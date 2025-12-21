Auto Stop Loss All Trades MT4

Dies ist ein einfaches Dienstprogramm, das automatisch Stop Loss und Take Profit setzt. Es hat auch Trailing Stop Loss und Break Even Funktionen. Der Eingabewert für den Stop Loss und Take Profit ist in Pips. Wann immer Sie einen Handel eröffnen, werden Stop Loss und Take Profit automatisch in Pips gesetzt.

*Wenn Sie einen praktischeren Stop-Loss und Take-Profit für Ihre Trades benötigen, dann könnte Ihnen dieses ATR-basierte Stop-Loss-Utility gefallen, hier!

Eingaben:

1. SL und Trailing SL - Dies ist der Stop-Loss-Wert in Pips. Wird auch als Trailing Stop Loss verwendet, wenn "Use Trailing = true".

2. Trailing Steps - Dies ist der Wert der Schritte in Pips für das Trailing des Stop Loss.

3. Take Profit Pips - Wert für den Take Profit in Pips.

4. Break Even Pips - Take Profit-Wert, bei dem der Stop Loss auf den Break Even-Punkt verschoben wird.

5. Break Even Offset pips - Preisausgleich

Der "Break-Even-Preis-Offset" gibt an, wo der SL im Verhältnis zum Eröffnungskurs platziert werden soll. Standardmäßig wird er auf den Eröffnungskurs gesetzt (Offset Pips auf 0). WennOffset Pips auf 2 Pips eingestellt ist, wird SL auf OpenPrice+2 Pips platziert. Sie versuchen dies jedoch, wenn der Preis nur 3 Pips über dem Eröffnungskurs liegt.

6. Trailing Start Pips - Der Handel muss zuerst einen bestimmten Gewinn in Pips erreichen, und erst dann kann das Trailing des SL beginnen.

Stop Loss (SL)- und Take Profit (TP)-Orders, die auf festen Pips basieren, sind häufig verwendete Instrumente im Handel, um Risiken zu steuern und Gewinne zu sichern. Diese Aufträge sind nicht von der Marktvolatilität oder Indikatoren wie der Average True Range (ATR) abhängig. Stattdessen legen Händler feste Kursniveaus für diese Orders fest. Hier finden Sie eine Erläuterung zu Stop Loss und Take Profit auf der Basis von festen Pips:

1. **Stop Loss (SL): **

- Ein Stop Loss ist eine Order, die ein Händler platziert, um potenzielle Verluste bei einem Handel zu begrenzen, indem er ein festes Kursniveau festlegt, bei dem die Position automatisch geschlossen werden soll.

- Bei der Festlegung eines Stop Loss auf der Grundlage fester Pips legt der Händler fest, wie viele Pips er bei einem Handel zu riskieren bereit ist.

- Wenn ein Händler beispielsweise eine Long-Position (Kauf) bei 1,2000 für ein Währungspaar eingeht und mögliche Verluste auf 20 Pips begrenzen möchte, würde er seinen Stop Loss auf 1,1980 (1,2000 - 20 Pips) setzen.

- Der Zweck eines Stop-Loss ist es, den Händler vor übermäßigen Verlusten zu schützen, falls sich der Markt gegen seine Position bewegt.

2. **Take Profit (TP): **

- Ein Take Profit ist ein Auftrag, den ein Händler erteilt, um Gewinne zu sichern, indem er ein festes Kursniveau festlegt, bei dem die Position automatisch geschlossen werden soll.

- Wenn ein Take Profit auf der Grundlage fester Pips festgelegt wird, bestimmt der Händler, wie viele Pips er als Gewinn erzielen möchte, bevor er den Handel schließt.

- Wenn ein Händler beispielsweise eine Long-Position bei 1,2000 eingeht und den Gewinn bei 1,2040 mitnehmen möchte, würde er seinen Take-Profit auf 1,2040 (1,2000 + 40 Pips) festlegen.

- Der Zweck eines Take-Profits ist es, sicherzustellen, dass der Händler einen bestimmten Gewinn mitnimmt, wenn sich der Markt zu seinen Gunsten entwickelt.

