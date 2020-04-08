Nebula Gold Strike
Indicadores
Bob Sulaiman
Versión:
1.3
Actualizado:
9 diciembre 2025
Activaciones:
5
🌌 Nebula Gold Strike - Micro-Noise Heatmap + Hybrid Direction Logic + Tick Anomaly Detector
Versión 1.3 | Copyright © 2025 Bob's Channel | t.me/BobsGoldCrusherVIP
"Vea el mercado en ticks - no en barras".
Lo que obtienes en 1 minuto
- Mapa de calor híbrido: El color en tiempo real muestra **dirección + nivel de ruido** (verde = alcista limpio, rojo oscuro = caos bajista).
- Tick Anomaly Dot: Alerta amarilla **en el momento** en que llega un tick estadísticamente extraño - sin retardo de cierre de barra.
- Línea de desequilibrio DOM: Presión compradora vs vendedora (auto-desactivado si no está soportado).
- Auto-Zoom & Zero Repaint: Totalmente basado en ticks, latencia <1 ms, sin datos futuros.
🔍 Por qué funciona
1. **Mapa de calor híbrido**: Entropía de los últimos 3 ticks + dirección del precio → semáforo intuitivo para entradas.
2. 2. **Motor de anomalías**: k-NN en un buffer de 100 ticks → detecta valores atípicos en un umbral de 2σ.
3. **Suavizado DOM**: Media de 3 ticks → limpia la señal de desequilibrio (sólo si el broker soporta DOM).
⚙️ Entradas clave
- HeatmapBars: 100 (o auto-zoom)
- kNN_Ticks: 100 (optimizado para RAM)
- EntropyLen: 3 (ultrarrápido)
- UseDOM: false por defecto (seguro para XAUUSD)
🎨 Leyenda de colores
- Verde oscuro: Fuerte alcista → seguir
- Verde/Lima: Tendencia alcista limpia → mantener
- Amarillo/Naranja: Picar → reducir tamaño
- Rojo/Rojo oscuro: Caos bajista → ponerse corto o esperar
→ Rojo oscuro + punto de anomalía = configuración de alta probabilidad.
Rendimiento
- CPU < 0.5% | RAM < 5 MB
- Sin DLL, sin internet, sin repintado.
- Funciona en M1-MN1
🛡️ Legal
Soporte: t.me/BobsGoldCrusherVIP
Prohibida la reventa.
🚀 Instalar
1. Copiar .mq5 a la carpeta Indicadores
2. Adjuntar a XAUUSD
3. Opere sólo en Verde Oscuro (largo) o Rojo Oscuro + punto (corto)
"Que cada tick sea verde... o rojo oscuro con un punto".
- Canal de Bob