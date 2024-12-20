PropProtector
🛡️ PropProtector für MetaTrader 4
Der ultimative Schutz für Ihr Prop-Trading Konto
🎯 Warum PropProtector?
Prop-Trading Firmen haben strenge Regeln: Tägliche Verlustlimits, maximale Drawdowns, begrenzte Trade-Anzahl, Handelsbeschränkungen vor News.
Ein einziger Fehler kann Ihr Konto kosten!
PropProtector überwacht Ihr Konto rund um die Uhr und greift automatisch ein, bevor Sie gegen Regeln verstoßen.
✨ Hauptfunktionen
📊 Tägliches Verlust-Limit
- Prozentual oder als Betrag
- Automatische Schließung aller Trades
- Frühwarnung bei x% des Limits
- Verhindert neue Trades nach Limit
⏰ Zeitbasierte Schließung
- Montag bis Freitag separat
- Individuelle Zeiten pro Tag
- Optional mit Pending Orders
- Broker-Serverzeit
⚠️ Risiko-Management
- Max. Risiko pro Trade
- Max. Gesamtrisiko
- Stop-Loss Überwachung
- Margin Level Schutz
📈 Gewinnziel & Limits
- Tägliches Gewinnziel
- Min/Max Equity Grenzen
- Max. Trades & Lots
- Max. Trades pro Symbol
🔢 NEU: Trade-Anzahl Limitierung v2.3
📅 Tägliches Limit
- Max. Trades pro Tag
- Automatische Schließung bei Überschreitung
- Pop-Up Warnung
- Live-Anzeige im GUI
📆 Wöchentliches Limit
- Max. Trades pro Woche
- Reset jeden Montag 00:00
- Separates aktivieren/deaktivieren
- Intelligente Teilschließungs-Erkennung
💡 Intelligent: Teilschließungen werden NICHT als neue Trades gezählt!
🔄 Crash-Sicherheit & Reset v2.3
💾 Persistente Speicherung
- Tageskontostand wird gespeichert
- Überlebt Terminal-Abstürze
- Automatische Speicherung alle 5 Min
- Wiederherstellung nach Neustart
🔘 Reset-Button
- Manueller Reset im GUI
- Setzt ALLE Beschränkungen zurück
- Bestätigungsdialog
- Sofortige Aktualisierung
📰 News-Filter
Schützen Sie Ihr Konto vor volatilen News-Bewegungen!
💱 Währungs-Filter
- Automatische Symbol-Erkennung
- USD, EUR, GBP, JPY, AUD, NZD, CAD, CHF
- Indizes: DAX→EUR, NASDAQ→USD
⏱️ Zeit-Einstellungen
- X Minuten vor/nach News blockieren
- Zeitraum: Heute/Morgen/3 Tage
- Dual-URL Fallback bei Fehler
⚠️ MT4-Hinweis: Kein Impact-Filter (HIGH/MED/LOW). Für Impact-Filter → MT5-Version!
⚙️ News-Filter Einrichtung
Für den News-Filter müssen Sie die URLs in MetaTrader 4 freigeben:
- Öffnen Sie Extras → Optionen (Strg+O)
- Tab "Expert Advisors" wählen
- "WebRequest für folgende URLs erlauben" aktivieren
- Diese URLs hinzufügen:
Wichtig: MetaTrader komplett neu starten!
🖥️ Live-Dashboard (GUI)
🚀 MT5-Version mit erweiterten Features!
Die MT5-Version bietet zusätzlich: Impact-Filter (HIGH/MED/LOW), eingebauter Wirtschaftskalender, keine URL-Konfiguration nötig!➡️ PropProtector für MT5
