Mobile Trade Manager

Mobile Trade Manager - Gestión profesional de operaciones desde su teléfono
══ ════════════════════════════════════════════════════════════════
■ INTRODUCCIÓN
Mobile Trade Manager es un EA profesional de gestión de trading diseñado específicamente para ofrecerte un control total sobre tus operaciones utilizando únicamente tu teléfono, desde cualquier lugar.
Características principales:
▪ EL ÚNICO EA del mercado que puede gestionar operaciones desde cualquier lugar - Características totalmente optimizadas para móvil, no necesita ordenador.
▪ Panel de entrada visual - Arrastre y suelte para colocar órdenes de forma intuitiva como dibujar en un gráfico, sin necesidad de escribir
▪ Gestión automática del riesgo - Calcula automáticamente el tamaño del lote en función del % de la cuenta o de una cantidad fija, máxima protección del capital
▪ Cierre parcial en 5 niveles - Toma automáticamente beneficios parciales en 5 niveles de RR diferentes, optimizando la rentabilidad
Advanced Trailing Stop - 5 métodos profesionales de trailing (ATR, MA, SAR, Pivot, Swing) para proteger los beneficios.
▪ Break Even Protection - Mueve automáticamente el SL a la entrada cuando se alcanza el beneficio, operando sin riesgos
══ ════════════════════════════════════════════════════════════════
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
── ──────────────────────────────────────────────────────────────
A. GESTIÓN AUTOMÁTICA DEL RIESGO
Sistema automático de gestión de riesgos con nuevas características para apoyar la colocación de órdenes de la manera más conveniente desde cualquier lugar.
Componentes de la interfaz:
1. Habilitar Calculadora RR - Cálculo automático de TP basado en el ratio RR. Para órdenes con SL, EA establecerá automáticamente el TP apropiado
2. Mantener siempre el ratio RR - Ajustar siempre el TP según el ratio RR calculado, basado en el SL.
3. Ajuste de Entrada - Ajusta automáticamente el precio de Entrada para alcanzar el ratio RR deseado (para Órdenes Pendientes).
4. 4. Aplicar Diferencial a SL/TP - Incluye el diferencial en la distancia SL/TP para un ajuste preciso de las órdenes.
5. Habilitar Riesgo Automático - Cálculo automático del tamaño del lote con comisión incluida para una mayor precisión
6. Tipo de Riesgo (Desplegable):
▸ $ Fijo - Arriesga una cantidad fija por operación.
▸ % Saldo - Riesgo basado en el % del saldo de la cuenta
▸ % Capital - Riesgo basado en el % del capital (incluyendo P/L flotante)
▸ Lote - Operación con tamaño de lote fijo.
7. Valor de Riesgo - Introduzca el valor de riesgo correspondiente al Tipo de Riesgo seleccionado
Ejemplo: Cuenta 10.000 $, Riesgo 2% Saldo = 200 $, SL 50 pips → Lote automático: 0,40 lotes.
EA calcula en base a: Distancia del SL, valor del pip, comisión del broker, límites de lote mín./máx.
── ──────────────────────────────────────────────────────────────
B. PANEL DE ENTRADA VISUAL
Colocación de órdenes arrastrando y soltando optimizada para móviles:
▪ Pulse "MOSTRAR" para mostrar el panel
Arrastre la línea de entrada hasta el precio deseado
Arrastre la barra SL para establecer el stop loss
▪ TP auto-calculado basado en RR
▪ Tamaño del lote auto-visualizado
▪ Pulse "EJECUTAR" para colocar la orden
Botones de control: MOSTRAR/OCULTAR, PENDIENTE/MERCADO, COMPRAR/VENDER, EJECUTAR
── ──────────────────────────────────────────────────────────────
C. CALCULADORA INTELIGENTE DE TP
Calcula automáticamente el Take Profit en función de la relación Riesgo/Recompensa.
Dos Modos:
1. 1. Basado en la Distancia - TP = Entrada ± (Distancia SL × Ratio RR)
2. 2. Basado en el Beneficio - Calcula el TP basado en el beneficio real.
── ──────────────────────────────────────────────────────────────
D. PROTECCIÓN DE EQUILIBRIO
Mueve automáticamente el SL al precio de entrada cuando se alcanza el nivel de beneficio, haciendo que la operación esté "libre de riesgo".
Dos Modos:
1. 1. Estándar - SL se mueve exactamente al precio de entrada
2. 2. Break Even + Comisión - El SL se mueve al precio de entrada + el coste de la comisión.
Configuración: Establezca el nivel de BE RR a activar (por defecto: 1.0)
Ejemplo: Entrada 1,1000, SL 1,0950, BE RR 1,0
Cuando el precio alcanza 1,1050 → SL se mueve a 1,1000 → Operación sin riesgo
Nota: Después de la activación del BE, el Trailing Stop se desactiva para evitar que el SL vuelva a la zona de pérdidas.
── ──────────────────────────────────────────────────────────────
E. CIERRE PARCIAL DE 5 NIVELES
Cierra automáticamente partes de la posición en diferentes niveles de beneficios.
▪ Establece hasta 5 niveles de toma de beneficios.
▪ Cada nivel tiene objetivo de RR y % de cierre
▪ EA cierra automáticamente porciones cuando se alcanzan los objetivos
Configuración por defecto:
▸ Nivel 1: RR 1.5, Cierre 33% - Toma de beneficios temprana
Nivel 2: RR 2.0, Cierre 33% - Protección de beneficios adicionales
▸ 34% restante: Se ejecuta hasta el TP final o trailing stop
Ejemplo: posición de 1,00 lote
Nivel 1 (RR 1,5) → Cerrar 0,33 lote, Restante 0,67 lote
Nivel 2 (RR 2,0) → Cerrar 0,33 lote, Restante 0,34 lote
TP final → Cerrar 0,34 lote, Operación completada
── ──────────────────────────────────────────────────────────────
F. TRAILING STOP AVANZADO
5 métodos de trailing profesionales con visualización de gráficos en tiempo real. Solo trails basados en la última confirmación, evitando trailing durante reversiones de precio.
5 Métodos:
1. 1. ATR - Trails a distancia ATR × Multiplicador (mercados volátiles)
2. 2. Media móvil: el SL sigue la línea de la media móvil (seguimiento de tendencias).
3. 3. SAR Parabólico - SL sigue los puntos SAR (tendencias fuertes)
4. 4. Puntos pivote - SL se desplaza al máximo/mínimo pivote confirmado
5. 5. Puntos oscilantes (HH/LL) - SL se desplaza al máximo más alto / mínimo más bajo.
Ajustes: Trailing Start RR (0 = inmediato), Show Lines, Use Offset, Timeframe
Características inteligentes:
▪ El arrastre comienza después de alcanzar la RR de inicio de arrastre
Nunca mueve el SL hacia atrás
▪ Desactivación automática tras activarse el Break Even
▪ Visualización: Compra (Cian/Lima), Venta (Magenta/Rojo)
── ──────────────────────────────────────────────────────────────
G. PANEL DE CONTROL
Interfaz de gestión centralizada optimizada para móviles con 3 pestañas:
▸ Pestaña 1: COMERCIO - Información de la cuenta en tiempo real, configuración de RR, botones de comercio.
▸ Pestaña 2: POSICIONES - Ajustes de Break Even, Cierre parcial, Trailing Stop.
▸ Pestaña 3: AJUSTES - Número Mágico, Comentario de la Operación, Cerrar/Borrar operaciones
Características del panel: Arrastrar y soltar, minimizar/maximizar, actualizaciones en tiempo real, optimizado para pantalla táctil
══ ════════════════════════════════════════════════════════════════
GUÍA DEL USUARIO
── ──────────────────────────────────────────────────────────────
INSTALACIÓN INICIAL (5 minutos)
Paso 1: Instalar EA - Descargar desde MQL5 Market, arrastrar al gráfico, activar AutoTrading
Paso 2: Configurar Riesgo - Seleccione el Tipo de Riesgo, introduzca el Valor de Riesgo, marque "Activar Auto Riesgo".
Paso 3: Configurar RR - Introduzca el Ratio RR (por ejemplo, 3.0), marque "Activar Calculadora RR".
Paso 4: Configurar Protección - Activar Break Even, Niveles de Cierre Parcial, Trailing Stop
Paso 5: Pruebe en Demo - Realice una operación de prueba y observe la gestión del EA
── ──────────────────────────────────────────────────────────────
COLOCACIÓN DE SU PRIMERA OPERACIÓN
Método 1: Colocación manual de órdenes
1. Coloque la orden a través de cualquier terminal MT5 (incluyendo la aplicación MT5 para Android/iOS)
2. Establecer stop loss
3. EA automáticamente: calcula TP, aplica gestión de riesgo, monitoriza BE/PC/Trailing
Método 2: Usando el Panel de Entrada
1. Toque "MOSTRAR" → Seleccionar modo (PENDIENTE/MERCADO) → Seleccionar dirección (COMPRA/VENTA).
2. Arrastre la línea de entrada y la barra SL → Verifique el tamaño del lote → Pulse "EJECUTAR"
── ──────────────────────────────────────────────────────────────
SUPERVISIÓN DE OPERACIONES
Información en tiempo real: Estado de la cuenta, líneas de arrastre en el gráfico, flechas de pivote/swing, comentarios de la operación (_BE, _PC1, _PC2...)
Eventos a vigilar:
1. 1. Activación del punto de equilibrio - El comentario añade "_BE", el SL se mueve a la entrada, la operación queda libre de riesgo.
2. Ejecución de cierre parcial - El comentario añade "_PC1", "_PC2"..., el tamaño de la posición se reduce.
3. Movimiento del Trailing Stop - La línea del Trailing Stop se mueve en el gráfico, el SL se actualiza automáticamente.
── ──────────────────────────────────────────────────────────────
GESTIÓN DE POSICIONES MÚLTIPLES
▪ Número mágico - Establece diferentes números para diferentes estrategias.
▪ Filtro de comentarios - EA sólo gestiona operaciones con un comentario específico
▪ Cierre por lotes (pestaña 3) - Cerrar todo, cerrar beneficios, cerrar pérdidas, eliminar todo/límite/stop
══ ════════════════════════════════════════════════════════════════
REQUISITOS Y NOTAS
── ──────────────────────────────────────────────────────────────
REQUISITOS DEL SISTEMA
Mínimo: Plataforma MT5, broker de 2 dígitos o superior, internet estable.
Recomendado: Broker con spread bajo, ejecución rápida, sin restricciones de EA, cierre parcial permitido
No Compatible: Brokers que no permitan cierre parcial/modificación SL-TP, plataforma MT4
── ──────────────────────────────────────────────────────────────
NOTAS IMPORTANTES
1. 1. Comentario "AutoRisk" - NO modificar en el código, el EA lo utiliza para identificar las operaciones de riesgo automático.
2. 2. Prioridad Break Even - Después de que BE se activa, el cierre parcial sigue funcionando, trailing desactivado.
3. Modificaciones manuales - Si modifica el SL, el TP se actualiza automáticamente (a menos que "Mantener siempre RR" esté desactivado). EA se adapta a sus cambios
4. Órdenes pendientes - El ajuste de entrada sólo funciona con órdenes pendientes
5. Comportamiento Trailing - Nunca mueve SL hacia atrás, sólo en dirección favorable
── ──────────────────────────────────────────────────────────────
ADVERTENCIA DE RIESGO
Riesgos de negociación: Operar en Forex implica un riesgo sustancial de pérdida de capital. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Limitaciones del EA: No puede predecir la dirección del mercado ni evitar pérdidas. Requiere una configuración adecuada.
Responsabilidad del usuario: Pruebe en demo, comprenda todas las características, supervise el rendimiento, nunca opere con dinero que no pueda permitirse perder.
══ ════════════════════════════════════════════════════════════════
CONCLUSIÓN
Mobile Trade Manager es la solución perfecta para los traders que quieren:
▪ Gestionar las operaciones en cualquier momento y lugar con sólo su teléfono.
▪ Colocar órdenes rápidamente con la intuitiva interfaz de arrastrar y soltar
▪ Proteger el capital con la gestión inteligente del riesgo automático
Optimice los beneficios con el cierre parcial de 5 niveles
▪ Proteja los beneficios con el trailing stop profesional
▪ Negociación sin riesgos con punto de equilibrio automático
¡ EL ÚNICO EA del mercado diseñado específicamente para el trading móvil!
Adecuado para todos los estilos de trading: Scalping, Day Trading, Swing Trading en todos los marcos temporales.
── ──────────────────────────────────────────────────────────────
¡ Comience hoy y experimente la diferencia con Mobile Trade Manager!

