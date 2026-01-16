TSPEdge

Überblick:

TSPEdge, ein auf maschinellem Lernen basierender Indikator, ist ein Handelsindikator der nächsten Generation, der über traditionelle regelbasierte Systeme hinausgeht. Er nutztintelligente Mustererkennung, um das Kursgeschehen zu analysieren und optimale Einstiegspunkte zu identifizieren, an denen sich der Kurs am wahrscheinlichsten zu Ihren Gunsten entwickeln wird.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Indikatoren, die feste mathematische Formeln verwenden,lernt TSPEdge MLaus dem Marktverhalten und passt sich den aktuellen Bedingungen an. Es bewertet jedes potenzielle Setup anhand von Tausenden ähnlicher historischer Muster, um die Erfolgswahrscheinlichkeit vorherzusagen.

Hauptmerkmale

Adaptive Signalerkennung - Proprietärer Algorithmus, der Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit identifiziert
Eingebauter Win Rate Tracker - Dashboard zeigt Echtzeit-Performance-Statistiken
Non-Repainting Signals - Pfeile erscheinen bei Kerzeneröffnung, bewegen sich nicht und verschwinden nicht
Multi-Pair-kompatibel - Funktioniert bei Forex, Gold, Indizes und mehr

Getestete Leistung:

  • Konstante Gewinnrate von über 80% bei den wichtigsten Paaren
  • Getestet auf EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, XAUUSD (empfohlene Paare)
  • Optimiert fürbinäre Optionen mit M1-Zeitrahmenund Scalping
  • Funktioniert auf M1, M5, M15. Der Indikator wird für andere Zeitrahmen deaktiviert
  • 5-10 Signale pro Tag und Paar
  • Sitzungsfilter - Beginn der Londoner Sitzung - Mitte der New Yorker Sitzung (empfohlene Sitzung für den Handel)

Wie es funktioniert:

Der Indikator identifiziertwichtige Kursniveaus, bei denen Umkehrungen oder Fortsetzungen statistisch am wahrscheinlichsten sind. Er wendet dann einenVertrauensfilter an, der nur dann Signale erzeugt, wenn die Wahrscheinlichkeit den von Ihnen gewählten Schwellenwert überschreitet. Auf diese Weise werden minderwertige Setups eliminiert und Sie können sich auf die besten Gelegenheiten konzentrieren.

Signaleintritt
  • Der Pfeil erscheint bei der Eröffnung einer neuen Kerze
  • Einstieg zum Eröffnungskurs dieser Kerze
  • Verfall nach der von Ihnen festgelegten Anzahl von Bars

Erläuterung der Eingabeparameter: (standardmäßig empfohlene Einstellungen - 70-80% konstante Gewinnrate aus 50.000 Bars)

Parameter Voreinstellung Beschreibung
Verfall Bars
 5 Anzahl der Balken bis zum Ablauf des Handels. Wird für die Gewinn-/Verlustberechnung auf dem Dashboard verwendet. Wenn Sie mit 5-Minuten-Verfall auf M1 handeln, setzen Sie den Wert auf 5.
Bars zur Bestätigung des Swing
 5 Empfindlichkeit der Preisstrukturerkennung. Niedriger = empfindlicher, erkennt kleinere Bewegungen. Höher = sanfter, konzentriert sich nur auf größere Schwankungen.
K für K-NN
 10 Tiefe des Mustervergleichs. Wie viele ähnliche historische Muster werden für jedes Signal verglichen. Niedriger = strengerer Abgleich, weniger Signale. Höher = flexibler, mehr Signale.
Mindestgewinnrate
 75% Qualitätsschwelle. Nur Signale mit einer vorhergesagten Erfolgsquote über diesem Wert werden ausgelöst. Höher = weniger, aber bessere Signale.
Min Stichproben
 30 Mindestanzahl historischer Daten, die vor der Erzeugung von Signalen erforderlich sind. Gewährleistet die Zuverlässigkeit.
Abkühlung
 3 Mindestanzahl von Balken zwischen den Signalen. Verhindert übermäßigen Handel unter volatilen Bedingungen.
Berührungstoleranz
 1.2 Wie nahe der Kurs an den wichtigsten Niveaus sein muss, damit ein Signal berücksichtigt wird. Gemessen in ATR.
Alarme aktivieren
 wahr Popup-Warnung anzeigen, wenn das Signal ausgelöst wird.
Push aktivieren
 false Push-Benachrichtigung an das Mobiltelefon senden, wenn das Signal ausgelöst wird.


Unterstützung:

Treten Sie unserem Telegram für Updates und Support bei: https://t.me/TSPEdge
