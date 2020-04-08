Dynamic background

En realidad, son las emociones las que influyen en las operaciones, y es capturarlas lo que hace que las operaciones sean rentables en última instancia.


Es por eso que tengo un indicador 'Trend Ambient Light' que hace tres cosas para sus gráficos de trading:

1. Reconocer el estado del mercado de un vistazo

  • Fondo azul oscuro el mercado estáen una fuerte tendencia larga

  • Fondo rojo oscuro el mercado estámuy corto

  • Fondo gris oscuro el mercadose encuentra en un estado de equilibrio oscilante

2. Proporcionar ayudas visuales intuitivas

  • Transforma las complejas comparaciones de posiciones largas/cortasen los colores de fondo más intuitivos.

  • Permite sentir el sentimiento del mercadosin analizar los datos

  • El cambio entre gráficos le permitecaptar al instante la fuerza actual de cada instrumento.

3. Ayuda en las decisiones de negociación

  • Evite ponerse corto en una posición larga fuerte.

  • Evita ir en largo en una posición corta fuerte.

  • Le alerta para que se mantenga al margen o utilice una estrategia de rango en mercados oscilantes.

Esencialmente, es como instalar un "indicador de humor" en sus gráficos, utilizando colores para decirle si la "personalidad" del mercado en ese momento es fuertemente alcista, fuertemente bajista o indecisa.

