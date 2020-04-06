Smart FIFO Grid Pro MT4

Smart FIFO Grid Pro: Fuel Sentinel Edition

Überschrift:

Das intelligente Grid-System mit "Profit Recycling"-Technologie. Jetzt mit anpassbaren "Fuel Days" und Margin Health Monitoring in Echtzeit.

🛡️ Überblick

Smart FIFO Grid Pro ist ein Handelssystem der nächsten Generation, das für Händler entwickelt wurde, die der Erhaltung ihres Kontos Vorrang vor rücksichtslosem Glücksspiel einräumen. Im Gegensatz zu traditionellen Martingale Grids, die einfach auf eine Umkehrung hoffen, verwaltet dieser EA aktiv das Risiko, indem er Ihre gesicherten Gewinne "recycelt", um den Drawdown zu reduzieren.

Mit dem Fuel Sentinel Update v1.11 haben Sie die volle Kontrolle. Sie entscheiden, wie viele Tage vergangener Gewinne (Fuel) der EA verwenden soll, um festgefahrene Positionen wiederherzustellen. Kombiniert mit einem professionellen On-Chart-Dashboard macht dies den EA zu einem der sichersten und transparentesten Grid-Systeme auf dem Markt.

✅ US-Broker-kompatibel: Befolgt strikt die FIFO-Regeln (First-In, First-Out). ✅ Prop Firm Ready: Mit Hard Stop-Schutz und Zeitfiltern.

🔥 Hauptmerkmale und Innovationen

1. ⛽ Intelligente Reduktion (die "Treibstoff"-Strategie)

Dies ist das Herzstück des EA. Er wartet nicht einfach darauf, dass der Markt zurückkommt.

Wie es funktioniert: Der EA durchsucht Ihre Kontohistorie nach realisierten Gewinnen (Fuel). Er verwendet einen Prozentsatz dieses "Treibstoffs", um die ältesten, am schlechtesten gelaufenen Geschäfte im Hintergrund zu schließen.

Neu in v1.11: Sie können jetzt die FuelDays anpassen. Ob Sie den Gewinn der letzten 1, 3 oder 7 Tage verwenden möchten, Sie haben die Kontrolle über das Erholungsbudget.

2. 📊 Margin Sentinel Dashboard

Raten Sie nicht länger über den Zustand Ihres Kontos. Das aktualisierte On-Chart-Panel bietet Echtzeit-Analysen:

Margin Health: Farbcodierte Warnungen (<span >Sicher</span> / <span >Warnung</span> / <span >Kritisch</span>).

Fuel Gauge: Zeigt genau an, wie viel Gewinn zur Deckung schlechter Trades zur Verfügung steht.

Drawdown Monitor: Zeigt live DD% mit visuellen Warnungen an.

3. 🧱 Dynamische ATR-Gitterabstände

Der Markt ist nie statisch. Dieser EA verwendet Average True Range (ATR), um den Abstand zwischen den Rasteraufträgen zu berechnen.

Hohe Volatilität: Die Abstände werden erweitert, um Over-Trading zu verhindern.

Geringe Volatilität: Die Schritte werden enger, um kleine Gewinne mitzunehmen.

4. ⏰ Erweiterter Zeitfilter

Vermeiden Sie unvorhersehbare Volatilität.

Täglicher Zeitplan: Definieren Sie Start- und Endstunden.

Freitagsausstiegsmodus: Der EA kann die Eröffnung neuer Orders am Freitagabend stoppen, um einen Drawdown über die Wochenendlücken zu verhindern.

5. 🛡️ Ultimativer Schutz (Hard Stop)

Schlafen Sie ruhig in dem Wissen, dass Sie ein Sicherheitsnetz haben. Sie können einen MaxDrawdownPercent (z.B. 30%) festlegen. Wenn diese Grenze überschritten wird, löst der EA ein Notfallprotokoll aus, um alle Geschäfte zu schließen und den Betrieb zu stoppen.

⚙️ So funktioniert es (Die Logik)

Einstieg: Der EA steigt auf der Grundlage der Trend-/Volatilitätslogik unter Verwendung des Compounding Money Management in den Markt ein. Grid-Management: Wenn sich der Preis gegen den Handel bewegt, werden auf der Grundlage dynamischer ATR-Schritte Erholungsaufträge erteilt. Gewinnmitnahme: Der Korb wird geschlossen, wenn der Gesamtgewinn TargetProfitUSD erreicht. Intelligente Wiederherstellung: Wenn ein Korb zu lange offen bleibt, greift der Fuel Sentinel ein. Er nimmt den Gewinn, den Sie in den letzten FuelDays (z.B. 3 Tage) gemacht haben, und verwendet ihn, um den ältesten verlustbringenden Handel zu löschen, wodurch Ihre Margenbelastung reduziert und der Break-Even-Punkt verbessert wird.

📋 Parameter-Leitfaden

Benutzeroberfläche

ShowDashboard : Schaltet das visuelle Panel ein/aus.

ShowBELines : Zeigt Break-Even-Kurslinien auf dem Chart an.

Smart Reduction (Kraftstoff)

UseSmartReduction : Aktiviert/deaktiviert den Rückgewinnungsmechanismus.

FuelDays : [NEW] Anzahl der vergangenen Tage zur Berechnung des Gewinns für die Rückgewinnung (Standard: 3).

ProfitUsagePercent : % des zu verwendenden Brennstoffs (empfohlen: 70-80%).

Risiko & Raster

BaseBalance / BaseLot : Risikoeinstellung (z.B. 0,01 Lots pro $1000).

LotMultiplier : Größenerhöhung für Rasteraufträge.

ATR_Multiplier : Abstandsberechnung für Rasterschritte.

Schutz

UseMaxDDProtection : Aktivieren Sie Hard Stop.

MaxDrawdownPercent : Maximal zulässiger Drawdown vor Notausstieg.

📈 Empfehlungen

Symbol: Am besten für schwankende/mittelwertreversierende Paare wie AUDNZD, EURGBP, USDCAD, EURUSD .

Zeitrahmen: M15 oder H1 .

Kontotyp: Niedriger Spread oder ECN-Konten werden dringend empfohlen.

VPS: Unerlässlich für einen 24/7 Betrieb und eine zuverlässige Smart Reduction Ausführung.

⚠️ Risikowarnung: Der Forex-Handel ist mit einem erheblichen Risiko verbunden. Dieser EA ist ein Hilfsmittel zur Verwaltung von Trades und Risiken, aber er garantiert keine Gewinne. Bitte führen Sie Ihre eigenen Backtests durch und beginnen Sie mit einem Demokonto, um die FuelDays-Logik zu verstehen, bevor Sie mit echtem Kapital handeln.