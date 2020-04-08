Dynamic background

En realidad, son las emociones las que influyen en las operaciones, y es capturarlas lo que hace que las operaciones sean rentables en última instancia.





Es por eso que tengo un indicador 'Trend Ambient Light' que hace tres cosas para sus gráficos de trading:

1. Reconocer el estado del mercado de un vistazo

Fondo azul oscuro → el mercado está en una fuerte tendencia larga

Fondo rojo oscuro → el mercado está muy corto

Fondo gris oscuro → el mercadose encuentra en un estado de equilibrio oscilante

2. Proporcionar ayudas visuales intuitivas

Transforma las complejas comparaciones de posiciones largas/cortas en los colores de fondo más intuitivos .

Permite sentir el sentimiento del mercado sin analizar los datos

El cambio entre gráficos le permitecaptar al instante la fuerza actual de cada instrumento.

3. Ayuda en las decisiones de negociación

Evite ponerse corto en una posición larga fuerte.

Evita ir en largo en una posición corta fuerte.

Le alerta para que se mantenga al margen o utilice una estrategia de rango en mercados oscilantes.

Esencialmente, es como instalar un "indicador de humor" en sus gráficos, utilizando colores para decirle si la "personalidad" del mercado en ese momento es fuertemente alcista, fuertemente bajista o indecisa.