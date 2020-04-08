Nebula Gold Strike

🌌 Nebula Gold Strike - Micro-Noise Heatmap + Hybrid Direction Logic + Tick Anomaly Detector

"Vea el mercado en ticks - no en barras".


Lo que obtienes en 1 minuto

- Mapa de calor híbrido: El color en tiempo real muestra **dirección + nivel de ruido** (verde = alcista limpio, rojo oscuro = caos bajista).

- Tick Anomaly Dot: Alerta amarilla **en el momento** en que llega un tick estadísticamente extraño - sin retardo de cierre de barra.

- Línea de desequilibrio DOM: Presión compradora vs vendedora (auto-desactivado si no está soportado).

- Auto-Zoom & Zero Repaint: Totalmente basado en ticks, latencia <1 ms, sin datos futuros.


🔍 Por qué funciona

1. **Mapa de calor híbrido**: Entropía de los últimos 3 ticks + dirección del precio → semáforo intuitivo para entradas.

2. 2. **Motor de anomalías**: k-NN en un buffer de 100 ticks → detecta valores atípicos en un umbral de 2σ.

3. **Suavizado DOM**: Media de 3 ticks → limpia la señal de desequilibrio (sólo si el broker soporta DOM).


⚙️ Entradas clave

- HeatmapBars: 100 (o auto-zoom)

- kNN_Ticks: 100 (optimizado para RAM)

- EntropyLen: 3 (ultrarrápido)

- UseDOM: false por defecto (seguro para XAUUSD)


🎨 Leyenda de colores

- Verde oscuro: Fuerte alcista → seguir

- Verde/Lima: Tendencia alcista limpia → mantener

- Amarillo/Naranja: Picar → reducir tamaño

- Rojo/Rojo oscuro: Caos bajista → ponerse corto o esperar

→ Rojo oscuro + punto de anomalía = configuración de alta probabilidad.


Rendimiento

- CPU < 0.5% | RAM < 5 MB

- Sin DLL, sin internet, sin repintado.

- Funciona en M1-MN1


🛡️ Legal

🚀 Instalar

1. Copiar .mq5 a la carpeta Indicadores

2. Adjuntar a XAUUSD

3. Opere sólo en Verde Oscuro (largo) o Rojo Oscuro + punto (corto)


"Que cada tick sea verde... o rojo oscuro con un punto".

- Canal de Bob

