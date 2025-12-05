AstroCycles: Fortgeschrittener Finanzastronomie-Indikator

Übersicht

AstroCycles ist ein hochentwickeltes technisches Analysetool, das für die MetaTrader 5 (MQL5) Plattform entwickelt wurde. Es schließt die Lücke zwischen der Orbitalmechanik und der Finanzmarktanalyse, indem es präzise astronomische Zyklen berechnet und diese direkt in Ihrem Trading-Chart visualisiert.

Im Gegensatz zu Standardindikatoren, die sich auf vergangene Kursdaten stützen, verwendet AstroMaster hochpräzise astronomische Algorithmen (Keplersche Elemente und Browns Mondtheorie), um die genaue Position von Himmelskörpern zu bestimmen. Er identifiziert kritische kosmische Ereignisse - wie z. B. planetarische Rückläufigkeiten, Tierkreiswechsel und Mondphasen -, die häufig mit Wendepunkten, Volatilität und Trendumkehr auf den Märkten korreliert sind.

Dieses Tool arbeitet vollständig innerhalb des Terminals (Native MQL5), ohne dass externe Bibliotheken oder eine Internetverbindung erforderlich sind, was Geschwindigkeit, Datenschutz und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Hauptmerkmale

1. Umfassende planetarische Verfolgung

Der Indikator verfolgt die Bewegung der wichtigsten Himmelskörper von Merkur bis Pluto, einschließlich Sonne und Mond. Er überwacht ihre geozentrischen Positionen und macht den Händler auf bestimmte Ereignisse aufmerksam:

Eintritt in den Tierkreis: Markiert den genauen Zeitpunkt, zu dem ein Planet von einem Tierkreiszeichen in ein anderes wechselt (z. B. Eintritt von Mars in den Stier). Dies wird oft als Veränderung der Marktstimmung oder -energie interpretiert.

Rückläufige Bewegung: Gibt an, wann sich ein Planet am Himmel rückwärts zu bewegen scheint (rückläufig) und wann er wieder vorwärts wandert (direkt). Diese Perioden sind historisch gesehen mit Marktkorrekturen oder -umkehrungen verbunden.

Sonnenkonjunktionen: Hebt Momente hervor , in denen sich ein Planet perfekt mit der Sonne ausrichtet.

2. Erweiterte Mond- und Hijri-Analyse

AstroMaster bietet einen tiefen Einblick in die Mondzyklen, die für kurzfristiges Markt-Timing unerlässlich sind:

Mondphasen: Markiert klar und deutlich die Phasen von Neumond und Vollmond .

Integration des Hijri-Kalenders : Einzigartig in diesem Tool ist die Berechnung und Anzeige des geschätzten Hijri-Datums (islamisches Datum) für jedes Mondereignis, was Händlern hilft, die sich an den Mondkalenderzyklen orientieren.

Eclipse-Erkennung: Erkennt automatisch Sonnen- und Mondfinsternisse und hebt sie mit eindeutigen visuellen Markierungen hervor , die potenzielle Fenster mit hoher Volatilität signalisieren.

Mond-Planeten-Konjunktionen: Erkennt, wenn der Mond mit anderen Planeten in einer Linie steht (z. B. Mond in Konjunktion mit Jupiter).

3. Sonnenereignisse und Saisonalität

Der Indikator verfolgt die Beziehung der Erde zur Sonne, um wichtige jahreszeitliche Verschiebungen zu erkennen:

Tagundnachtgleiche: Frühlings- und Herbsttagundnachtgleiche.

Sonnenwenden: Sommer- und Wintersonnenwende.

Diese Ereignisse sind für langfristige Rohstoff- und Indexhändler von Bedeutung, da sie saisonale Übergangspunkte markieren.

4. Modul für prädiktive Vorhersage

AstroMaster analysiert nicht nur die Vergangenheit, sondern projiziert auch in die Zukunft.

Future Cycle Projection: Der Indikator zeichnet vertikale Linien in den leeren Raum auf der rechten Seite des Charts (bis zu 90 Tage im Voraus).

Strategische Planung: Dies ermöglicht es Händlern, bevorstehende Zeitcluster und potenzielle Wendepunkte zu antizipieren, bevor die Preisaktion eintrifft.

5. Modernes Informations-Dashboard

Ein schlankes, halbtransparentes Dashboard wird auf dem Chart angezeigt und bietet eine Echtzeit-"Cockpitansicht" des Kosmos:

Echtzeit-Position: Zeigt das aktuelle Tierkreiszeichen und den genauen Grad für Sonne, Mond und alle Planeten an.

Rückläufiger Status: Kennzeichnet Planeten, die sich in einer rückläufigen Bewegung befinden, mit einer deutlichen [R] -Markierung .

Momentum Tracker: Ein spezieller Fußzeilenbereich zeigt das jüngste astronomische Ereignis an, damit Sie kein Signal verpassen.

6. Optimierte Benutzerfreundlichkeit

Vertikale Beschriftungen: Jede Zeile des Diagramms enthält eine vertikale Textbeschriftung, die das Ereignis beschreibt (z. B. "Merkureintritt in den Widder"), so dass das Diagramm leicht zu lesen ist, ohne den Mauszeiger darüber zu bewegen.

Dynamisches Rendering: Das System nutzt eine intelligente Optimierung, um nur Objekte zu zeichnen, die gerade auf dem Bildschirm sichtbar sind. Dadurch wird sichergestellt, dass das Diagramm schnell und reaktionsschnell bleibt, auch wenn Sie zoomen, scrollen oder die Zeitspanne wechseln.

Verwendung