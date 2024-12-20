PropProtector

🛡️ PropProtector für MetaTrader 4

Der ultimative Schutz für Ihr Prop-Trading Konto

🎯 Warum PropProtector?

Prop-Trading Firmen haben strenge Regeln: Tägliche Verlustlimits, maximale Drawdowns, begrenzte Trade-Anzahl, Handelsbeschränkungen vor News.

Ein einziger Fehler kann Ihr Konto kosten!

PropProtector überwacht Ihr Konto rund um die Uhr und greift automatisch ein, bevor Sie gegen Regeln verstoßen.

✨ Hauptfunktionen

📊 Tägliches Verlust-Limit

  • Prozentual oder als Betrag
  • Automatische Schließung aller Trades
  • Frühwarnung bei x% des Limits
  • Verhindert neue Trades nach Limit

⏰ Zeitbasierte Schließung

  • Montag bis Freitag separat
  • Individuelle Zeiten pro Tag
  • Optional mit Pending Orders
  • Broker-Serverzeit

⚠️ Risiko-Management

  • Max. Risiko pro Trade
  • Max. Gesamtrisiko
  • Stop-Loss Überwachung
  • Margin Level Schutz

📈 Gewinnziel & Limits

  • Tägliches Gewinnziel
  • Min/Max Equity Grenzen
  • Max. Trades & Lots
  • Max. Trades pro Symbol

🔢 NEU: Trade-Anzahl Limitierung v2.3

📅 Tägliches Limit

  • Max. Trades pro Tag
  • Automatische Schließung bei Überschreitung
  • Pop-Up Warnung
  • Live-Anzeige im GUI

📆 Wöchentliches Limit

  • Max. Trades pro Woche
  • Reset jeden Montag 00:00
  • Separates aktivieren/deaktivieren
  • Intelligente Teilschließungs-Erkennung

💡 Intelligent: Teilschließungen werden NICHT als neue Trades gezählt!

🔄 Crash-Sicherheit & Reset v2.3

💾 Persistente Speicherung

  • Tageskontostand wird gespeichert
  • Überlebt Terminal-Abstürze
  • Automatische Speicherung alle 5 Min
  • Wiederherstellung nach Neustart

🔘 Reset-Button

  • Manueller Reset im GUI
  • Setzt ALLE Beschränkungen zurück
  • Bestätigungsdialog
  • Sofortige Aktualisierung

📰 News-Filter

Schützen Sie Ihr Konto vor volatilen News-Bewegungen!

💱 Währungs-Filter

  • Automatische Symbol-Erkennung
  • USD, EUR, GBP, JPY, AUD, NZD, CAD, CHF
  • Indizes: DAX→EUR, NASDAQ→USD

⏱️ Zeit-Einstellungen

  • X Minuten vor/nach News blockieren
  • Zeitraum: Heute/Morgen/3 Tage
  • Dual-URL Fallback bei Fehler

⚠️ MT4-Hinweis: Kein Impact-Filter (HIGH/MED/LOW). Für Impact-Filter → MT5-Version!

⚙️ News-Filter Einrichtung

Für den News-Filter müssen Sie die URLs in MetaTrader 4 freigeben:

  1. Öffnen Sie Extras → Optionen (Strg+O)
  2. Tab "Expert Advisors" wählen
  3. "WebRequest für folgende URLs erlauben" aktivieren
  4. Diese URLs hinzufügen:
https://nfs.faireconomy.media https://cdn-nfs.faireconomy.media

Wichtig: MetaTrader komplett neu starten!

🖥️ Live-Dashboard (GUI)

🛡️ PROP PROTECTOR v2.3
Tagesrisiko:4.5%
Reset Balance:50,000.00 USD
Tages P/L:+234.50 USD
Trades heute:3 / 10
Trades/Woche:12 / 50
Nächste News:USD in 45 min
Status:AKTIV ✓

🚀 MT5-Version mit erweiterten Features!

Die MT5-Version bietet zusätzlich: Impact-Filter (HIGH/MED/LOW), eingebauter Wirtschaftskalender, keine URL-Konfiguration nötig!

➡️ PropProtector für MT5

