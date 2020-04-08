TCM Breakeven Calculator Ultra

TCM Breakeven Calculator Ultra es una utilidad profesional diseñada para visualizar instantáneamente suPrecio de Entrada Medio Ponderado Real con elTamaño Total del Lote. A diferencia de los promedios simples, esta herramienta tiene en cuenta matemáticamente el tamaño de los lotes y le proporciona el precio exacto al que su posición neta alcanza la pérdida cero.

Escanea automáticamente su terminal yaísla las operaciones en función del gráfico que esté visualizando. Si está operando con varios pares (por ejemplo, EURUSD y Oro) simultáneamente, este indicador sólo calculará los datos del gráfico específico al que está vinculado.

Características principales:

- Aislamiento específico del gráfico:Filtra automáticamente las operaciones por el símbolo actual. Puede utilizarlo en varios gráficos a la vez sin que se mezclen los datos.
- Media ponderada real: Calcula el precio de equilibrio exacto en función de la ponderación del volumen (Precio × Volumen / Volumen total).
- Separación inteligente: Aísla las posiciones de comprade las de venta. Puede cubrirse libremente mientras ve objetivos distintos para ambos lados.
- Panel de control en tiempo real: Muestra un panel de datos claro con eltamaño total del lote y el precio de equilibrio para una rápida toma de decisiones.
- Rendimiento optimizado: Ejecución sin retrasos . Se actualiza estrictamente en las transacciones comerciales para mantener su terminal funcionando a la máxima velocidad.

¿Por qué lo necesita?

Cuando se gestionan múltiples operaciones o se escalan posiciones en diferentes símbolos, es difícil conocer el precio exacto de salida y el tamaño exacto del lote.TCM Breakeven Calculator Ultra hace los cálculos por usted al instante, permitiéndole gestionar el riesgo con precisión en cada gráfico.

Ajustes:

- Controles visuales: Activar/desactivar líneas o insignias del tablero.
- Color y Estilo:Colores totalmente personalizables, estilos de línea y posicionamiento del tablero (4 esquinas).

Cómo funciona:

- Adjunte el indicador a cualquier gráfico (por ejemplo, XAUUSD).
- Opere normalmente , a medida que abre posiciones, laLínea de Punto de Equilibriose desplaza automáticamente para mostrar suverdaderonivel de pérdida cero .
- Controle el panel de control para ver un resumen en tiempo real del tamaño total de su lote y el precio objetivo.

Nota Importante:

El cálculo se basa estrictamente enel Precio de Entrada y el Volumen. Proporciona la entrada media ponderada bruta y no tiene en cuenta los costes de Swap o Comisión.

Draggon es un Asesor Experto (EA) avanzado diseñado para MetaTrader 5, con énfasis en la simplicidad, eficiencia y rentabilidad consistente. Este sistema de trading algorítmico sigue las tendencias del mercado y emplea una sofisticada combinación de indicadores para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad en el par EUR/USD en un gráfico de 4 minutos. Las pruebas retrospectivas desde el 01.01.2019 hasta hoy mostraron que, comenzando con un depósito inicial de $300, Draggon pudo
