Prozentsatz des zu riskierenden Eigenkapitals pro Handel.

InpMaxPositions: Limit für offene Positionen pro Symbol (0 = unbegrenzt).

InpUseFreeMargin: Aktivieren/Deaktivieren der Margin-Verfügbarkeitsprüfung. [Order & Target Einstellungen] InpSendHardSL/TP: Schaltet um, ob Aufträge an den Broker-Server gesendet werden sollen.

InpTPMode: Wählen Sie zwischen prozentualen oder monetären Zielmodi.

InpTPWert: Ihr Zielwert basierend auf dem ausgewählten Modus.

5. Anforderungen & Einrichtung